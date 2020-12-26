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參加婚禮吸到二手菸！氣喘婦「沒了呼吸」...搶救5天5夜險殞命

吸菸人口,抽菸,煙蒂,肺癌,空汙,二手菸（圖／記者張一中攝）

▲江蘇一名女子參加婚禮時，吸入過多二手菸後引發重度哮喘。（圖／記者張一中攝）

實習記者高琳景／綜合報導

抽菸不僅容易治癌，吸入二手菸更容易對肺造成損害。江蘇一名女子日前參加婚禮時，在密閉空間吸入二手菸後引發重度哮喘，最後被搶救5天5夜後，才脫離險境。

綜合陸媒報導，54歲的高姓女子於12日到常州參加親戚婚裡時，在宴席期間突然哮喘發作，意識模糊不清外，臉部還出現發紫的狀況，家人隨即將她送往附近的醫院治療。由於情況危急，醫生見狀後認為「這麼重哮喘的會有生命危險，建議轉往上級醫院救治。」

隨後，女子被轉往常州市中醫醫院加護病房，當時她的血氧飽和度持續下降至35%、血壓低、心率慢、肺的呼吸聲幾乎聽不到，值班醫生隨即插管治療，並用大劑量的激素，但情況仍未好轉，且心跳隨時可能會停止。對此，重症科醫師馬海鷹趕到醫院後，嘗試多種呼吸機和多種藥物來調節病情，但仍無法緩解。

經過5天5夜搶救後高女子才終於脫困，在沉睡72小時後才逐漸甦醒過來，並慢慢脫離呼吸機和床邊血液淨化機，於18日轉到普通病房。對此馬海鷹表示，支氣管哮喘是常見的慢性呼吸道疾病，近年來其患病率在全球逐年增加，重度哮喘引發多功能障礙的死亡率高達50%以上。

據了解，高姓女子有40多年的哮喘病始，由於婚禮當日空氣不流通，加上當時有人在室內吸食香菸，導致高女子吸入二手菸及各種氣體後，才會哮喘發作。馬海鷹提到，吸入二手菸是哮喘者的「致命敵人」，不僅會導致支氣管痙攣，同時還會病情加重。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：吸菸有害健康！

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