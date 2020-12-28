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上一次是霸王級寒流　「北北基急凍6°C↓」氣象局罕見開抗寒會議

▲▼因應超強寒流來襲，氣象局召開抗寒會議。（圖／翻攝自鄭明典臉書）

▲因應超強寒流將來襲，氣象局罕見召開抗寒會議，上一次是霸王級寒流。（圖／翻攝自鄭明典臉書）

記者賴文萱／台北報導

最強寒流要來了！氣象局今（28）日發出今年入冬以來首發低溫特報，受到寒流迅速南下影響，30日下午起至1月1日各地氣溫明顯偏低，其中，北北基等7縣市有6度以下氣溫發生的機率。氣象局長鄭明典今在臉書指出，氣象局為此召開抗寒會議，上一次這樣的會議就是2016年1月的寒流事件（霸王級寒流）。

▲▼寒流周三來襲。（圖／中央氣象局）

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▲寒流周三來襲，氣象局發布低溫特報示警。（圖／中央氣象局）

因應超強寒流將來襲，氣象局今不只先發出低溫特報預警，鄭明典也在臉書發文指出，現正召開抗寒會議，而上一次這樣的會議就是2016年1月的寒流事件（霸王級寒流）。

氣象局表示，今日會議主要是因應寒流將襲，跟交通部、衛福部及相關單位連線說明寒流影響期間及天氣變化，以及各單位可能特別要注意防災的部分，例如溫度劇烈驟降可能會造成人體不適，農作物及水產養殖業也需注意寒害。

▲▼低溫特報。（圖／中央氣象局）

▲氣象局發布低溫特報。（圖／中央氣象局）

30日下午至31日白天低溫特報區域：

【橙色燈號（非常寒冷）】
基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣有6度以下氣溫發生的機率；新竹市、台中市、彰化縣、雲林縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、金門縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，連江縣有持續6度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。

【黃色燈號（寒冷）】
南投縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

▲▼低溫特報。（圖／中央氣象局）

▲鄭明典PO圖警告，寒流將從北極直衝而下。（圖／中央氣象局）

鄭明典今也PO圖直言寒流從北極直衝而下，他解釋箭頭所指區域，左邊高壓、右邊低壓，所以這裡是幾乎正北風，由北極直接外流往南，這個北風將冷空氣帶往東亞，其實台灣還真的只是被掃到邊。

氣象預報員陳建安表示，30日寒流將迅速南下，這一天溫度早晚差距非常大，北部溫度為8-17度，中部為10-18度，南部為12-22度，東部12-18度，日夜溫差相差10度左右。另外，30日上午起，風速也會增強很快，氣象局表示，在短短6小時之內風速變化之大，這是滿少見狀況。

不過，這波寒流跟2016年的霸王級寒流相比，威力並沒有那麼強，陳建安說，以大部分地方溫度去看，當時台北氣溫預報下探5度，但現在這一波約7度上下，還是以2016那波寒流比較強，不過預報仍有不確定性，氣象局將持續關注。

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