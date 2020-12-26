　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

立院明年起擬要求便當業者附肉品來源　藍委酸：左手表決右手打臉

▲立法院會審查萊豬行政命令，江啟臣帶領國民黨團抗議並鞠躬道歉。（圖／記者林敬旻攝）

▲立法院通過9項萊豬行政命令，國民黨主席江啟臣帶領國民黨團抗議並鞠躬道歉。（圖／記者林敬旻攝）

記者羅婉庭／台北報導

根據立法院總務處23日的會議紀錄，會議主席裁示庶務科研議，因應明年1月萊豬進口，2至3月辦理便當採購案時，是否要求業者提供肉品來源資料。對此，國民黨立委李德維諷刺民進黨團是「左手按同意票，右手打臉自己」。

李德維受訪表示，從院會表決中就可看出民進黨中央及立委，幾乎全體支持萊豬進口，國民黨團當時就要求要標示清楚萊豬，僅標示產地根本無法分辨是否含有萊劑，他點名農委會主委陳吉仲、衛福部長陳時中、民進黨委吳思瑤、黃國書等人，他們堅稱標示來源就能維護食安，現在卻打臉自己。

李德維說，民進黨若真的不在意，為何要求便當店提供肉品來源，既然主張進口，就表示他們不在意吃到萊豬，如今卻「左手表決、右手打臉」，但黎民百姓完全搞不清楚怎麼分辨萊豬，民進黨做事自己要承擔，不要只會講好話欺騙民眾，回過頭自己就面臨這樣的問題。

李德維指出，民進黨也在耍美國人，民進黨告訴美國要開放萊豬進口，但行政院長蘇貞昌卻說9成以上進口商不進萊豬，要求人民別擔心，再加上舉手支持的民進黨立委也不敢吃，「這不就是耍美國人嗎？」

陳玉珍則表示，民進黨大部分立委昧著良心投票，讓萊豬進口，結果自己卻害怕吃到含萊豬便當，相當諷刺。如果一開始就通過標示肉品是否含有萊劑，就不用由立法院人員來判斷便當裡的豬肉倒底是不是萊豬，「但是他們真的判斷得出來嗎？」陳玉珍嘆，當初國民黨提案要求標示萊劑，卻遭到民進黨強硬杯葛，如今自食其果，可笑又荒謬。

其他人也看了這些...

民進黨挾多數優勢表決　萊豬9項行政命令全過關！
國民黨提案食品包裝「標萊劑」　遭民進黨多數表決封殺
劉建國、林淑芬、江永昌拒當「民進黨萊委」　9項行政命令全棄權

更多熱門新聞...

萊豬、台豬傻傻分不清楚？　10個 Q＆A懶人包一次搞懂
2021「萊」定了！　美豬牛開放爭議事件簿一次看
萊豬行政命令全通過　江啟臣率藍委鞠躬道歉：很遺憾沒能擋下

振興一下我們的美麗

ET快訊
熊熊上健身房還債　邪惡視角洩「雪白深溝」超犯規
日本宣布鎖國「禁外國人入境」　台網5字狂刷
活蝦餐廳遭棄單損8萬　他霸氣護海軍「我來買單」
快訊／日本鎖國了！「禁止外國人入境」
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

