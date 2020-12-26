　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

北京、大連拉警報！　陸日增8本土確診「最小僅3月齡」

▲▼北京核酸檢測專區。（圖／記者任以芳攝）

▲北京再現本土疫情，多地實施封控管理，重啟大規模核酸檢測。圖為北京核酸檢測專區。（圖／記者任以芳攝）

記者陳政錄／綜合報導

大陸北京、大連兩地近日本土疫情復發，官方再度拉響警報！據大陸國家衛健委26日通報，25日0時至24時，全國新增確診病例20例，其中本土病例8例（遼寧6例，北京2例），值得注意的是，遼寧6例病例中，有5例均出現在大連市，包括一名僅三月齡的女嬰。

通報顯示，25日0時至24時，大陸，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例20例，其中境外輸入病例12例，本土病例8例（遼寧6例，北京2例），新增無症狀感染者19例（境外輸入17例）。

面對首都北京疫情復發，《央視》也隨即公布25日8例本土確診的病例詳情，其中北京兩例均為居住在順義區，年齡29歲、31歲的女性，但兩人分別住在不同的街道，一人為貨運店員工，因店內銷售冷鮮食品，被要求進行核酸檢測後確診，另一人為上班族，因出現發燒、咳嗽症狀，24日進行檢測、25日確診。

▲北京順義區蓮竹花園社區已經開始實施封閉管理，並進行萬人核酸檢測。（圖／翻攝新京報）

▲日在本土疫情復發的北京順義區蓮竹花園社區，實施封閉管理。（圖／翻攝新京報）

大陸官方指稱，已對上述確診病例進行流行病學調查，按要求落實管控措施；另遼寧省疫情方面，5例發生在大連，1例在瀋陽，大連有4人居住於近日發現疫情，被重點管控的金普新區，另一居住在甘井子區的男性，為先前病例的的密切接觸者，此外，大連還新增2例本土無症狀感染者。

值得注意的是，大連通報的本土確診中，有3人為一家三口，居住於金普新區友誼街道金海國際花園，作為密切接觸者被安置到集中隔離酒店，後經核酸檢測確診，小孩為年僅3個月大的女童，平過往大陸年齡最小的確診者紀錄。

由於遼寧省大連市近日接連傳出新冠肺炎本土病例，15日至25日已累積報告24例，大陸國務院高度重視，22日已派出10名專家組成的工作組，趕赴大連指導協助疫情調查處置工作；另一方面，擁有1.5萬名學生的大連海洋大學因為一名學生檢測呈陽性，全校22日停課並實施封閉管理，進行全面篩檢。

北京方面，自22日一名朝陽區韓亞航空辦公室職員返回南韓，新冠病毒核酸檢測呈陽性，24日被診斷為無症狀感染者後，也分別在23日、24日各新增一例無症狀感染者，位在順義區和西城區；更早之前， 北京於18日先在朝陽區爆出本土疫情，為「慶豐包子舖」的2名員工。

對此，北京包括朝陽區、西城區、順義區已啟動緊急應變機制，再度執行大規模核酸檢測採樣，對患者居住社區進行封控管理；面對春節將至，北京市防控小組已經下令，要倡導「非必要不出京」，做到「非必要不出境」，政府人員和國有企業、事業單位工作人員「帶頭在京過節」，有旭管控人員出入，「嚴格進出京旅遊管控」，以及嚴格落實14+7隔離措施等。

►我該答應女友嗎？

► 欸~妳過來一下！妳過來一下

ET快訊
高嘉瑜嗆「是不是考不上台大」　 HowHow秒垮臉尷尬影片曝
5屁孩家樂福偷喝飲料被警送辦　騷擾女客人真相曝光
棄單活蝦餐廳16桌菜　海軍回應了
歸仁雙屍案謝志宏獲冤獄賠償2319萬　史上第三高
地方媽媽嫌夫軟！激戰鮮肉教練　科技尪抓狂拿菜刀衝
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

