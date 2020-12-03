北市男國小前揮舞鐵條...醉嗆10歲童　志工阻止挨K警辣椒水收伏

記者邱中岳／台北報導

北市1名父親載1對年僅10歲的雙胞胎兄弟上課，哥哥先行進入校園，結果弟弟在門口遇到1台汽車，突然停在學校門口狂罵三字經，最後還嗆弟弟「看甚麼」，甚至拿出鐵條揮舞，警方獲報後緊急派人前往，並朝滋事男子噴辣椒水壓制。

警方調查，年僅10歲的孫姓雙胞胎兄弟，在11月26日上午7時許，由孫姓父親送到學校後，哥哥先行進入學校，弟弟在門口時，校門卻突然停下1台車，副駕駛座的23歲莊姓男子搖下車窗狂嗆弟弟「看甚麼」。

▲10歲的雙胞胎弟弟在校門遭嗆，男子甚至還拿出鐵條作勢揮舞。（圖／記者邱中岳翻攝）

男子還從車上掏出超長鐵條揮舞，志工見狀趕忙上前阻止，最後男子直接下車朝著志工嗆聲，還出手毆打志工，父親聞訊趕回學校，校長也緊急將雙胞胎弟弟帶到學校裡面。

▲校園志工上前制止醉男攻擊雙胞胎弟弟也遭波及，最後警方噴辣椒水制服該名醉男。（圖／記者邱中岳翻攝）

校方緊急通知附近的派出所，警方獲報到場後，也壓制莊男並噴辣椒水後帶回派出所，發現男子身上渾身酒味。

男子供稱，當天喝完酒後準備回家，所以找了代駕幫忙開車，認為小朋友一直看他，才會不滿下車理論，因雙胞胎父親並未提告，警方也依照社會秩序維護法送辦。

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