臉書罵陳沂「告死這狗畜」遭求償10萬　陳為民確定要賠6000元

▲藝人陳為民不滿陳沂嗆「大部分志願役都是廢物」，底下回罵「狗畜」挨告判賠6千，陳沂不滿賠太少上訴敗。（圖，資料照／記者羅志華攝）

記者羅志華／台北報導

網紅陳沂2018年時，公開批評國軍「大部分志願役都是廢物」，讓國防部不滿提告，藝人陳為民也在臉書留言「告死這狗畜」，反遭陳沂喊告嗆求償百萬；陳沂後來自打五折、求償50萬，北院1月判陳為民應賠6000元，但陳沂不滿判賠太少，上訴求償10萬元，北院23日判陳沂敗訴，維持陳為民判賠6000元。



國防部告陳沂妨害名譽，經北檢調查後，以她發言「沒有特定對象」處分不起訴；陳沂不滿陳為民到「國防部發言人」臉書留言「告死這狗畜」，自稱「夜裡想到都難過得睡不著覺」，提告求償50萬，北院經半年審理，判陳為民應賠6000元。

▲陳沂自認替國軍霸凌發聲卻被罵，提告向陳為民求償，並承諾會把判賠款項捐出。（圖，資料照／記者羅志華攝）

陳沂不滿判賠太少上訴，陳為民曾與對方調解，但過程並不順利，受訪時表示，不後悔替國軍發聲，剛好也能趁這機會多了解法院，「陳沂覺得錢不夠多、要提高金額，老實說我覺得她濫用司法資源、浪費法官的時間，喊芭樂拳在談條件…我覺得不好」，審理中受訪則認為，「我走在路上，你（陳沂）無緣無故過來打我一頓，打完以後說要跟我和解，我沒辦法」。

陳沂於審理中受訪，提到被罵後嚴重身心受創「全家都在哭」，只希望陳為民趕快把錢給他，並強調「我希望軍中的人權能被正視，這次因軍人而起的糾紛，他替軍中霸凌抱不平卻被罵，拿到錢後要捐出去」。

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