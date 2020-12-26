立院明年起擬要求便當業者附肉品來源　藍委酸：左手表決右手打臉

▲立法院通過9項萊豬行政命令，國民黨主席江啟臣帶領國民黨團抗議並鞠躬道歉。（圖／記者林敬旻攝）

記者羅婉庭／台北報導

根據立法院總務處23日的會議紀錄，會議主席裁示庶務科研議，因應明年1月萊豬進口，2至3月辦理便當採購案時，是否要求業者提供肉品來源資料。對此，國民黨立委李德維諷刺民進黨團是「左手按同意票，右手打臉自己」。

李德維受訪表示，從院會表決中就可看出民進黨中央及立委，幾乎全體支持萊豬進口，國民黨團當時就要求要標示清楚萊豬，僅標示產地根本無法分辨是否含有萊劑，他點名農委會主委陳吉仲、衛福部長陳時中、民進黨委吳思瑤、黃國書等人，他們堅稱標示來源就能維護食安，現在卻打臉自己。

李德維說，民進黨若真的不在意，為何要求便當店提供肉品來源，既然主張進口，就表示他們不在意吃到萊豬，如今卻「左手表決、右手打臉」，但黎民百姓完全搞不清楚怎麼分辨萊豬，民進黨做事自己要承擔，不要只會講好話欺騙民眾，回過頭自己就面臨這樣的問題。

李德維指出，民進黨也在耍美國人，民進黨告訴美國要開放萊豬進口，但行政院長蘇貞昌卻說9成以上進口商不進萊豬，要求人民別擔心，再加上舉手支持的民進黨立委也不敢吃，「這不就是耍美國人嗎？」

陳玉珍則表示，民進黨大部分立委昧著良心投票，讓萊豬進口，結果自己卻害怕吃到含萊豬便當，相當諷刺。如果一開始就通過標示肉品是否含有萊劑，就不用由立法院人員來判斷便當裡的豬肉倒底是不是萊豬，「但是他們真的判斷得出來嗎？」陳玉珍嘆，當初國民黨提案要求標示萊劑，卻遭到民進黨強硬杯葛，如今自食其果，可笑又荒謬。

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