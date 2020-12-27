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過馬路走輸小綠人！　硬皮症、紅斑性狼瘡「心臟癌症」易上身

▲胸痛,胸口痛,。（圖／記者李佳蓉攝）

▲過馬路走輸小綠人！硬皮症、紅斑性狼瘡「心臟癌症」易上身。（圖／示意圖，非文中當事人／記者李佳蓉攝）

記者嚴云岑／台北報導

馬路上常見的倒數小綠人，也能當自體免疫疾病患者是否可能併發肺動脈高壓的健康小裁判！一位罹患硬皮症的林小姐，10年前因為多次咳嗽暈倒送醫，經過醫師的詳細檢測，確診併發肺動脈高壓。目前穩定治療的她回想起過去常常無法及時通過馬路，當時還以為老化、甚至懷疑自己是腿短，這才知道原來自己的肺動脈高壓早有症狀卻未有警覺。

醫師提醒，自體免疫疾病患者容易併發肺動脈高壓，由於此疾病會持續惡化、五年存活率比乳癌、大腸癌還低 ，有「心臟癌症」之稱，提醒患者，平日若有喘、咳、疲憊等症狀，需要立即與免疫風濕科醫師反應，可以轉介心臟內科做進一步的檢查。

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台北榮民總醫院過敏免疫風濕科主任暨風濕病基金會台灣抗風濕病聯盟執行長蔡長祐解釋，自體免疫疾病患者如全身性紅斑狼瘡 、硬皮症 、類風濕關節炎 、或其他結締組織等，都容易併發肺動脈高壓。這是因為免疫細胞會聚集並攻擊血管周遭，造成血管發炎、變硬、血管壁增厚 ，血管變窄，導致心臟要花更大的力氣才能輸送血液。

▲▼過馬路走輸小綠人！　硬皮症、紅斑性狼瘡「心臟癌症」易上身。（圖／台北榮總提供）

▲北榮舉辦肺動脈高壓PK小綠人科普展。（圖／台北榮總提供）

根據文獻報告，一般人的行走速率大約是1秒1.2公尺以上，交通部設計過馬路小綠人時，則是以更寬鬆的標準每秒0.8~1公尺 設置，也就是說一般人照正常步行速度，都可以在時限內通過馬路。蔡長祐解釋，利用過馬路小綠人為基準，罹患自體免疫疾病的患者若發現步行能力突然衰退，且會覺得喘吁吁，就代表心肺功能可能有問題。

台北榮民總醫院心臟內科宋思賢主治醫師解釋，肺動脈高壓就是肺動脈的高血壓，因為壓力過大導致心臟必須更努力工作，才能將血液送出，當壓力越來越高，心臟負荷就會更重，最後造成右心室肥大、衰竭，甚至死亡 。常見症狀包括:咳嗽、因微血管破裂而導致咳血、腳部血液難流回而造成水腫、甚至運動時肺壓上升過度而造成活動性的暈厥。

宋思賢提到，一旦出現「喘、咳、血、腫、暈」五大症狀，若本身是高風險族群的免疫疾病患者，更應盡早和風免科醫師討論，轉介至心臟科做進一步檢查，除了利用心電圖、心臟超音波、X光片等檢視患者是否有右心肥厚、擴大外，還需要透過右心導管來確診。由於血壓計無法測量右心的肺動脈血壓，因此無論喘不喘，高風險者都應每半年到一年做一次心臟超音波檢查。

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