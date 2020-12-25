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萊豬衝擊！店家喊「用台豬要漲價」遭轟　老闆出面回應了

▲▼ 萊豬衝擊！店家喊「用台豬要漲價」遭轟　老闆出面回應了。（圖／東森新聞）

▲高雄某店家喊「用台豬要漲價」。（圖／東森新聞）

記者鄒鎮宇／綜合報導

行政院24日通過「符合殘留標準的含萊劑豬肉」行政命令，確定萊豬明年進口，但有店家直接PO出公告，表示要使用台灣豬肉，因此會調整收費價格，引起熱烈討論。對此，該店老闆也出面回應，表示台豬價格真的比較「兇」。

高雄某泰式料理店日前PO出公告，表示店內本來使用加拿大豬肉，但為了讓顧客安心，將改用台灣豬肉，因此部分用到豬肉的料理會漲價。這段公告讓不少網友質疑還沒進口萊豬，怎麼突然就漲價了，且沒想到住在台灣吃台灣豬還要多付錢。

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▲▼ 萊豬衝擊！店家喊「用台豬要漲價」遭轟　老闆出面回應了。（圖／東森新聞）

▲市場的豬肉攤販表示，台灣豬肉目前沒有漲價的趨勢。（圖／東森新聞）

對此，餐廳業者陳睿霈表示，他們之前的豬肉都用加拿大的，每公斤115元，台灣豬每公斤150元，等於成本提高不少，一來一往就差了35元，因此選擇漲價，每道菜約漲5到10元，「差要35元真的有比較兇一點」。

陳睿霈說，台豬的批發架是每公斤70元，到了市場變130元，最後運回店內成本變為每公斤140至150元，為了讓客人及家人安心，才會選擇台灣豬肉。此外，其他本來就使用台灣豬的餐廳業者表示，除非台灣豬肉漲10至20元，才可能選擇漲價。

菜市場的豬肉攤販表示，台灣豬肉本來就比較貴，但目前貨源充足，即使萊豬進口價格也不會有波動，請民眾放心。

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