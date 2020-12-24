兒趁爸刷牙「從口袋掏100元」！媽拿錢讚好乖　網笑：教他認顏色

▲兒子從爸爸的口袋掏出百鈔給媽媽。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

記者施怡妏／綜合報導

有時候小朋友的童言童語，還有可愛逗趣的行為，常常會讓大人哭笑不得，一名媽咪表示，因為爸爸從小就教導兒子要拿錢給媽媽，某一次兒子趁著爸爸在刷牙的時候，默默地從爸爸的口袋掏出100元，並拿到她面前，讓她大笑直呼「我兒子真乖，對我太好！」

該名媽咪在臉書「爆怨2公社」發文，爸爸對兒子從小就教育，要拿錢給媽媽。有一次兒子突發奇想，趁著爸爸在刷牙的時候，默默地從爸爸的口袋掏出100元然後拿給她，讓她哭笑不得，「兒子很乖，拿爸爸的錢給媽媽」，開心的拿著兒子給的百鈔拍下照片。

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貼文一出後，許多網友笑翻天，「貼心兒子，替老爸作功德，免被媽媽罰跪鍵盤」、「會不會哪天老爸就發現1000摳不見了」、「孝順母親的行為不能等，一定要從小教育養成」、「以後口袋不能放錢，不然就變成老公上來抱怨了」、「循序漸進，百元鈔、千元鈔、支票簿、存款簿、房地契」。甚至還有人說，「接下來要教孩子認顏色，拿藍色的那張比較好」。

還有網友歪樓，「這爸爸好可憐，口袋難道都沒有千鈔嗎」、「最後的零用錢就這樣被妳坑殺了」。但也有網友指出，趁別人不注意，偷拿的行為不太妥當，「方式錯了吧」、「我不知道耶，這是趁爸爸刷牙的時候去拿的，這樣行為好嗎」、「這樣感覺不太恰當吧！」