連勝文挺台灣豬：不然「神豬」稱號豈不是白叫了？

▲連勝文日前購買台灣豬肉品。（合併圖／翻攝自Facebook／連勝文）

記者蘇晏男／台北報導

民進黨團24日挾帶人數優勢，通過開放萊豬、30月齡以上美牛進口的9項行政命令。對此，國民黨智庫副董事長連勝文表示，萊豬即將侵門踏戶進入台灣，保護自己與家人最好的方式就是拒買，不要再期待當權者把關民眾健康。另外，他也自嘲，被這麼多人尊稱「神豬」這麼多年，如果此刻不為台灣豬發聲，那神豬這個稱號豈不是白叫了。

連勝文26日上午在臉書表示，萊豬在執政黨護航之下，即將侵門踏戶進入台灣，他認為保護自己及家人最好的方法，就是拒買萊豬，同時用實際行動支持台灣豬農，以及優良的台灣肉品。

話鋒一轉，連勝文自嘲，「我一定要為台灣豬加油，因為我被這麼多人尊稱為『神豬』這麼多年，如果在這關鍵的時刻不為台灣豬發聲，那神豬這個稱號豈不是白叫了？」

接著，連勝文指出，他特地跑去信功肉品在台北的新門市店，以實際的行動，購買他們的台灣豬肉及相關肉製品。他還強調，信功就是前一陣子被行政院長蘇昌誣指支持萊豬，而商譽受損的台灣優良肉品企業。

連勝文表示，民進黨大官嘴吐不出象牙，只會亂罵跟胡扯，結果打擊到台灣企業辛苦多年所建立的品牌與商譽，民進黨越是惡搞，他們就更要用實際的行動，去力挺這些真正在為台灣經濟及台灣豬農奮鬥的優良廠商。

連勝文喊話，「我們不要再期待當權者會為民眾的健康把關了！自己的健康自己顧，自己的豬肉自己挺，讓我們一起來為台灣豬加油」。

▼連勝文26日臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／連勝文）

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