趁他急握「肉槍」　特警尾隨2天...「機不可失」突襲強攻扣長槍

記者陳崑福／屏東報導

涉及槍砲彈藥刀械管制條例被台灣高檢署發令通緝的桃園市林姓男子，跑到屏東縣墾丁藏匿，向友人出示改造槍械，屏東縣恆春警分局偵查隊獲報，循線尾隨跟蹤兩天，在雲林西螺休息站，趁他上廁所機會將他逮獲，查扣兩把模擬槍2把及毒咖啡包等物，訊後押解歸案，並依毒品危害防制條例送辦。

▲屏東縣恆春警分局偵查隊在西螺休息站逮獲林姓通緝犯，起出毒咖啡包等物 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲▼林男車內起出物品。

而屏東縣政府刑警大隊為防制2021年全國農漁會選舉期間發生槍擊案件，以確保候選人安全，於12月12日至12月25日執行第3次「全國同步檢肅非法槍械專案行動」，以系統化策略針對治安 熱點、易發生槍擊案件、治安顧慮場（處）所等，強化臨檢取締、路 檢等攻勢勤務作為。

連同恆春警方查獲兩把模擬槍在內，共查獲違反槍砲彈藥刀械管制條例7件7人，緝獲非法槍枝10支（其中制式槍枝1支、非制式槍枝3支、模擬槍2支、空氣長槍4支），成果豐碩。累計2020年來已查獲非法槍械共107支，並將秉持「槍械零容忍」立場與決心，持續展現屏警強勢打擊黑 槍手段。

恆春警方日前掌握27歲的桃園市林姓男子因槍砲彈藥刀械管制條例案遭台灣高檢署發令通緝，跑到墾丁藏匿，日前向友人出示槍械，偵查隊獲報展開查緝，查出他駕駛賓士自小客車，尾隨跟蹤。

日前發現他駕車北上，一路尾隨，擔心強力圍捕引來他反抗，駕車衝撞警車，至西螺休息店時，見他打開車門欲上廁所，立即上前逮捕，在車內起出模擬槍及毒咖啡包，訊後依法押解歸案送辦。

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