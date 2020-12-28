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葉慶元爆「紙風車拿政府3.6億標案」挨告批見笑轉生氣　結局曝！

▲▼紙風車北檢提告。（圖／記者羅志華攝）

▲紙風車副執行長張敏宜在北檢激動表示，「不要污衊參與368工程的人員」。（圖／記者羅志華攝）

記者黃宥寧／台北報導

律師葉慶元於臉書上，列出紙風車劇團自2001年起共拿了170個標案，總金額達3.68億元，近5年拿到的標案金額更達到1.7億，被葉慶元吐槽紙風車「還敢說沒拿過公家機關1毛錢」。對此，紙風車副執行長張敏宜提告葉慶元妨害名譽，更於現場聲淚俱下表示，「不要汙衊所有368工程的參與人員！」台北地檢署認為紙風車基金會與劇團各自有標案，葉當時發言是對整個紙風車，28日依罪嫌不足不起訴。

律師葉慶元去年8月6日在臉書上，列出紙風車劇團自2001年起共拿了170個標案，總金額達3.68億元，近5年拿到的標案金額更達到1.7億，讓葉慶元吐槽紙風車「還敢說沒拿過公家機關1毛錢」。對此，紙風車副執行長張敏宜立刻在律師莊正的陪同下，到北檢提告葉慶元妨害名譽，更於現場聲淚俱下表示，「不要汙衊所有368工程的參與人員！」

張敏宜在莊正陪同下同年8日下午3時抵達北檢，受訪時表示，她不是律師，沒那麼懂法律，不明白為何葉慶元會做出這樣的指控；提到紙風車劇團巡演時的辛苦，她更一度哽咽，「像這樣（下雨）的天氣，我們都是在戶外巡演，請不要汙衊參與368工程的所有人員！」

紙風車聲明稿中表示，368兒童藝術工程屬公益演出，13年來在全國368鄉鎮走第2圈，已演出684場，累積觀眾人次達148萬。所需費用全由民間募得，不向政府拿任何補助，也不收取門票；任何標案及商演收入，都是為了劇團營運所必須，且368藝術工程的官網上，都可以清楚查到捐款名冊及財務資料，紙風車絕對經得起考驗。

經檢方調查，紙風車與劇團各自都有接政府的標案，紙風車「368工程」是公開公益募款；對於葉慶元發表言論，也只是對於紙風車所有標案有所疑問，並沒有指出特定標案，因此認為葉慶元只是依社會大眾整體對紙風車印象所下的評論，依罪證不足給予不起訴處分。

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