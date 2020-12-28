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大腸長到心臟！醫曝「2胃腸疾病」幼年就便祕：5招解...不建議開刀

▲▼我的大腸長到心臟去了（網友授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲女網友的大腸長到心臟去了。（圖／網友授權提供，未經同意請勿隨意翻拍，以免侵權）

記者曾筠淇／綜合報導

「我的大腸長到心臟去了！」桃園一名女網友因長期便祕而使免疫系統變差，花錢做鋇劑攝影才知道，原來自己的大腸比一般人還長，甚至已經擠到上胸了。家庭醫學科的闕壯理醫師發文回應，他查完資料後，推斷該名桃園女網友可能是患有「長結腸症（Dolichocolon）」或「大腸無力症（colon inertia）」，如果其他人有類似的便祕情形，最好也及早檢查。

桃園一名女網友日前透露，自己因長期便祕而導致免疫系統變差，一旦感冒就很嚴重，且皮膚怎麼擦乳液都還是很乾，後來上網查詢才知道這與腸道機能差有關；今年10月，她終於決定花錢做鋇劑攝影，而真相讓她超傻眼，原來「我的大腸長到心臟去了！最後一段腸子已經沒有皺摺，應該是長年糞便累積在那一段的關係。」

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▲▼我的大腸長到心臟去了（網友授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲女網友曾連續17天未排便。（圖／網友授權提供，未經同意請勿隨意翻拍，以免侵權）

對此，闕壯理醫師在「Dcard」上發文表示，起初她看到女網友分享的照片後也完全看不懂，只覺得「大腸也太長了吧！」後來，他搜尋醫學網站後推斷，女網友可能是患有「長結腸症」，該症狀雖然最早被記錄於1820年，然而大腸的長度卻難以評估，從109公分至169公分都有，目前僅知道長結腸症是天生的，「後天的糞便、食物、腸胃功能也會造成大腸長度稍微改變。」

闕醫師表示，長結腸症的症狀主要有便祕、腹痛、腹脹，只是由於患者未必會有症狀，因此難以推測疾病盛行率。闕醫師建議，以內科治療來說，針對便祕，可以多吃高纖含五穀食物、多喝水，並使用促進腸胃蠕動的藥物，另外做些溫和運動（如散步）、腹部按摩也都會有幫助；至於外科治療，如果過長的大腸導致腸扭結、肚子劇痛，則必須進行開刀，「因為這是會造成死亡的急症」，不過，由於切除的結果有好有壞，所以多數專家都不建議常規進行手術治療，除非內科的療法都失敗。

闕醫師也在IG上表示，從女網友提供的照片推斷，除了長結腸症外，也可能是「大腸無力症」，該疾病會發生原因不明的嚴重慢性便祕，好發年輕女性，通常幼年就會出現症狀。闕醫師表示，該兩種疾病時常在一起被發現，診斷方式都要靠鋇劑或電腦斷層，治療也類似，不開刀的話，可以透過吃藥、高纖五穀食物、飲水、運動、按摩來改善情況，若都無效，則可以考慮開刀切除部分大腸。

闕醫師最後也建議，如果家人有誇張的便祕，最好去大醫院的腸胃內科或大腸直腸外科進行檢查，「詳細問診及診斷以原主治醫師為主。」

Dcard原文IG貼文皆經闕壯理醫師授權引用

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