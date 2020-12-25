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元旦連假省道行車小叮嚀　開車族多利用替代路線

▲元旦連假，公路總局呼籲開車族多利用替代路線。（圖／公路總局提供）

▲元旦連假，公路總局呼籲開車族多利用替代路線。（圖／公路總局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

公路總局第一區養護工程處25日指出，民眾利用元旦3天連假，返鄉探親或安排旅遊行程，預料國道1號、3號北部路段自12月31日午後起，南下車流漸增，15時起台61新竹路段也有車多情形，建議北部地區的中短程交通，用路人可以利用台31線及台1線，作為桃園地區與台北、新竹間往返的替代道路。

▲元旦連假，公路總局呼籲開車族多利用替代路線。（圖／公路總局提供）

▲元旦連假，公路總局呼籲開車族多利用替代路線。（圖／公路總局提供）

另外，特別提醒用路人，台68線西行銜接台15線的南寮交流道，將於25日21時起，封閉左轉南下車道，至1月3日晚間21時才恢復通行。台66線銜接國道1號的平鎮系統交流道，於1月1日0時至24時，全天封閉南下匝道，預定經由台66線銜接國道1號南下的用路人，可於台66線平鎮交流道或新屋交流道銜接平面道路至國道1號幼獅交流道南下。

北部地區往返宜蘭用路人如遇國道5號壅塞，可改道行駛台2線、台9線及台2丙線等省道作為替代路線。公路總局再次呼籲民眾，返鄉、旅遊請多搭乘公共運輸工具，開車則請多利用替代路線並避開尖峰時段。行車資訊請隨時收聽廣播、並注意資訊可變看板（CMS）所顯示之交通管制及訊息。

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