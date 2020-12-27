海底撈推「猜LOGO遊戲」全對送菜品！題目曝光　網樂炸：這超好玩

▲海底撈猜LOGO遊戲吸引網友熱論。（圖／翻攝自Dcard）

網搜小組／鄺郁庭報導

火鍋店「海底撈」以待客貼心、服務周到聞名，如果用餐區客滿的時候，服務生還會讓等待候位的客人玩些小遊戲打發時間，像是摺星星、寫數字。就有網友最近前往用餐，發現海底撈推出新的遊戲挑戰「猜LOGO」，只要答對品牌和角色名稱，就能免費獲得一道菜品，照片曝光後，吸引許多人搶答。

一位男網友25日在《Dcard》貼文「海底撈LOGO遊戲」，文中貼出照片，只見他拿到一張「猜LOGO」的遊戲，第一關是看LOGO寫出品牌名稱，只要都寫對的話，就獲得小瓶飲料一罐；第二關則是猜角色名，都對的話則是升級成神秘菜品。

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▲你能答出幾題呢？（圖／翻攝自Dcard）

看看照片，可以看到海底撈、桃園捷運、卡通頻道、統一獅、合作金庫、小北百貨都是LOGO猜題的題目；猜角色名的部分，從最近超夯的禰豆子（鬼滅之刃），到經典動畫人物阿布（怪獸電力公司）、吉永老師（蠟筆小新）、阿笠博士（名偵探柯南）、火腿（玩具總動員）都成為題目。

▲看不清楚圖中文字的話，解答在下方！（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出，不少網友都躍躍欲試，「想到以前有個遊戲叫Logo達人，超好玩，後來好像下架了」、「我昨天才寫到崩潰，最後好幾題沒寫，但還是被招待菜了哈哈」、「上面商標我全部OK，下面我不太行XD。」另外，還有人透露，「京站店是招待米血，如果不敢吃可以換豆皮，或是其他菜。」

正解如下：

猜LOGO（由左至右）

第一排：海底撈→桃園捷運→Adidas愛迪達→卡通頻道→路易莎咖啡→ROLEX勞力士

第二排：Microsoft微軟→LG→台鐵→Nintendo Switch→統一獅→全家便利商店

第三排：星宇航空→小林眼鏡→合作金庫銀行→春水堂→台灣大車隊→小北百貨

猜角色名（由左至右）

第一排：禰豆子→刀疤→庫伊拉→阿布→藍道→吉永綠、吉永老師

第二排：快俠→格魯特→萬磁王→卡西法→坊寶寶→阿笠博士

第三排：咖哩麵包超人→番茄弟弟→糊塗蛋、Dopey→火腿→因因→蘿絲

▼另一個版本的猜LOGO，快猜看看吧！（圖／翻攝自Dcard）