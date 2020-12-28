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社會 社會焦點 保障人權

劣警看上毒蟲女友！多次亂摸、約砲被放鳥...濫用職權遭重判8年10月

▲新興分局轄內發生一起裸女墜樓案件 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄新興分局外觀。（圖／ETtoday資料照）

記者黃子倩／高雄報導

高雄市新興分局前金分駐所一名從警26年的趙姓巡佐，2019年5月偵辦一件毒品案，疑似看上毒販的女友小琪（化名）的姿色，藉機邀約開房間發生性行為，高雄地院審理後認爲他認罪，28日下午依非法搜索罪處有期徒刑6月，得易科罰金，另外公務員登載不實文書罪，處有期徒刑1年4月，有調查職務之人員犯貪污治罪條例之違背職務要求不正利益罪，處有期徒刑8月，褫奪公權5年，不得易科罰金部分，應執行有期徒刑8年10月。

地檢署指出，這名47歲的趙姓巡佐已婚，在2019年5月偵辦一件毒品案時，與同事李姓、林姓員警，在未徵得黃男與洪男的意願下，就進入兩人在苓雅區的家中違法搜索，當場搜出一粒眠及海洛因，直到黃、洪兩人被帶回派出所偵訊，趙姓巡佐才要他們補簽「自願搜索同意書」，再由同事林姓員警製作與內容不符的搜索扣押筆錄，藉此掩飾違法搜索的犯行，在趙姓巡佐在搜索民宅的過程中，看到黃男女友小琪姿色不錯，便心生犯意，多次藉故約對方出來，意圖侵犯、性交未遂。

離譜的是，小琪為了問男友服刑期滿日，赴了趙姓巡佐的約之後，趙竟然伸手亂摸並要求性交，之後更約小琪開房間遭到小琪爽約，趙因此心生不滿，跑到對方租屋處嗆說「你一直放管（意指爽約），才會過來教訓」，不過洪嫌的女友依舊只願意碰面，堅持拒絕與他發生關係。

起初趙姓巡佐請求法院讓他以50萬到80萬元交保，不過合議庭認為他涉犯重罪且有逃亡之餘，裁定從這個月21日起延押2個月，經審理後，檢方指出，被告趙姓巡佐就大部分犯罪事實都坦承，且有證人、書證為證，審酌被告是「資深警察」，本應謹守法律規範，但卻貪圖辦案績效，用非法搜索的方式偵查犯罪、侵害人民權利。

趙姓巡佐更為了掩飾犯行，在他執掌的文書上不實登載，貪圖嫌犯女友姿色，濫用權限、庇護犯罪，雖然事後他已與被騷擾的小琪和解，不過就非法搜索的部分，仍判處有期徒刑6月，得易科罰金；行使公務員登載不實文書罪，處有期徒刑1年4月，有調查職務之人員犯貪污治罪條例之違背職務要求不正利益罪，處有期徒刑8年，褫奪公權5年，不得易科罰金部分，應執行有期徒刑8年10月。

反觀一開始遭到毒品罪法辦的洪姓男子，一審被判刑8月，但二審認定趙姓巡佐強行要求洪嫌的友人提供鑰匙、擅闖屋內，屬違法搜索，搜出的毒品、採集尿液都沒有證據力，改判洪無罪確定。

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