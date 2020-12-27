發燒就直送醫院！英120人返台檢疫SOP曝　6巴士梅花座送3檢疫所

記者嚴云岑／台北報導

載運120名英國旅客的華航CI082班機，將於今（27）日晚間5時36分抵達桃園國際機場，指揮中心將採取最高規格防疫，分送大台北3處檢疫所。23日起入住集中檢疫所的20多人，也會一併採檢。指揮中心發言人莊人祥表示，過去14天有症狀旅客，會安排在機場先行採檢，發燒者則會立即安排後送就醫，其餘則是等到檢驗所才會採檢。

華航CI082班機原本預定今天晚上6時15分，將從倫敦飛抵桃園機場。不過，根據桃園機場網站的客機抵達時間，班機已改時，將提早在5時36分抵達。由於新變種病毒株傳播力強70%，防疫措施也須立刻升級，機場公司沿入境動線進行全面消毒，載運旅客的巴士採梅花座，因此車上40個座位將只搭載20人，由6輛防疫巴士分別載送。

陳時中表示，120人返台後就必須採檢，一部份機場、一部份到集中檢疫所進行。他進一步指出，自英返國者增加「回國即採檢」，結束檢疫也還是要採檢；本來想有症狀者採檢，但考量病毒還是有未知情況，蒐集資料對未來防疫計畫有所幫助。

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面對可能出現的英國病毒，醫福會執行長王必勝坦言「已經沒有這麼緊張」，因為相較於執行武漢包機任務，英國變種病毒傳播力雖強，但致病能力並沒有特別高，加上集中檢疫所至今也收治了2萬多人，「專家也駕輕就手」，依照SOP來做，應該不會有太大問題。