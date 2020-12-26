熱血帥警幫女高中生尋回手機　少女心好感動！

▲台南市警二分南門派出所警員李英誌熱心服務民眾，主動製作宣導影片，期望藉由網路及通訊軟體分享，以提醒民眾注意自身財物安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警二分南門派出所警員李英誌於11月底幫助2名女高中生尋回遺落在計程車上手機，獲女高中生肯定與感謝，他感於民眾時常發生類似狀況，於是主動製作宣導影片，期望藉由網路及通訊軟體分享，以提醒民眾注意自身財物安全。

李員於11月27日上午7時至9時擔服中西區健康路與南門路口交整勤務，約7時30分有2名驚慌失措的女高中生前來尋求協助，經了解為女學生搭乘計程車在南門路與健康路口下車後，發現手機遺落在計程車上，李員從2名女學生所陳述上、下車時間、地點及路線，調閱沿線路口監視器畫面後，確認車牌號碼，從而聯繫計程車司機本人，並由司機親自將女學生的手機送至派出所，女學生對於手機能失而復得，頻頻感謝李員的幫助，亦對警察有更好的印象。

李員從實務訓練期間至正式服勤中，發現許多民眾常會粗心大意將自身財物遺落於計程車上，且無防範及警覺心，導致財物受損或使有心之人有機會得手，有感於民眾遭遇這類狀況前往警察機關報案時，多半無法清楚陳述所搭計程車之詳細資料，於是發想透過案例影片宣導民眾提高警覺，及透過小撇步來保障自身財物安全，於是利用自己勤餘時間將這件案例剪輯成宣導影片，影片最後提醒民眾搭乘計程車上車時應看好隨身物品及記下上車地點、行駛中要記（拍）下車牌號碼、下車前再次檢查確認隨身物品，以防止類似狀況發生，若不慎遺忘而至派出所尋求協助時，可更有利於快速尋回。

從警前曾經任職製造大廠製程工程師5年的李員，當年因內心小小的助人初衷，轉而報考2018年警察特考班，結訓後分發至警二分南門派出所，並於今年7月實務訓練期滿，投入第一線外勤警察工作。抱有滿腔熱血的他，勇於爭取績效，亦能站在民眾立場以同理心為民服務，今年8月底曾因於颱風天協助民眾自遭倒塌路樹壓毀變形的自小客車中脫困，獲頒台南市政府警察局8月份「交通讚警」獎項；又於11月中受理一名女士之機車置物箱內錢包遭竊取，李員犧牲放假時間，返所積極調閱案發周邊相關監視器，並循線查獲竊嫌，且遭竊物品也物歸原主，除了得到民眾及家屬投書市長信箱給予感謝與肯定，也獲得警局長官、同僚高度的讚許。

李員表示，警職生涯不過短短一年，深刻體認警察任務除維護治安、交通及社會秩序外，為民服務也是重要的任務之一，警察是最貼近民眾的基層公務員，自己會抱持「民眾的小事是警察的大事」的心態，持續提供民眾及時服務與協助。李員熱心為民服務且主動製作宣導影片提醒民眾應注意及防範事項，讓民眾感受到警察的敬業與用心，也建立警察便民、親民的良好形象。

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