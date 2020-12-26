　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

他鏘手機沒事...把對方大頭貼改成「做那事動態圖」...多罰2萬

▲▼手機充電，充電線，手機。（圖／pixabay）

男子偷手機還用性愛圖亂改手機主人LINE大頭貼，遭檢察官批極為幼稚。（圖／pixabay）

記者李忠憲／台中報導

台中許姓男子大白天在路邊機車置物箱內，偷走張姓男子的智慧型手機。他竟突發奇想，將張男LINE的大頭貼換成長達5秒鐘的男女恩愛動態圖，遭檢察官怒斥「極為幼稚！」台中地院審結，依竊盜、散布猥褻影像罪各判拘役30日，應執行50日，可易科罰金5萬元。

判決書指出，許姓男子今年27日中午經逛街時，經過張姓男子停放路邊的機車，用手打開機車置物箱後，發現裏頭有一隻智慧型手機，立刻將手機拿走。許男稍晚把玩這支手機，發現張男沒把LINE加密碼鎖，打開後將大頭貼更改成長約5秒鐘、女子裸胸與男子的恩愛猥褻動態圖片。

張男友人發現異狀立刻通知他，張男才知道手機被偷，立刻向警方報案。警方也循線逮捕許男，並起出失竊的手機發還給張男，許男則遭依竊盜、妨害風化罪嫌送辦，張男自認名譽受損，也控告許男妨害名譽。

檢察官偵結時，斥責許男將大頭貼換成成人影片的行為「極為幼稚！」但一般人看到大頭貼變成這樣，多半會認為帳號遭盜用，不會認為是原使用人所為。依「罪證有疑，利於被告」難以認定被害人名譽受到毀損，依竊盜、散布猥褻影像罪嫌起訴，並聲請簡易判決。

台中地院審理後認為，許男不思正當途徑獲取財物，竟偷取他人財物，又將他人通訊軟體圖像改為猥褻影像，供人觀覽，敗壞社會善良風俗，所為實不足取。審酌犯後坦認犯行，態度尚可，手機已歸還被害人，竊盜罪判拘役30日，散布猥褻影像罪拘役30日，合併應執行拘役50日，罰金5萬元。全案可上訴。

一天一包有助於消化、排便順暢

【更多新聞】

獨／得獎人體攝影師拍17歲嫩模裸體...藝術無罪！　結局神慘敗

人魔酷刑「繩虐」米克斯！吊打摔牆害重殘　牠屎尿失禁日夜哀嚎

獨／公僕爽喝花酒3度框小姐涉貪　一二審「難推定有對價」判無罪

ET快訊
指揮中心有共識！機組員居檢「7天+出關採檢」陰性才可外出
快訊／馬叔叔當爸了！一家三口全家福曝
急凍剩5度！最強寒流要來了　一張圖看氣溫變化
歐陽娜娜首回應退學之痛　認「我不行」棄當大提琴家
王彩樺17歲女兒美照曝光　激似偶像劇女神
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

