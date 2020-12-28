屏東婦騎電動車購物迷途　5hrs後反方向現身竹田...離家10多公里

▲屏東市陳姓婦人騎電動車外出購物，5小時後卻出現在和家相反方向的竹田鄉大湖村。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東市陳姓婦人騎乘電動車外出購物，不料逾5小時後卻出現在10多公里外的竹田鄉大湖村，電動車沒電心急不知所措，路人發現報警，警方獲報將她帶回派出所，先提供熱茶，隨即連絡她的家人帶回，讓家人相當感激。

潮州警分局泗洲派出所所長賀修俊與警員鍾南星日前執行巡邏勤務時，於17時30分許接獲報案，指於竹田鄉大湖村屏189線有一婦人需要幫助，兩人立即趕往了解。

發現68歲的陳姓婦人因腳踝痛風病變，無法下車行走，她於中午12時許，從屏東市海豐地區家中騎乘電動四輪車往屏東市區購物後欲返回海豐地區，但不知何原因迷路到竹田鄉大湖村，由於行駛太遠電動車也沒電了，所以正停在該處不知所措時。

員警得知後將她載回分駐所提供熱茶，經核對其身分後，隨即通知其女兒到分駐所將她帶回。其女向警方表示，天氣早晚溫差大，加上已接近晚上漸漸變冷，還好有熱心民眾及警方到場協助尋獲，否則後果不堪設想，對此相當感激。

分局長黃國源肯定同仁積極為民服務精神，值得員警效法，呼籲鄉親多加關心家人朋友，如需警方協助，可撥110，警方會立即派員幫忙。

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