英國媽雙子宮產三胞胎成首例　機率僅佔百萬分之一

▲英國32歲女性天生雙子宮，生下三胞胎。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者劉佩婷／綜合報導

英國一名32歲母親梅蘭妮·巴塞特（Melanie Bassett）在2016年懷第一胎時，被醫院診斷出有罕見的雙子宮畸形症狀，又稱雙子宮，但梅蘭妮在4年後竟然又懷了三胞胎，3名寶寶分別來自媽媽的體內的兩個子宮，成為全英國首次雙子宮誕生的三胞胎。

▲雙子宮的梅蘭妮，產下英國首例三胞胎。（示意圖／美聯社）



根據《每日郵報》報導，梅蘭妮在生下三胞胎之前已經有兩個孩子了，在今年1月的時候醫生告訴她，其中有一個子宮懷有同卵雙胞胎的女寶寶，另外一個子宮則是懷上男嬰，梅蘭妮表示，這與一般懷孕的感覺非常不同，擁有兩個子宮可以感受到兩邊的寶寶在互踢，但若其中有一個在踢時，另一邊就會停止。

梅蘭妮更補充，「組成大家庭並不是我的本意，但現在有這麼多小孩陪伴在身邊，也是我們一家七口一起過聖誕節，非常期待和他們一起過，擁有這些孩子使我非常完整。」據了解，梅蘭妮現在是全職的家庭主婦，負責在家中照顧這些孩子。

▲梅蘭妮成功生下三胞胎。（示意圖／取自免費圖庫negativespace）



梅蘭妮的子宮是帶有兩個腔室，這種狀況使婦女受孕並不難，但確實會增加流產或是早產的風險。當時醫生建議這對夫婦每兩週進行一次掃描，以便觀察梅蘭妮懷孕的徵狀，由於是雙子宮的關係，在診斷時會有兩個心跳聲，直到進行第12週的掃描時，醫生才告訴他們可以開始期待三胞胎的降臨。

雙子宮又稱為子宮畸形，發生機率僅佔百萬分之一，它就像是一個房間被隔成兩個，這兩個「房間」的空間都比單一子宮的房間來得小，加上雙子宮的子宮內膜血液循環通常比較差，所以在懷孕後容易發生流產及早產情形。雖然雙子宮能懷孕幾率很小，但是仍然能順利懷孕和分娩。在孕前做好檢查，如果診斷出雙子宮，就要在醫生的指導下對排卵進行監控。