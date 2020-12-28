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婚宴錄影師狂喝酒水、佔賓客座嗑桌菜！新郎氣炸掏3千趕人　公司回應

▲▼超誇張婚錄讓新人氣炸。（圖／翻攝爆料公社）

▲超誇張婚錄讓新人氣炸。（圖／翻攝爆料公社）

記者邱茀濱／綜合報導

結婚是人生中的大事，不少人會請專業錄影師到場紀錄幸福時刻。不過，台北市一對新人日前舉行婚宴，竟遇到超誇張婚錄，除了在餐前酒會狂吃狂喝以外，更霸佔賓客座位吃桌菜，被新郎趕走時還發起酒瘋，最後拿了工資3千才拍拍屁股走人，讓整個婚禮搞得「烏煙瘴氣」。

「我敢說沒人看過這麼誇張的婚錄！！擅自霸佔喜宴位置坐下來吃東西！」原PO在「爆料公社」發文控訴說，平安夜當天在北市某飯店舉辦上午文定、下午迎娶、晚上婚宴，並請了一名攝影師擔任婚錄，沒想到儀式準備開始時對方才到場。

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原PO表示，文定儀式中，婚錄不斷把強光打在新娘臉上，被新郎阻止要求關燈也不聽，「把整場氣氛搞得很僵」。不僅如此，錄影師就定位錄影的位置都非常奇妙，不是在新郎旁，就是在伴郎、伴娘中間，還一度推擠原PO的親友，「導致我親友的影片照片都有這個人的存在！」

好不容易到了餐前酒會，該名錄影師還不停吃喝新郎準備好的餅乾、酒水，讓服務生都看不下去出言相勸。更扯的是，婚宴開始沒多久，原PO竟看見錄影師坐在遲到賓客的位置上大嗑桌菜，當下忍不住請他滾蛋，但對方卻發起酒瘋賴著不走，甚至叫警察到場，讓原PO氣炸嗆「就因為他一個人的這些作為，讓我的整個婚禮搞的烏煙瘴氣。」

最後原PO只好掏出3,000元請錄影師離開，隔天找了該公司抱怨此事，但業者卻推託說很忙、沒時間回覆，甚至嗆新郎把他們師傅趕出去、讓師傅面子掃地，「是我們跟攝影師的恩怨，請不要遷怒到他們身上」。該廠商不負責任的回覆，讓原PO感嘆「請大家慎選婚禮任何相關的廠商。」

ET快訊
婚宴錄影師「喝酒水、嗑桌菜」！新郎氣炸趕人　公司回應超傻眼
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婚禮攝影師爆料公社

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