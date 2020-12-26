　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「大腸長到心臟」X光片看傻　17天沒嗯嗯！23歲妹哭：只能切掉嗎

▲▼我的大腸長到心臟去了（網友授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲原PO貼出X光片，最高紀錄17天沒便便！（網友授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者劉維榛／綜合報導

「我的大腸長到心臟去了！」桃園一名女網友透露，長期便秘導致免疫系統變差，一旦感冒就很嚴重，拚命擦身體乳液，皮膚依舊很乾，上網爬文才知與腸道機能差有關，結果花錢做鋇劑攝影，才知大腸比一般人還要長，甚至擠到上胸去了！

一名23歲女網友在《Dcard》崩潰表示，從小就便祕嚴重，不論怎麼灌水、吃蔬菜水果與各種益生菌，腸道依然頑固不靈，「某個禮拜吃了7個大木瓜加兩個大火龍果都沒排便！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO無奈哀號，就連專心蹲在馬桶上，也要1至2小時才能解便，且最高紀錄17天沒嗯嗯，「後來解出來也只是一顆一顆的羊便便」，雖然原PO吃了軟便劑雖然有效，但劑量越吃越多，根本治標不治本。

原PO向《ETtoday新聞雲》透露，其實5至6歲就飽受便秘之苦，媽媽帶去診所檢查，醫師也只開軟便劑，建議多喝水、吃蔬果等答案，直到長大後，原PO意識到免疫系統變差，膚況變很乾且容易感冒，「一生病就很嚴重，還引發鼻炎」，就開始重視身體的狀況。

直到今年10月，原PO決定做鋇劑攝影，真相讓她傻眼，「我的大腸長到心臟去了...最後一段腸子已經沒有皺摺，應該是長年糞便累積在那一段的關係...」而醫師看到報告卻相當淡定，依舊表示多喝水吃蔬果，但不建議把大腸切掉，就怕會有後遺症發生。

▲▼我的大腸長到心臟去了（網友授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲原PO有運動習慣，所以保持纖細身材！（網友授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

對此，原PO希望找尋一勞永逸的方法，「我外表看起來很正常、個性也超活潑，但是我卻常常承受關於腸道的痛苦...也希望藉由我的例子讓大家多了解這方面的資訊。」

文章曝光後，網友們驚呼，「這個有點離譜耶，可以去看一下正常比例的大腸模型就知道差多少了，已經壓迫到肺部了，給醫生去評估吧」、「切吧，你這個正常方式根本無解」、「17天也太可怕，便秘不會積著然後腹內大爆炸嗎」、「你的橫隔膜呢」、「大腸位置可以這跑成樣子，怕」。

留言串也釣出兩名苦主分享，「我跟你一模一樣！喝水吃香蕉喝牛奶吃優格，我還超愛吃青菜吃水果的，但目前維持一週一次已經很勉強了，除非拉肚子，不然似乎就是這樣了，之前有看到這篇也是長期便秘，後來照X光發現是腸子超長的，跟你一樣，在想我會不會也是這樣」。

另一位苦主回應，「我有一樣的經驗，我原本因為我自己就很誇張了，沒想到你比我還厲害，我的大腸長到胃的旁邊，導致我只要沒有上大號，吃飽（胃變大）就會跟大腸打架，我都會很脹很不舒服，我今年9月把大腸部分切除了，情況有改善，但飲食還是需要很注意，不然一樣會便秘，但胃脹的狀況真的改善很多，甚至我都不怎麼胃脹了」。

ET快訊
「大腸長到心臟」X光片看傻　17天沒上廁所23歲妹崩潰
17年來最冷！跨年夜「台北氣溫」出爐
海軍棄單16桌菜色曝光　活蝦店老闆曝心聲
呱吉9000萬負債靠3年搞定　驚爆：千萬不要隨便買遊戲股
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

