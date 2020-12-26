5屁孩大鬧家樂福「偷喝飲料還放回」1男被送辦…騷擾女客真相曝

▲大鬧家樂福「偷喝飲料還放回」，5屁孩落網，1男遭移送法辦。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者陳豐德、徐愷昕／新北報導

繼高雄家樂福發生年輕人貨架旁小便、抽菸一事後，近日又有幾名屁孩出沒家樂福蘆洲店，將貨架上的飲料偷喝一口後，再立即放回去貨架，行徑相當噁心，過程中還涉嫌騷擾店內女顧客。案經店家報警後，警方已通知鬧事的3男2女到案說明，目前確定遭騷擾的女客是「自己人」，警詢後依竊盜罪將其中一名偷喝飲料的21歲男子移送法辦；另毀損部分，店家決定暫不提告。

▲▼屁孩大鬧「家樂福」，竟趁賣場人員不注意將架上的飲料拿起來偷喝再放回。（圖／翻攝Dcard）

有女網友在網路論壇Dcard轉發數段IG限時動態影片，畫面可以看到，一名年輕男子在家樂福內騎著腳踏車亂晃，並到販售糖果的地方胡亂更改擺設，造成工作人員困擾，接著還將水果的外包裝戳破，甚至搭訕穿短裙的女顧客。

更令人傻眼的是，該男子將飲料直接打開喝完，再放回架上的深處，而屁孩的朋友則全程錄影大笑，沒有要阻止的意思。不少網友看完紛紛直呼好噁心，「 喝完又放回去，整個防疫漏洞，又違法」、「後面那個喝飲料我不行欸，這樣是偷竊了吧……想到會喝到別人的口水就雞皮疙瘩」、「猴子真多，家樂福吉起來」。對此，家樂福蘆洲店第一時間表示，已全面檢查沖泡飲料是否有被拆封過，並將疑似拆封過的飲料下架。

▲▼屁孩落網。（圖／記者陳豐德翻攝）



而全案經店家報警，三重警也迅速調閱相關監視器畫面，循線找到這群鬧事的年輕人，確定共3男2女涉案，且影片中遭騷擾的女客為同夥。不過由於偷喝飲料屬公訴罪，5名屁孩經警詢後，其中21歲楊姓男子仍被依竊盜罪移送法辦；至於店家架上貨損部分，家樂福則表示暫不提告。

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