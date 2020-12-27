賴士葆酸「台灣豬標章」品質未保證：食藥署讓店家掛羊頭賣狗肉？

▲農委會「台灣豬標章」 。（資料照／記者崔至雲攝）

記者蕭羽耘／台北報導

萊豬即將進口，台灣豬標章之亂至今未解，傳出有店家肉品非使用台灣豬，卻張貼政府認可標示。對此，國民黨立委賴士葆抨擊，政府還好意思再宣導「有政府請安心」的口號嗎？業者貼了台灣豬未必就是真正的品質保證，食藥署存在的功能意義何在，為什麼允許店家掛羊頭賣狗肉欺騙消費者？

因應萊豬進口，衛福部日前統一印製供批發商自行運用的兩款「台灣豬貼紙」，其中圓形綠底金字為台灣豬，這款貼紙無需申請，除在各傳統市場發放外，經濟部官方網站，也提供下載使用。而農委會則推出「台灣豬標章」，這款需要經過申請，符合可溯源的條件才會獲得標章；另因「台灣豬貼紙」 以及「台灣豬標章」的樣子太過相近，同樣有綠金色配色、台灣豬字樣引發搞混。

▼左為衛福部統一印製；右為須向農委會申請才能獲得的台灣豬認證標章。（圖／經濟部官網、農委會翻攝）

貼紙風波延燒，魯肉飯連鎖店「鬍鬚張」爆出，張貼台灣豬標章，卻販售使用西班牙豬肉的紅麴燒肉便當，現已緊急下架商品。對此，賴士葆在臉書抨擊，豬肉的標章之亂令人嘆為觀止，政府還好意思再宣導「有政府請安心」的口號嗎？鬍鬚張、八方雲集等店家張貼台灣豬標章，賣的卻是進口豬，而食藥署大言不慚的說，現在是宣導期，不會罰。

他直言，讓人納悶食藥署存在的功能意義何在、為什麼允許店家掛羊頭賣狗肉欺騙消費者？政府抱持著現在可以隨便，元旦以後才嚴格執行的態度，讓政府公信力消失殆盡。原來台灣豬標章的取得是業者自主管理，只要自行填寫申請書，書面交代即可。讓明明混合台灣豬和外國豬的店家照樣貼台灣豬標章，這樣的管理，消費者如何相信政府有真正嚴格把關？

賴士葆說，萊豬是毒豬的印象早已像過街老鼠，然而萊豬要進口，它一定會找到出路，也就是低價傾銷就是它的競爭優勢。使用台灣豬的業者已經預告要漲價，將來業者在利益薰心的驅使之下，必定將國產豬和萊豬混搭的事情絕對會發生。現在的標章之亂，讓人不知該相信什麼，業者貼了台灣豬未必就是真正的品質保證，因為最讓人沒有信心的就是政府的管理鬆散。