11天增24例本土確診　大連「24小時輪班」全力核酸檢測

參加婚禮吸到二手菸！氣喘婦「沒了呼吸」...搶救5天5夜險殞命

偷渡台灣被拘！12港人家屬發聲明　譴責北京「秘密審訊」

北京、大連拉警報！　陸日增8本土確診「最小僅3月齡」

驚悚！上鋪男童遭同學「陰招推背墜落」　臉部重摔畫面曝光

學妹送23歲學長「粉紅勞斯萊斯」暗黑內幕曝光　貨櫃神祕數字洩底

驚傳遭子公司主管下毒！遊戲巨頭「游族網路」39歲董座離奇病逝

比周董更狂！學妹聖誕送「粉紅勞斯萊斯」…23歲男大生成勝利組

大連爆本土疫情「源頭不明」　陸急派10人專家組前往調查

超好勸！救援氣墊被車擋到　消防員「霸氣一句話」讓2男放棄跳樓

小賴尬舞鼓鼓Ending突接吻　笑虧：我媽看到這段會不會哭

范瑋琪深夜紅眼崩潰：請放過我家人！　失業1年「每天都在懊悔裡」

自拍不夠！網帥黑狗拿手機錄影　大眼逼近喬角度...媽：工讀生出來

撞爛758萬瑪莎拉蒂還找人頂包！　25歲富少坦承肇事囂張掛警電話

7男12女汽旅內「做壞事」！高雄警開門一見全抓起來…2萬現金沒了

474萬保時捷1元起標！2台賤價各2萬成交　秒變「殺肉場」零件車

他用3產品吹麵粉！證實口罩功效 圍巾一吹「粉末狂飛」網讚：秒懂

染疫紐籍機師害慘空服機組員！　穿制服搭機捷被當「瘟神」拒進入

炎亞綸「沒想造成對立」要封鍵盤惹　堅持戴口罩受訪：不想成防疫破口

瑪莎拉蒂「無敵左轉」硬上分隔島　撞倒路燈車頭全毀...肇事駕駛逃

11天增24例本土確診　大連「24小時輪班」全力核酸檢測

參加婚禮吸到二手菸！氣喘婦「沒了呼吸」...搶救5天5夜險殞命

偷渡台灣被拘！12港人家屬發聲明　譴責北京「秘密審訊」

北京、大連拉警報！　陸日增8本土確診「最小僅3月齡」

驚悚！上鋪男童遭同學「陰招推背墜落」　臉部重摔畫面曝光

學妹送23歲學長「粉紅勞斯萊斯」暗黑內幕曝光　貨櫃神祕數字洩底

驚傳遭子公司主管下毒！遊戲巨頭「游族網路」39歲董座離奇病逝

比周董更狂！學妹聖誕送「粉紅勞斯萊斯」…23歲男大生成勝利組

大連爆本土疫情「源頭不明」　陸急派10人專家組前往調查

超好勸！救援氣墊被車擋到　消防員「霸氣一句話」讓2男放棄跳樓

洞房前發現嬌妻「下面紅」　媽寶老公突震怒！偕母急喊退貨

新冠驚擾耶誕夢！南韓再增1132人確診...明恐討論是否「封城」

兒子捲土地糾紛　宣明智：被設局、被利用、被脅迫

偷吃人夫長官！　辣小三狠提「5要求」嗆：負我要給1千萬贍養費

網警告「稱讚寶寶會變難帶」！歐陽靖神解禁忌：緊張家長…被讚爆

高雄3歲眼癌童保住僅存右眼！　赴日手術成功...26日下午返台

蝦皮申請增資4.95億投資案　經濟部：嚴審陸資持股是否超過三成

釋友善暗號！土耳其總統：期望和以色列關係變好

租車要加95汽油！友人堅持「只加了92」他怕爆　老司機曝後果

重機136縣道龜速30km　吃90km高速罰單「強迫中獎」！警方回應了

背心男捷運上「挺一根」…她PO影片怒轟噁心　網酸：女生激凸也算變態？

大陸熱門新聞

女大生2小時賺1個月生活費　包養內幕逼退3年男友

