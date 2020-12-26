他鏘手機沒事...把對方大頭貼改成「做那事動態圖」...多罰2萬

男子偷手機還用性愛圖亂改手機主人LINE大頭貼，遭檢察官批極為幼稚。（圖／pixabay）

記者李忠憲／台中報導

台中許姓男子大白天在路邊機車置物箱內，偷走張姓男子的智慧型手機。他竟突發奇想，將張男LINE的大頭貼換成長達5秒鐘的男女恩愛動態圖，遭檢察官怒斥「極為幼稚！」台中地院審結，依竊盜、散布猥褻影像罪各判拘役30日，應執行50日，可易科罰金5萬元。

判決書指出，許姓男子今年27日中午經逛街時，經過張姓男子停放路邊的機車，用手打開機車置物箱後，發現裏頭有一隻智慧型手機，立刻將手機拿走。許男稍晚把玩這支手機，發現張男沒把LINE加密碼鎖，打開後將大頭貼更改成長約5秒鐘、女子裸胸與男子的恩愛猥褻動態圖片。

張男友人發現異狀立刻通知他，張男才知道手機被偷，立刻向警方報案。警方也循線逮捕許男，並起出失竊的手機發還給張男，許男則遭依竊盜、妨害風化罪嫌送辦，張男自認名譽受損，也控告許男妨害名譽。

檢察官偵結時，斥責許男將大頭貼換成成人影片的行為「極為幼稚！」但一般人看到大頭貼變成這樣，多半會認為帳號遭盜用，不會認為是原使用人所為。依「罪證有疑，利於被告」難以認定被害人名譽受到毀損，依竊盜、散布猥褻影像罪嫌起訴，並聲請簡易判決。

台中地院審理後認為，許男不思正當途徑獲取財物，竟偷取他人財物，又將他人通訊軟體圖像改為猥褻影像，供人觀覽，敗壞社會善良風俗，所為實不足取。審酌犯後坦認犯行，態度尚可，手機已歸還被害人，竊盜罪判拘役30日，散布猥褻影像罪拘役30日，合併應執行拘役50日，罰金5萬元。全案可上訴。

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