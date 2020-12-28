醫認最怕變異病毒本土化！傳播快仍有機會入台　王必勝曝防疫心情

記者黃翊婷／綜合報導

華航CI082班機27日傍晚飛抵台灣桃園機場，機上127名人員有1人發燒、4人出現相關症狀。不過，對比疫情初期的武漢包機，負責檢疫所任務的醫福會執行長王必勝坦言，防疫團隊面對這次的英國航班已經算是駕輕就熟，只要按照SOP進行就沒問題，比較沒有之前那麼緊張、壓力大。

▲面對這次英國航班抵台，防疫團隊已有一套SOP應對。（圖／記者陳以昇攝）

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華航CI082班機在英國倫敦時間26日晚間9時15分起飛（約台北時間清晨5時15分），並在27日傍晚抵達台灣桃園機場，機上一共載有127人，分別為機組員13名、國人90名、中國居民1名、外國籍23名（英國籍21名、美國籍2名）。雖然一度傳出有5人發燒，但經過後續追查，確認目前僅有1名男乘客發燒超過39度，另外有4人在14天內曾出現相關症狀，而現階段已經採檢的18件檢體，檢驗結果最快28日中午就會出爐。

不過，相較於疫情爆發初期的武漢包機爭議，這次面對英國變種病毒威脅，防疫團隊的心情反而沒有那麼緊張。王必勝表示，2、3月武漢包機抵台，當時疫情才剛爆發不久，對於病毒傳播、因應方式等等都是未知數，緊張是難免的，如今相關單位對於病毒已經掌握一定資訊，加上有先前的經驗輔助，防疫團隊算是駕輕就熟了，只要按照SOP進行就沒問題。

▼▲旅客入境全程都有相關人員戒護。（圖／記者李毓康攝）

桃園國際機場公司營運安全處處長黃啟明也說明，為了做好防疫，26日就開始安排專屬停機位跟候機室，旅客會先在這個地方做疫調，結束後由專屬人員和保全戒護，沿著路徑通道先查驗證照，再通關、領取行李，直到進入專屬入境通道，接著前往北側航廈防疫車道，全程以集中檢疫方式辦理，作業完畢也會進行環境清消，最重要的是，「通行中都會有保全人員全程戒護，不會出現和其他人員或旅客混流的狀況。」

黃啟明表示，就連廁所也有設定專屬旅客使用的措施，不會混到別的地方，戒護人員部分，機場有防疫人員和機場保全共同配合，嚴密管控，全程都戴著護目鏡、口罩和手套等防護，絕對沒問題，會做到滴水不漏。

林口長庚醫院副院長、感染症專家邱正洵向《聯合新聞網》表示，英國的變異株雖然傳播力較強，但致病性以及對疫苗的反應都與原本的病毒相同，所以在治療方面不會受到影響，不過變異病毒只擋得了一時，推測應該很快就會傳到其他國家，未來還是有可能傳進台灣，現階段能做的，就是盡量減少境外移入個案，別讓變異病毒本土化。

而面對這次的新挑戰，振興醫院急診醫學部主任田知學27日也在臉書PO文表示，「決戰境外」、「入境是否考慮『全部篩檢+檢疫隔離+自主管理』以及『集中採檢隔離14+7天』」，並提醒民眾不要製造仇恨、對立，大家一起做好自主管理，勤洗手、戴口罩、保持安全社交距離，團結一心抗疫才能度過難關，「天佑台灣。」

▼旅客搭上檢疫巴士。（圖／記者周宸亘攝）