他鏘手機沒事...把對方大頭貼改成「做那事動態圖」...多罰2萬

悲傷聖誕夜！張宏年兒PO舊照怒：盛唐毀全家...團圓吃飯遙不可及

13歲少女跟網友一夜情　清晨再找中年男「嚐禁果」　母等整夜氣炸

台南地院開庭變開打！債務糾紛　兩派大亂鬥6被逮...警所外再集結

趁妻坐月子「帶女回家激戰」　小三向友炫：我很會…正宮一聽氣炸

快訊／小白車飆斷電線桿　北埔段一次封3道！駕駛躺路邊等救援

北科大教授「酒吧扯髮」打傷女公關！出庭無悔：和解條件是嫁給我

見愛人與妻上摩鐵！她怒公布野戰足跡…跩嗆正宮：這男人我用5年

不滿被提醒戴口罩！彰化男對護理師飆三字經砸血氧器　失控原因曝

詐團有哏！成員以名車互稱　首腦「藍寶堅尼」爽躲台中五星級飯店

包裹被偷10次！她「貓屎裝箱」反擊　傻賊上當扛了就跑...監視器全錄下

自拍不夠！網帥黑狗拿手機錄影　大眼逼近喬角度...媽：工讀生出來

范瑋琪深夜紅眼崩潰：請放過我家人！　失業1年「每天都在懊悔裡」

小賴尬舞鼓鼓Ending突接吻　笑虧：我媽看到這段會不會哭

撞爛758萬瑪莎拉蒂還找人頂包！　25歲富少坦承肇事囂張掛警電話

7男12女汽旅內「做壞事」！高雄警開門一見全抓起來…2萬現金沒了

他用3產品吹麵粉！證實口罩功效 圍巾一吹「粉末狂飛」網讚：秒懂

474萬保時捷1元起標！2台賤價各2萬成交　秒變「殺肉場」零件車

染疫紐籍機師害慘空服機組員！　穿制服搭機捷被當「瘟神」拒進入

炎亞綸「沒想造成對立」要封鍵盤惹　堅持戴口罩受訪：不想成防疫破口

他鏘手機沒事...把對方大頭貼改成「做那事動態圖」...多罰2萬

悲傷聖誕夜！張宏年兒PO舊照怒：盛唐毀全家...團圓吃飯遙不可及

13歲少女跟網友一夜情　清晨再找中年男「嚐禁果」　母等整夜氣炸

台南地院開庭變開打！債務糾紛　兩派大亂鬥6被逮...警所外再集結

趁妻坐月子「帶女回家激戰」　小三向友炫：我很會…正宮一聽氣炸

快訊／小白車飆斷電線桿　北埔段一次封3道！駕駛躺路邊等救援

北科大教授「酒吧扯髮」打傷女公關！出庭無悔：和解條件是嫁給我

見愛人與妻上摩鐵！她怒公布野戰足跡…跩嗆正宮：這男人我用5年

不滿被提醒戴口罩！彰化男對護理師飆三字經砸血氧器　失控原因曝

詐團有哏！成員以名車互稱　首腦「藍寶堅尼」爽躲台中五星級飯店

天冷乾癬大爆發　台人愛吃冬季三寶….皮膚科看診人數飆升

江國豪回彰化指導有感觸　「以前在水泥地練滑壘」

指揮中心初步共識：機組員居檢加嚴「7天+出關採檢」陰性才可外出

跨年最冷恐成「屠殺夜」...陽管處：擎天崗虛弱水牛「緊急安置」

千千挨酸「只知道吃」自卑曝不想叫大胃王！哽咽：半夜常驚醒

民法成年下修至18歲　律師呂秋遠曝10點關鍵影響

柯文哲6周年／柯文哲任內蓋42處社會住宅　承諾維持每年1萬戶施工

爸寄大禮她感動到哭！　攤平「見這3字」眼淚秒乾：還要回家嗎？

柴柴對準麥克風！認真抬頭高唱「熬嗚～」　網笑：狗都超愛這首

「逼車急煞」惹大車司機發火　全速撞爆賓士！網讚：這罰單太療癒

白文鳥閉眼仰躺「煮沸熱水」被瘋傳　飼主急貼真相笑翻12萬人！

社會熱門新聞

地方媽媽嫌夫軟　帶鮮肉教練回家激戰

女教練陪睡吸客！顏值身材決定勝負　他買課為「相親」

人妻喝咖啡變「行屍」　下體驗出主管口水

母子上吊雙亡　遺體懸掛殯儀館入口

23歲女下班遭校車輾斃！媽見屍哭癱　駕駛下場曝

快訊／新店大火！40歲男、3歲男嬰送醫

貧父賣推車籌女兒醫藥費被罵爆　真相大逆轉

有雙重人格…彰化女大生控男友性侵「她14歲人格」

5屁孩大鬧家樂福「偷喝飲料還放回」1男被送辦

快訊／紐籍機師成防疫破口　30萬罰單送到了

7男12女汽旅內做壞事！高雄警開門一見全抓起來

即／小白車飆斷電線桿　駕駛脫困等救援

大叔獵豔不手軟　健身女教練收入秒看懂

快訊／國1岡山車禍4連發！回堵7km

更多熱門

相關新聞

5屁孩大鬧家樂福「偷喝飲料還放回」1男被送辦

5屁孩大鬧家樂福「偷喝飲料還放回」1男被送辦

繼高雄家樂福發生年輕人貨架旁小便、抽菸一事後，近日又有幾名屁孩出沒家樂福蘆洲店，將貨架上的飲料偷喝一口後，再立即放回去貨架，行徑相當噁心，過程中還涉嫌騷擾店內女顧客。案經店家報警後，警方已通知鬧事的3男2女到案說明，目前確定遭騷擾的女客是「自己人」，警詢後依竊盜罪將偷喝飲料的21歲男子移送法辦。

熱血帥警幫女高中生尋回手機

熱血帥警幫女高中生尋回手機

韓網超夯「手機幾%充電」心理測驗

韓網超夯「手機幾%充電」心理測驗

手機落海…14天後「原地找回」　網：全日本都哭了

手機落海…14天後「原地找回」　網：全日本都哭了

即／長榮馬國女大生命案　梁嫌「殺人罪」起訴

即／長榮馬國女大生命案　梁嫌「殺人罪」起訴

關鍵字：

竊盜手機大頭貼猥褻妨害風化台中地院

讀者迴響

熱門新聞

海軍棄單16桌菜　老闆傻眼：魚都殺了

海軍因「防疫」棄活蝦餐訂單

史上最貴訂單曝光！1份晚餐近2萬

地方媽媽嫌夫軟　帶鮮肉教練回家激戰

三重屁孩大鬧「家樂福」！喝完飲料放回去超噁

交往3天就分手！西門町蘿莉塔怒爆男友黑幕

女教練陪睡吸客！顏值身材決定勝負　他買課為「相親」

人妻喝咖啡變「行屍」　下體驗出主管口水

泰貴妃千張慾照外流　仍得「泰王專寵」貼心陪出巡

吳怡霈「泡湯照尺度太大」急刪！

母子上吊雙亡　遺體懸掛殯儀館入口

國高中改「9點半」上課！連署通過　網兩派吵翻

公開了！小賴台上激吻「知名男歌手」

日本天皇理髮師教正確洗頭防掉髮

羅蘭服裝品牌「被抓包抄襲」緊急停售！鞠躬認錯

更多

最夯影音

更多
包裹被偷10次！她「貓屎裝箱」反擊　傻賊上當扛了就跑...監視器全錄下

包裹被偷10次！她「貓屎裝箱」反擊　傻賊上當扛了就跑...監視器全錄下
自拍不夠！網帥黑狗拿手機錄影　大眼逼近喬角度...媽：工讀生出來

自拍不夠！網帥黑狗拿手機錄影　大眼逼近喬角度...媽：工讀生出來

范瑋琪深夜紅眼崩潰：請放過我家人！　失業1年「每天都在懊悔裡」

范瑋琪深夜紅眼崩潰：請放過我家人！　失業1年「每天都在懊悔裡」

小賴尬舞鼓鼓Ending突接吻　笑虧：我媽看到這段會不會哭

小賴尬舞鼓鼓Ending突接吻　笑虧：我媽看到這段會不會哭

撞爛758萬瑪莎拉蒂還找人頂包！　25歲富少坦承肇事囂張掛警電話

撞爛758萬瑪莎拉蒂還找人頂包！　25歲富少坦承肇事囂張掛警電話

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面