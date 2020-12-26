北京、大連拉警報！　陸日增8本土確診「最小僅3月齡」

▲北京再現本土疫情，多地實施封控管理，重啟大規模核酸檢測。圖為北京核酸檢測專區。（圖／記者任以芳攝）

記者陳政錄／綜合報導

大陸北京、大連兩地近日本土疫情復發，官方再度拉響警報！據大陸國家衛健委26日通報，25日0時至24時，全國新增確診病例20例，其中本土病例8例（遼寧6例，北京2例），值得注意的是，遼寧6例病例中，有5例均出現在大連市，包括一名僅三月齡的女嬰。

通報顯示，25日0時至24時，大陸，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例20例，其中境外輸入病例12例，本土病例8例（遼寧6例，北京2例），新增無症狀感染者19例（境外輸入17例）。

面對首都北京疫情復發，《央視》也隨即公布25日8例本土確診的病例詳情，其中北京兩例均為居住在順義區，年齡29歲、31歲的女性，但兩人分別住在不同的街道，一人為貨運店員工，因店內銷售冷鮮食品，被要求進行核酸檢測後確診，另一人為上班族，因出現發燒、咳嗽症狀，24日進行檢測、25日確診。

▲日在本土疫情復發的北京順義區蓮竹花園社區，實施封閉管理。（圖／翻攝新京報）

大陸官方指稱，已對上述確診病例進行流行病學調查，按要求落實管控措施；另遼寧省疫情方面，5例發生在大連，1例在瀋陽，大連有4人居住於近日發現疫情，被重點管控的金普新區，另一居住在甘井子區的男性，為先前病例的的密切接觸者，此外，大連還新增2例本土無症狀感染者。

值得注意的是，大連通報的本土確診中，有3人為一家三口，居住於金普新區友誼街道金海國際花園，作為密切接觸者被安置到集中隔離酒店，後經核酸檢測確診，小孩為年僅3個月大的女童，平過往大陸年齡最小的確診者紀錄。

由於遼寧省大連市近日接連傳出新冠肺炎本土病例，15日至25日已累積報告24例，大陸國務院高度重視，22日已派出10名專家組成的工作組，趕赴大連指導協助疫情調查處置工作；另一方面，擁有1.5萬名學生的大連海洋大學因為一名學生檢測呈陽性，全校22日停課並實施封閉管理，進行全面篩檢。

北京方面，自22日一名朝陽區韓亞航空辦公室職員返回南韓，新冠病毒核酸檢測呈陽性，24日被診斷為無症狀感染者後，也分別在23日、24日各新增一例無症狀感染者，位在順義區和西城區；更早之前， 北京於18日先在朝陽區爆出本土疫情，為「慶豐包子舖」的2名員工。

對此，北京包括朝陽區、西城區、順義區已啟動緊急應變機制，再度執行大規模核酸檢測採樣，對患者居住社區進行封控管理；面對春節將至，北京市防控小組已經下令，要倡導「非必要不出京」，做到「非必要不出境」，政府人員和國有企業、事業單位工作人員「帶頭在京過節」，有旭管控人員出入，「嚴格進出京旅遊管控」，以及嚴格落實14+7隔離措施等。

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