獨／朕豪酒店供免費吃住！「幸運兒總數曝」10人吃萬元餐「賺到」

LIVE／防堵英變種病毒「華航包機明全員隔離」　指揮中心14時說明

以為撿到便宜！她開箱驚見「黃白霉斑」噁炸　網轟：清證件套庫存

17年來最冷！跨年夜「台北氣溫」出爐　打破2004年低溫紀錄

今起連4天中南部汙染物易累積空品「亮橘燈」　2時段空氣最髒

英國爆新冠變種病毒減班後首迎接包機　莊人祥曝入境採檢2原因

海軍棄單16桌菜色曝光　活蝦店老闆曝心聲

紐籍機師染疫釀本土還牽連數百人採檢　花費上看600萬「全民買單」

「大腸長到心臟」X光片看傻　17天沒嗯嗯！23歲妹哭：只能切掉嗎

夫嫌性教育太早教！她問「月經從哪流出」傻眼了：在開玩笑？

自拍不夠！網帥黑狗拿手機錄影　大眼逼近喬角度...媽：工讀生出來

小賴尬舞鼓鼓Ending突接吻　笑虧：我媽看到這段會不會哭

范瑋琪深夜紅眼崩潰：請放過我家人！　失業1年「每天都在懊悔裡」

撞爛758萬瑪莎拉蒂還找人頂包！　25歲富少坦承肇事囂張掛警電話

7男12女汽旅內「做壞事」！高雄警開門一見全抓起來…2萬現金沒了

474萬保時捷1元起標！2台賤價各2萬成交　秒變「殺肉場」零件車

他用3產品吹麵粉！證實口罩功效 圍巾一吹「粉末狂飛」網讚：秒懂

染疫紐籍機師害慘空服機組員！　穿制服搭機捷被當「瘟神」拒進入

包裹被偷10次！她「貓屎裝箱」反擊　傻賊上當扛了就跑...監視器全錄下

炎亞綸「沒想造成對立」要封鍵盤惹　堅持戴口罩受訪：不想成防疫破口

獨／朕豪酒店供免費吃住！「幸運兒總數曝」10人吃萬元餐「賺到」

LIVE／防堵英變種病毒「華航包機明全員隔離」　指揮中心14時說明

以為撿到便宜！她開箱驚見「黃白霉斑」噁炸　網轟：清證件套庫存

17年來最冷！跨年夜「台北氣溫」出爐　打破2004年低溫紀錄

今起連4天中南部汙染物易累積空品「亮橘燈」　2時段空氣最髒

英國爆新冠變種病毒減班後首迎接包機　莊人祥曝入境採檢2原因

海軍棄單16桌菜色曝光　活蝦店老闆曝心聲

紐籍機師染疫釀本土還牽連數百人採檢　花費上看600萬「全民買單」

「大腸長到心臟」X光片看傻　17天沒嗯嗯！23歲妹哭：只能切掉嗎

夫嫌性教育太早教！她問「月經從哪流出」傻眼了：在開玩笑？

獨／朕豪酒店供免費吃住！「幸運兒總數曝」10人吃萬元餐「賺到」

54歲李若彤撞衫舒淇！「最美小龍女」領口差一截仙氣照樣噴發

聖誕寫真被飆罵「用身體賺錢不要臉」！白癡公主高EQ回應了：糟糕

aespa《SBS歌謠大戰》服裝被批超俗！網讚BLACKPINK造型師好強大

搶拍可愛莎莉！「PLAY LINE FRIENDS」插旗高雄　限量150cm熊大必收

買嘸中國疫苗　阿根廷傳撤換駐華大使

LIVE／防堵英變種病毒「華航包機明全員隔離」　指揮中心14時說明

他低頭看診突手麻！X光一照「骨刺長整排」驚呆　醫曝有3症狀別拖了

要價近300萬的車…北宜奧迪自撞「近乎全毀」　車友：超多XX在開

安倍晉三「女神級保鑣」超狂背景曝！　0.2秒拔槍擊殺暴徒

胸前濕一片 22歲OL未婚卻分泌乳汁　父母得知真相氣炸報警

生活熱門新聞

海軍棄單16桌菜　老闆傻眼：魚都殺了

