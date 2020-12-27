柯文哲：誰決定紐機師居檢3天、5天？　「中央應自己解釋」





▲民眾黨主席、台北市長柯文哲。（圖／民眾黨提供）

記者袁茵／台北報導

紐西蘭機師（案765）因傳染給台灣友人（案771），使台灣253天的0本土病例紀錄破功。關於紐西蘭機師成為防疫破口，指揮中心要不要提告？兼任台灣民眾黨主席的台北市長柯文哲表示，他倒覺得中央要去解釋，當初是誰准許他們居家檢疫3天、5天的？直言這就是境外阻絕失敗的案例。

柯文哲27日出席民眾黨嘉義總服務處開幕茶會，被問到關於現在有122名英國人抵台，會不會擔心？柯文哲回應，現在他們有防疫旅館和居家檢疫，事實上在防疫旅館後還有一個集中檢疫所，這122名英國人進來應該會直接到中央的集中檢疫所，規格比一般防疫旅館更高。

由於日本26日宣布，28日起至2021年1月底禁止外國人入境，柯文哲說，日本現在是直接一段時間禁止外國人進入，但這政策不是他決定的，不過在中央命令下，台北市會盡量配合。

至於紐西蘭機師案，指揮中心是否該提告？柯文哲表示，純粹從科學上的考量，既然入境要檢疫14天，那他倒是覺得「當初是誰決定他3天跟5天的？這個中央要自己解釋，為什麼留下這個破口？」如果機師有特別需要，那應該用專區特別處理，「這是一個境外阻絕失敗的案例。」

另外，關於26日爆出北市至10月份共有29萬件停車單重複繳費，尚未退給民眾的累計金額竟高達2100萬元。柯文哲回應，依法行政，該退就退，該還給人家就還給人。

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