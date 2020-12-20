富千金帶1.4億元嫁農村小伙！網友卻發現他一直「面無表情」

▲該場婚禮受到大量關注。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸多家媒體近日報導了浙江慈溪的一場農村婚禮，提到一位農村小伙迎娶了一名體重325斤（約163公斤）的富家千金，女方嫁妝的價值高達3250萬元人民幣（約1.4億元新台幣）。許多網友看了影片之後，發現小伙在婚禮過程中面無表情，質疑他是為了錢才迎娶富家千金。

該場婚禮的影片近日被多家陸媒發出，影片中提到，女方家族為當地富豪，嫁妝包含了現金、黃金、房產等，總價值達3250萬元人民幣。畫面中還出現一張金額高達888萬8888元人民幣（約3825萬元新台幣）存款單，被指是女方家長存給兩位新人的。

影片很快在網路上引起熱烈討論，有人發現男方在婚禮過程中一直面無表情，女方給出的嫁妝又這麼昂貴，質疑男方是為了錢才迎娶富家千金。

不過，女方的親友後來找上《瀟湘晨報》澄清，表示新娘的體重沒有網路上所傳的那麼重，只有200多斤（約100多公斤），家中也不是富豪，只有3間房屋，嫁妝總價值大約20萬元人民幣（約88萬元新台幣）而已，在當地算是基本條件，而新人是透過相親介紹所認識的。

也有不少網友出來打抱不平，認為舉辦婚禮壓力很大，新人面無表情並不奇怪，「自己辦過婚禮就知道，長輩的壓力、金錢的壓力、繁雜的禮俗，就算笑出來也是假笑！」「無表情可能是太緊張了，畢竟是人生大事，不代表他不願意結婚吧。」

▼女方拿出的嫁妝。（圖／翻攝微博）