8年男友偷吃按摩店女員工！她不堪小三侮辱跳樓亡

學妹聖誕送粉紅勞斯萊斯！23歲男大生成勝利組

疑遭子公司主管投毒！遊戲巨頭董座病逝

學妹送「粉紅勞斯萊斯」　暗黑內幕曝光

男童遭同學推落上鋪　驚悚畫面曝

剛送完老婆上班…31歲尪高架橋尋死！

老伯器官恐怖移位　整顆胃跑到胸腔

供過於求 港口罩商現倒閉潮

消防員霸氣一句話　讓2男放棄跳樓

參加婚禮吸到二手菸！氣喘婦「沒了呼吸」

「離台灣最近鐵路」26日開通！

向華強和向佐申請依親來台　向太陳嵐證實申請中

下樓拿包裹　28歲女慘變劇情女主角

更多熱門

相關新聞

快訊／再增3例境外移入！

快訊／再增3例境外移入！

中央流行疫情指揮中心今（26）日公布國內新增3例境外移入新冠肺炎確定病例，將於下午2時召開臨時記者會，發言人莊人祥說明病例情況與後續防治作為。

華航倫敦班機　旅客全去集中檢疫

華航倫敦班機　旅客全去集中檢疫

高雄菲籍女出關後確診　揪9人吃鍋採檢結果出爐

高雄菲籍女出關後確診　揪9人吃鍋採檢結果出爐

英國變種新冠病毒入侵法國！　1男無症狀確診隔離

英國變種新冠病毒入侵法國！　1男無症狀確診隔離

日本憂疫情加重！「變種病毒株入侵」5人被隔離

日本憂疫情加重！「變種病毒株入侵」5人被隔離

關鍵字：

新冠肺炎疫情北京大陸戰疫大連

讀者迴響

熱門新聞

海軍棄單16桌菜　老闆傻眼：魚都殺了

史上最貴訂單曝光！1份晚餐近2萬

三重屁孩大鬧「家樂福」！喝完飲料放回去超噁

交往3天就分手！西門町蘿莉塔怒爆男友黑幕

女教練陪睡吸客！顏值身材決定勝負　他買課為「相親」

國高中改「9點半」上課！連署通過　網兩派吵翻

公開了！小賴台上激吻「知名男歌手」

泰貴妃千張慾照外流　仍得「泰王專寵」貼心陪出巡

人妻喝咖啡變「行屍」　下體驗出主管口水

母子上吊雙亡　遺體懸掛殯儀館入口

女友逼管千萬存款遭拒！分手2年下跪求合

地方媽媽嫌夫軟　帶鮮肉教練回家激戰

羅蘭服裝品牌「被抓包抄襲」緊急停售！鞠躬認錯

日本天皇理髮師教正確洗頭防掉髮

小S女兒Elly聖誕合照神秘男　真實身分曝光

更多

最夯影音

更多
小賴尬舞鼓鼓Ending突接吻　笑虧：我媽看到這段會不會哭

小賴尬舞鼓鼓Ending突接吻　笑虧：我媽看到這段會不會哭
范瑋琪深夜紅眼崩潰：請放過我家人！　失業1年「每天都在懊悔裡」

范瑋琪深夜紅眼崩潰：請放過我家人！　失業1年「每天都在懊悔裡」

自拍不夠！網帥黑狗拿手機錄影　大眼逼近喬角度...媽：工讀生出來

自拍不夠！網帥黑狗拿手機錄影　大眼逼近喬角度...媽：工讀生出來

撞爛758萬瑪莎拉蒂還找人頂包！　25歲富少坦承肇事囂張掛警電話

撞爛758萬瑪莎拉蒂還找人頂包！　25歲富少坦承肇事囂張掛警電話

7男12女汽旅內「做壞事」！高雄警開門一見全抓起來…2萬現金沒了

7男12女汽旅內「做壞事」！高雄警開門一見全抓起來…2萬現金沒了

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面