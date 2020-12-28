反萊豬拚公投　桃市議會國民黨團要2綠委道歉辭職

▲議長邱奕勝表示，將透過每一位議員設置「反萊豬要健康」的公投連署站。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導



桃園市議會國民黨團28日召開「反萊豬、拼公投、護食安」記者會，向民進黨政府發出強烈抗議，強調「國會的決議不代表多數人民的意見，更不是人民反對萊豬進口的最終決戰」，同聲譴責執政黨鴨霸作風無視民意。會中爭取公投拒絕萊豬做為保障食安的最後一條防線之，也公布桃園綠營2立委鄭運鵬、黃世杰，未護食安應道歉辭職。

▲桃園市議會國民黨團召開「反萊豬、拼公投、護食安」記者會。（圖／記者楊淑媛攝）

桃園市議長邱奕勝指出，他以非常憤怒的心情來召開「反萊豬、拼公投、護食安」記者會，將在桃園市每一個區，透過每一位議員設置「反萊豬要健康」的公投連署站，全力維護國人的食安與健康。邱奕勝也指責桃園市政府漠視市議會所通過全國第一個「瘦肉精零檢出」的食安自治條例。對於是否罷免支持萊豬的2立委鄭運鵬、黃世杰，邱議長表示身為一個民意代表，維護國人身體健康是最基本的條件，如果沒有做到這個這一點，就代表示不適任。

▲桃園市議會國民黨團召開「反萊豬、拼公投、護食安」記者會。（圖／記者楊淑媛攝）

副議長李曉鐘表示，立法院強行通過表決通過讓美豬進口，讓全民非常擔心，但立法院通過並不能代表全民的心聲，籲請全民要發出聲音，全力爭取公投來保障全民的健康。國民黨團總召市議員林政賢也代表黨團發出包括：立法院並非行政院的立法局，不能只有舉手同意，不能只有政黨立場而無民眾福祉，要求未能強力捍衛國人食安的委員出面道歉等5點聲明，也希望桃園市長鄭文燦能不畏中央壓力，出面挺身捍衛桃園市食安自治條例。

林政賢表示，如果立法院是總統府、行政院的立法局，那全民公投是擋下這決策的最後手段，桃園市議會國民黨團將會發起食安公投連署，全民拒絕萊豬。桃園市議會國民黨團同步22縣市議會黨團舉辦「反萊豬、拼公投、護食安」記者會，出席的有議長邱奕勝、副議長李曉鐘、總召林政賢、執行長徐玉樹、副召集人陳瑛、市議員周玉琴、簡志偉、徐其萬、張桂綿、葉明月、劉安祺、呂淑真、陳萬得、舒翠玲、陳美梅等15人，林正峰及吳嘉和也派秘書參加。

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