三重屁孩大鬧「家樂福」！喝完飲料放回去超噁

交往3天就分手！西門町蘿莉塔怒爆男友黑幕

國高中改「9點半」上課！連署通過　網兩派吵翻

生肉上「躺一片綠葉」好謎　神人解釋用途

台中柳川塞爆！他嗆「人口密集度高」被打臉

快訊／08：28高雄4.2地震　最大震度3級

高雄菲籍女出關後確診　揪9人吃鍋採檢結果出爐

快訊／再增3例境外移入！

屁孩喝過飲料放回去！家樂福怒了

「5年沒恩愛」老公偷吃　網一面倒挺男方

長輩振興券不花　月底拿一疊求救

跨年寒潮爆發「嘉義以北」急凍5℃　大屯山會下雪

澎恰恰上脫口秀自嘲作品最紅是色情光碟

更多熱門

相關新聞

兒子狂丟東西下樓　媽破門心碎：他在求救

兒子狂丟東西下樓　媽破門心碎：他在求救

台北市32歲潘姓男子22日上午不斷從錦州街住家丟出雜物，險些砸中路過民眾。里長發現後，通知潘母上樓查看，怎料破門竟驚見潘男倒臥房內，疑似心臟疾病發作昏迷，送醫搶救後宣告不治。潘母心碎表示，當時兒子為了發出求救訊號，才向外丟東西，但還是來不及。

心臟不適丟紗窗求救　母開門兒倒地身亡

心臟不適丟紗窗求救　母開門兒倒地身亡

有10kg宿便！只要趴著就能排出

有10kg宿便！只要趴著就能排出

14年老鳥當眾嗆菜鳥：拉大便…下場曝

14年老鳥當眾嗆菜鳥：拉大便…下場曝

獨／男裝病跨院追求　美女醫無奈發「好人卡」

獨／男裝病跨院追求　美女醫無奈發「好人卡」

關鍵字：

大腸心臟大便X光片

讀者迴響

熱門新聞

海軍棄單16桌菜　老闆傻眼：魚都殺了

史上最貴訂單曝光！1份晚餐近2萬

三重屁孩大鬧「家樂福」！喝完飲料放回去超噁

交往3天就分手！西門町蘿莉塔怒爆男友黑幕

海軍因「防疫」棄活蝦餐訂單

地方媽媽嫌夫軟　帶鮮肉教練回家激戰

人妻喝咖啡變「行屍」　下體驗出主管口水

女教練陪睡吸客！顏值身材決定勝負　他買課為「相親」

泰貴妃千張慾照外流　仍得「泰王專寵」貼心陪出巡

國高中改「9點半」上課！連署通過　網兩派吵翻

公開了！小賴台上激吻「知名男歌手」

母子上吊雙亡　遺體懸掛殯儀館入口

女友逼管千萬存款遭拒！分手2年下跪求合

日本天皇理髮師教正確洗頭防掉髮

羅蘭服裝品牌「被抓包抄襲」緊急停售！鞠躬認錯

更多

最夯影音

更多
自拍不夠！網帥黑狗拿手機錄影　大眼逼近喬角度...媽：工讀生出來

自拍不夠！網帥黑狗拿手機錄影　大眼逼近喬角度...媽：工讀生出來
小賴尬舞鼓鼓Ending突接吻　笑虧：我媽看到這段會不會哭

小賴尬舞鼓鼓Ending突接吻　笑虧：我媽看到這段會不會哭

范瑋琪深夜紅眼崩潰：請放過我家人！　失業1年「每天都在懊悔裡」

范瑋琪深夜紅眼崩潰：請放過我家人！　失業1年「每天都在懊悔裡」

撞爛758萬瑪莎拉蒂還找人頂包！　25歲富少坦承肇事囂張掛警電話

撞爛758萬瑪莎拉蒂還找人頂包！　25歲富少坦承肇事囂張掛警電話

7男12女汽旅內「做壞事」！高雄警開門一見全抓起來…2萬現金沒了

7男12女汽旅內「做壞事」！高雄警開門一見全抓起來…2萬現金沒了

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面