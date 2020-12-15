同居人19歲女兒告性侵　桃園男喊冤：她沒說不要...檢察官信了

▲桃園市張姓男子被指控對同居女友之女兒性侵，檢方查無違反其意願之行為等證據，偵結不起訴處分。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市張姓男子遭同居女友之女兒提告性侵，在違反其意願下性侵5次，張男偵訊時否認犯行，辯稱女子並未推開他，也沒有說不要，是她同意與其發生性關係，檢方根據女子提供通訊軟體對話紀錄，未查出有違反其意願進行性行為等情事，在無積極證據下，15日偵結予以張男不起訴處分。

檢警調查，38歲的張姓男子與在去年1月至6月與女子媽媽為同居男女之關係，19歲女子則為同居女友之女兒，女子指控張男在其住處已違反其意願下強制性交5次得逞，女子今年4月赴醫院驗傷提告；張男偵訊時否認有強制性交行為，辯稱2人發生性行為時，並未強迫女子，女子沒有拒絕也沒說不要，是女子同意下才與其發生性關係。

桃檢認為，女子今年4月間才赴醫院驗傷提告，並檢具面部、頸間處等多處部位診斷證明，但距離指控遭性侵時間相隔甚久，且院方提供其處女膜傷痕屬於陳舊性裂傷，張男是否有以不法手段強迫女子與之性交情事，均非無疑；此外，根據女子提供與張男通訊軟體對話紀錄，並未提及張有違反其意願進行性行為等情事，在無積極證據下，無法單憑女子個人指控認定張有強制性交行為，檢方依妨害性自主罪嫌偵結予以張男不起訴處分。

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