立院明年起擬要求便當業者附肉品來源　藍委酸：左手表決右手打臉

活蝦餐廳遭棄單損失8萬　王浩宇霸氣護海軍：我來買單！

柯文哲6周年／打造快速網路學習環境　台北酷課雲吸引5縣市加入

快訊／共機本月第16度擾台　運8入侵我西南空域、我空軍廣播驅離

柯文哲6周年／社會住宅要蓋42處　每年維持1萬戶施工

蔡英文特任表姐夫吳明鴻升官　江啟臣批：家天下

柯文哲6周年／「幼托新政」讓年輕人敢婚敢生　公托月領2500元補助

朱立倫挺徐巧芯公布疫調　籲政府聚焦返台英班機：別只想打對手

柯文哲6周年／從西區「北門」起跑　北流、瓶蓋工廠、南港車站讓台北再生

柯文哲6周年／BOT案從無到有　北市打造出全台最大新創育成中心

包裹被偷10次！她「貓屎裝箱」反擊　傻賊上當扛了就跑...監視器全錄下

自拍不夠！網帥黑狗拿手機錄影　大眼逼近喬角度...媽：工讀生出來

范瑋琪深夜紅眼崩潰：請放過我家人！　失業1年「每天都在懊悔裡」

小賴尬舞鼓鼓Ending突接吻　笑虧：我媽看到這段會不會哭

撞爛758萬瑪莎拉蒂還找人頂包！　25歲富少坦承肇事囂張掛警電話

7男12女汽旅內「做壞事」！高雄警開門一見全抓起來…2萬現金沒了

他用3產品吹麵粉！證實口罩功效 圍巾一吹「粉末狂飛」網讚：秒懂

474萬保時捷1元起標！2台賤價各2萬成交　秒變「殺肉場」零件車

染疫紐籍機師害慘空服機組員！　穿制服搭機捷被當「瘟神」拒進入

炎亞綸「沒想造成對立」要封鍵盤惹　堅持戴口罩受訪：不想成防疫破口

立院明年起擬要求便當業者附肉品來源　藍委酸：左手表決右手打臉

活蝦餐廳遭棄單損失8萬　王浩宇霸氣護海軍：我來買單！

柯文哲6周年／打造快速網路學習環境　台北酷課雲吸引5縣市加入

快訊／共機本月第16度擾台　運8入侵我西南空域、我空軍廣播驅離

柯文哲6周年／社會住宅要蓋42處　每年維持1萬戶施工

蔡英文特任表姐夫吳明鴻升官　江啟臣批：家天下

柯文哲6周年／「幼托新政」讓年輕人敢婚敢生　公托月領2500元補助

朱立倫挺徐巧芯公布疫調　籲政府聚焦返台英班機：別只想打對手

柯文哲6周年／從西區「北門」起跑　北流、瓶蓋工廠、南港車站讓台北再生

柯文哲6周年／BOT案從無到有　北市打造出全台最大新創育成中心

晨翔乾妹妹是「清大音樂系正妹」！　還撞臉《愛的迫降》徐丹

熊熊素顏上健身房還債！　邪惡視角洩「雪白深溝」穿搭超犯規

陳零九恐懼禿頭危機！　跨年趕場「沒空陪女友」：只打電動

企排全明星賽不畏疫情千名球迷進場　各隊球員比球技也搞笑

日本宣布鎖國！「禁止外國人入境」　台網友5字洗板推爆

周興哲聽梁靜茹演出險落淚　認了情變趙岱新「會呼吸的痛」

跑步傷膝蓋？專家揭10年研究解答了　「洋蔥式磨損」害退化

老公已很久「沒交功課」　Ella想把對方壓在床上

立院明年起擬要求便當業者附肉品來源　藍委酸：左手表決右手打臉

山下智久、龜梨和也「夢幻專輯」停售！MV都拍好了…合體胎死腹中

政治熱門新聞

海軍因「防疫」棄活蝦餐訂單

鳳山人做圖催罷免黃捷！竟用高嘉瑜照片

蔡英文表姊夫接掌「最高行政法院」

活蝦餐廳遭棄單損失8萬　王浩宇：我來買單！

挺萊豬遭跑票背叛　王美惠：陷我們於不義

唐平榮被討人情！嗆王浩宇：收割別人幫忙

29萬人重複繳停車費！2千萬放北市府5年　竟有人多付4.3萬

柯文哲：未來2年台北會看到巨大改變

萊豬1月確定進口　侯友宜：總統送人民最難過的聖誕禮物

余天被爆忙玩「手遊麻將」畫面曝光　羅友志批：「爛」豬立委

羅智強：罷免王浩宇案遭「陳菊查水表」

《民法》成年年齡下修至18歲　2023年實施

萊豬、台豬傻傻分不清楚？　10個 Q＆A一次搞懂

連勝文挺台灣豬：不然「神豬」豈不是白叫了？

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

熱門新聞

海軍棄單16桌菜　老闆傻眼：魚都殺了

海軍因「防疫」棄活蝦餐訂單

女教練陪睡吸客！顏值身材決定勝負　他買課為「相親」

史上最貴訂單曝光！1份晚餐近2萬

地方媽媽嫌夫軟　帶鮮肉教練回家激戰

三重屁孩大鬧「家樂福」！喝完飲料放回去超噁

交往3天就分手！西門町蘿莉塔怒爆男友黑幕

人妻喝咖啡變「行屍」　下體驗出主管口水

泰貴妃千張慾照外流　仍得「泰王專寵」貼心陪出巡

日本研擬「禁止外國人入境」到1月底為止

母子上吊雙亡　遺體懸掛殯儀館入口

吳怡霈「泡湯照尺度太大」急刪！

日本天皇理髮師教正確洗頭防掉髮

國高中改「9點半」上課！連署通過　網兩派吵翻

有片！「部長妳的奶好兇」　議員開會緊盯豪乳

更多

最夯影音

更多
包裹被偷10次！她「貓屎裝箱」反擊　傻賊上當扛了就跑...監視器全錄下

包裹被偷10次！她「貓屎裝箱」反擊　傻賊上當扛了就跑...監視器全錄下
自拍不夠！網帥黑狗拿手機錄影　大眼逼近喬角度...媽：工讀生出來

自拍不夠！網帥黑狗拿手機錄影　大眼逼近喬角度...媽：工讀生出來

范瑋琪深夜紅眼崩潰：請放過我家人！　失業1年「每天都在懊悔裡」

范瑋琪深夜紅眼崩潰：請放過我家人！　失業1年「每天都在懊悔裡」

小賴尬舞鼓鼓Ending突接吻　笑虧：我媽看到這段會不會哭

小賴尬舞鼓鼓Ending突接吻　笑虧：我媽看到這段會不會哭

撞爛758萬瑪莎拉蒂還找人頂包！　25歲富少坦承肇事囂張掛警電話

撞爛758萬瑪莎拉蒂還找人頂包！　25歲富少坦承肇事囂張掛警電話

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面