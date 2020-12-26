「大腸長到心臟」X光片看傻　17天沒嗯嗯！23歲妹哭：只能切掉嗎

▲原PO貼出X光片，最高紀錄17天沒便便！（網友授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



記者劉維榛／綜合報導

「我的大腸長到心臟去了！」桃園一名女網友透露，長期便秘導致免疫系統變差，一旦感冒就很嚴重，拚命擦身體乳液，皮膚依舊很乾，上網爬文才知與腸道機能差有關，結果花錢做鋇劑攝影，才知大腸比一般人還要長，甚至擠到上胸去了！

一名23歲女網友在《Dcard》崩潰表示，從小就便祕嚴重，不論怎麼灌水、吃蔬菜水果與各種益生菌，腸道依然頑固不靈，「某個禮拜吃了7個大木瓜加兩個大火龍果都沒排便！」

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原PO無奈哀號，就連專心蹲在馬桶上，也要1至2小時才能解便，且最高紀錄17天沒嗯嗯，「後來解出來也只是一顆一顆的羊便便」，雖然原PO吃了軟便劑雖然有效，但劑量越吃越多，根本治標不治本。

原PO向《ETtoday新聞雲》透露，其實5至6歲就飽受便秘之苦，媽媽帶去診所檢查，醫師也只開軟便劑，建議多喝水、吃蔬果等答案，直到長大後，原PO意識到免疫系統變差，膚況變很乾且容易感冒，「一生病就很嚴重，還引發鼻炎」，就開始重視身體的狀況。

直到今年10月，原PO決定做鋇劑攝影，真相讓她傻眼，「我的大腸長到心臟去了...最後一段腸子已經沒有皺摺，應該是長年糞便累積在那一段的關係...」而醫師看到報告卻相當淡定，依舊表示多喝水吃蔬果，但不建議把大腸切掉，就怕會有後遺症發生。

▲原PO有運動習慣，所以保持纖細身材！（網友授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

對此，原PO希望找尋一勞永逸的方法，「我外表看起來很正常、個性也超活潑，但是我卻常常承受關於腸道的痛苦...也希望藉由我的例子讓大家多了解這方面的資訊。」

文章曝光後，網友們驚呼，「這個有點離譜耶，可以去看一下正常比例的大腸模型就知道差多少了，已經壓迫到肺部了，給醫生去評估吧」、「切吧，你這個正常方式根本無解」、「17天也太可怕，便秘不會積著然後腹內大爆炸嗎」、「你的橫隔膜呢」、「大腸位置可以這跑成樣子，怕」。

留言串也釣出兩名苦主分享，「我跟你一模一樣！喝水吃香蕉喝牛奶吃優格，我還超愛吃青菜吃水果的，但目前維持一週一次已經很勉強了，除非拉肚子，不然似乎就是這樣了，之前有看到這篇也是長期便秘，後來照X光發現是腸子超長的，跟你一樣，在想我會不會也是這樣」。

另一位苦主回應，「我有一樣的經驗，我原本因為我自己就很誇張了，沒想到你比我還厲害，我的大腸長到胃的旁邊，導致我只要沒有上大號，吃飽（胃變大）就會跟大腸打架，我都會很脹很不舒服，我今年9月把大腸部分切除了，情況有改善，但飲食還是需要很注意，不然一樣會便秘，但胃脹的狀況真的改善很多，甚至我都不怎麼胃脹了」。