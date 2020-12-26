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「美豬美牛都是政治」　陳水扁：在野黨都為反對而反對

▲前總統陳水扁。（資料照／記者林敬旻攝）

▲前總統陳水扁。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

萊豬及30月齡以上美牛24日成功叩關，國民黨批評民進黨雙重標準，罔顧食安，民進黨則拿馬政府2012年開放美牛進口議題反嗆。對此，前總統陳水扁26日表示，說穿了都是政治，在野黨都為反對而反對。

陳水扁在臉書以「病毒不可怕 心毒不好醫」為題寫道，美豬開放進口引發爭議，前總統馬英九開放美牛進口，民進黨抗爭反對；總統蔡英文開放美豬進口，國民黨則杯葛反對，「說穿了都是政治，在野黨都為反對而反對」。

陳水扁指出，前美國在台協會（AIT）處長楊甦棣曾表示，「台灣開放美牛進口，不是科學問題，不是健康問題，而是總統要做決定的政治問題」。陳水扁認為，蔡英文既然做了政治決定，全民就要做政府的後盾。病毒不可怕，心毒不好醫。

▼陳水扁26日臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／陳水扁新勇哥物語）

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