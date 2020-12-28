正常人、女神自助餐都獲選！「誠品閱讀職人大賞」入圍名單一次看

▲2020「誠品閱讀職人大賞」入圍名單揭曉，其中暢銷百萬本愛情小說《正常人》獲選書店職人最想賣」之一。（圖／誠品提供）

記者林育綾／台北報導

一年一度「誠品閱讀職人大賞」入圍名單今（28）日公布，由全台誠品書店超過千位職人票選推薦，今年入圍「書店職人最想賣」的書包括獲日本本屋大賞TOP2的《人》、暢銷百萬本愛情小說《正常人》、台灣作家撰寫女性處境短篇故事《女神自助餐》等；而入圍「年度最期待作家」包括《女神自助餐》作者劉芷妤、知名作家張曼娟、謝哲青，新世代作家張西、詩人潘柏霖。得獎結果將於1/26台北國際書展公布，同時誠品祭出相關書籍「3本75折起」優惠。

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▲《女神自助餐》作者劉芷妤同時也入圍「年度最期待作家」。（圖／誠品提供）



「誠品閱讀職人大賞」舉辦至今9年，區分為「書店職人最想賣」、「最想說服爸媽買」、「年度新人」、「年度最期待作家」等項目，提供讀者暢銷榜以外的新選擇。

而今年入圍「書店職人最想賣」的書籍，包括獲日本本屋大賞TOP2、帶來正面溫暖能量的《人》；紐約時報盛讚「千禧世代首位偉大作家」撰寫的暢銷百萬本愛情小說《正常人》，以及可能會讓人紅了眼睛的女性處境短篇故事《女神自助餐》等。

▲日本本屋大賞TOP2、帶來正面溫暖能量的《人》，入圍「書店職人最想賣」的書籍之一。（圖／誠品提供）

而入圍「年度最期待作家」包括撰寫《女神自助餐》的劉芷妤、知名作家張曼娟、謝哲青，還有擅長撰寫溫柔文字的新世代作家張西、以共鳴感詩句獲讀者認同的詩人潘柏霖，以及文采受肯定的張亦絢、陳思宏等7人。

▲退休警察條子鴿以《你所說的都將成為呈堂證供》入圍「年度新人」。（圖／寶瓶文化提供）

「年度新人」的作家以新生代為主，像是少女老王的《比鬼故事更可怕的是你我身邊的故事》記錄女性的生活與職場經驗，貼近生活的故事獲讀者共感；以電玩為主題創作小說的陳信傑《柴貓、夢的浮艇與德魯伊》，寫出90年代後期出生的年輕人在成長過中面臨的困境與遭遇；20年經驗的退休警察作家條子鴿《你所說的都將成為呈堂證供》，以真誠的文字道出親身經歷且不為人所知的警界真相。

「最想說服爸媽買」入圍書籍則有強調性別平等的《女生，男生》、從小培養民主觀念的《去投票吧！做出選擇，創造改變》、以及用孩子角度學習生命議題的《爺爺的天堂旅行》等，期待透過親子共讀建立孩子認知價值。

▲2020「誠品閱讀職人大賞」入圍名單，提供讀者暢銷榜以外的選擇。（圖／誠品提供）

▲誠品書店也自即日起舉辦「誠品閱讀職人大賞」入圍書展，祭出參展書籍「3本75折起」優惠。（圖／誠品提供）



得獎結果將於1/26台北國際書展公布，誠品書店也自即日起舉辦「誠品閱讀職人大賞」入圍書展，祭出參展書籍「3本75折起」優惠，同步還有「2020年TOP100暢銷書榜暨主題展」，其中韓國知名演員河正宇《走路的人，河正宇》更奪得藝術類暢銷榜TOP1透過「走路」體悟的人生引發讀者共鳴。

另外「財務自由」成為最受年輕人關注的主題之一，相關書籍在財經商業類TOP10就佔據2名，包括《財務自由的人生》率、《財務自由，提早過你真正想過的生活》。另即起至2021/2/28享中外文、兒童書等3本75折優惠。

▲同步還有「2020年TOP100暢銷書榜暨主題展」。（圖／誠品提供）

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