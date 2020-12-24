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社會 社會焦點 保障人權

獨／控中信兄弟陳江和掐脖嗆「供沙小」　體能教練嘆：不敢留台

記者羅志華、黃宥寧／台北報導

謝姓男子控訴，於6月間任職中信兄弟體能教練開會時，提出應讓部分選手休息的建議，遭選手退休執教的「紅龜」陳江和，以雙手掐脖嗆「不懂台灣」、「滾回美國」等語，經兩次調解不成，謝男24日於士林地檢出庭，對陳江和提告傷害、妨害名譽等罪；陳江和委任律師表示，謝男求償91萬元過高，目前將靜待司法調查，不便多作回應。

▲謝姓教練控訴「紅龜」陳江和掐脖傷人。（圖／記者羅志華攝）

▲謝姓教練控訴，「紅龜」陳江和不僅掐脖傷人，還嗆他「滾回美國」，讓他蒙受陰影「不敢留在台灣」。（圖／記者羅志華攝）

謝男指出，他在美國學習運動專業，也曾擔任NBA尼克隊體能教練，本想回國為台灣體育盡份心力，於2017年加入中信兄弟，不料球隊爭奪上半季冠軍期間、於6月28日開會時，他評估部分選手狀態不佳，建議應予輪休，卻讓執教的陳江和，疑似不滿教練調度遭質疑，對他出手掐脖、嗆他「不懂台灣」、「供沙小」（台語，「講甚麼」），經眾人拉開才平息。

謝男表示，事發當天，陳江和雖在球團要求下道歉，但他當時相當驚恐、無法接受，但考量球隊正在爭冠，選擇先「吞下去」，直到陳江和兩次調解都不到、也未達成共識，才無奈提告；他不僅脖子受傷，事後也產生陰影經身心科確診，他對球團沒意見，但因此事「不敢留在台灣」，目前已計畫出國就業。

▲謝姓教練控訴「紅龜」陳江和掐脖傷人。（圖／記者羅志華攝）

▲選手退休的「紅龜」陳江和，目前在中信兄弟執教，對遭控訴傷害不願回應。（圖／記者羅志華攝）

陳江和庭後面對鏡頭不發一語，律師表示，因謝男求償91萬過高，才導致先前調解不成，目前將靜待司法調查，不便多作回應。

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