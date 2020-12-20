　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

汽燃費最後補繳期限只到12/31　又忘繳最高罰3000元再送強制執行

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼台北橋,空氣污染,空汙,pm2.5,汽機車,通勤,交通,塞車,細懸浮微粒,移動污染源。（圖／記者李毓康攝）

▲今年汽燃費最後補繳期限只到109年12月31日止，逾期未繳最高開罰3000元。（圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／台北報導

還未繳納今年度汽燃費的車主注意！公路總局各區監理所已寄出催繳通知書，最後補繳期限只到109年12月31日止，逾期未繳納將開罰並移送執行，最高開罰3000元。

公路總局表示，自用汽車及機車燃料使用費於每年7月開徵，營業車則於3月、6月、9月及12月分季開徵，對於未依期限繳納之車主，公路總局所屬監理機關已寄出催繳通知書，補繳期限至12月31日止。逾期未繳納，除依公路法第75條處以罰鍰300元至3,000元外，所欠費額後續將移送強制執行。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼汽機車燃料費，汽燃費繳納。（圖／台中監理所，資料照）

▲公路總局鼓勵車主申辦活期帳戶約定轉帳扣繳，不用再擔心忘繳而受罰。（圖／台中監理所提供）

收到催繳通知書可持單至金融機構、郵局、超商臨櫃繳納，或透過電話語音、監理服務網或手機下載「監理服務APP」、嗶嗶繳、LINE Pay Money、橘子支付及元大行動APP，免出門就能線上繳納。

若沒有收到催繳通知書又不確定自己愛車是否已繳納汽燃費的車主，除了向監理機關洽詢外，也能透過「監理服務網」、「監理服務App」即時查詢，或於超商使用多媒體設備查詢、補單及繳費。

公路總局特別呼籲尚未繳納汽燃費的車主，務請依期限儘速補繳，以免受罰，同時也鼓勵車主申辦活期帳戶約定轉帳扣繳，不必擔心遺忘繳費而受罰。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

ET快訊
宥勝「和妻子關係是各取所需」　吐實奉子成婚真相
快訊／扮正妹騙球星拍自慰　惡嫌羈押禁見
「超大咖女神」喬裝服務生沒人認出！她一開口飆歌…7男星石化驚
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

機車考照上駕訓班補助1300「明年元旦起續辦11個月」 交通部證實

台科大帶領新二代小朋友認識母國文化　拍攝影片當小小網紅

快訊／台鐵鋼軌斷裂！　「南澳至漢本」單線通行

汽燃費最後補繳期限只到12/31　又忘繳最高罰3000元再送強制執行

科羅旺最快今成颱！全台周一變天豪大雨熱區曝　清晨11.8℃新低溫

外送員上門見他全裸！Whoscall竟被改名　他崩潰傻眼：怎麼了嗎

耶誕交換禮物！他抽到「電腦螢幕」嗨翻…拆開包裝1秒墜地獄

無法標價的叫「人格」！肇事者押證件卻蒸發　他賠3萬維修費感慨

客家慶典謝平安　頂新和德共襄盛舉千人high翻永靖街

高雄番茄節中斷學童表演！7首變2首就下台…孩子傻眼　民政局道歉了

高爾宣坦言新北耶誕城唱到「很沮喪」　朋友虧：2020心最累男人

勇兔拍《婆婆》第一次體驗工作滿檔　黑澀會誰交往過敖犬？「我們不紅的怎知道」

蕭敬騰自彈自唱《說好不哭》合作余文樂！　看林俊傑彈周杰倫歌曲…調皮「掀JJ帽子」

A-Lin高雄開唱「消瘦10KG又曬黑」！　她滿意陽光身材：是我很喜歡的樣子

球星不雅片風破！2男嫌上銬現身　警查獲3行動硬碟

職籃球員不雅影片瘋傳！　陳建州：盡最大努力保護球員

沙發驚見「黃金獵貓」媽超傻眼　巨大身軀趴扶手：想當貓不行嗎>

神救援！伯鹹豬手飄移鄰座女生　正義乘客「帥氣跺腳」強行逼退

美容結束「孤單坐角落」等家長接　紅貴賓委屈看窗外...見媽秒燦笑

網愛逼球星自慰！正妹真身「2男嫌」上銬現身　警查獲3行動硬碟

機車考照上駕訓班補助1300「明年元旦起續辦11個月」 交通部證實

台科大帶領新二代小朋友認識母國文化　拍攝影片當小小網紅

快訊／台鐵鋼軌斷裂！　「南澳至漢本」單線通行

汽燃費最後補繳期限只到12/31　又忘繳最高罰3000元再送強制執行

科羅旺最快今成颱！全台周一變天豪大雨熱區曝　清晨11.8℃新低溫

外送員上門見他全裸！Whoscall竟被改名　他崩潰傻眼：怎麼了嗎

耶誕交換禮物！他抽到「電腦螢幕」嗨翻…拆開包裝1秒墜地獄

無法標價的叫「人格」！肇事者押證件卻蒸發　他賠3萬維修費感慨

客家慶典謝平安　頂新和德共襄盛舉千人high翻永靖街

高雄番茄節中斷學童表演！7首變2首就下台…孩子傻眼　民政局道歉了

感冒只能開3天藥？藥師：有「100種疾病」一次可拿1個月　處方箋曝

一票餵到底！宜蘭傻萌系親子農場　抱可愛小豬豬、跟大水牛散步

機車考照上駕訓班補助1300「明年元旦起續辦11個月」 交通部證實

13歲哈士奇爺爺「遊覽車初體驗」展暖笑　爸解釋命名由來藏洋蔥

勇士「嘴綠」恐傷缺開幕戰　格林對決KD戲碼再等等

台中「猛獸級跑車」凌晨過彎自撞分隔島！前保桿破裂、車牌慘噴飛

保證年底脫單！4招養成「戀愛體質」融入陌生場合、保持獨立超加分

王牌薛茲爾7年合約快到期　國民至今還沒談續約

刷完牙先別急著漱口？醫證實「沒有錯」…揭1關鍵強化琺瑯質

考照魔王題！「汽機車到路口，誰該禮讓誰」　超過一半答錯

找大奶妹「幫種草莓」男出軌遭抓包　女友發火飆髒話：是不是跟別人XX

生活熱門新聞

科羅旺最快今成颱　全台周一變天！清晨11.8度新低溫

張爸與他的一千個帳號　張文政

禮物抽到「電腦螢幕」超爽！他拆開1秒墜地獄

外送員撞見全裸　他Whoscall竟被改名

存錢吃火鍋界LV！大學情侶慶生 　老鼠鑽女友褲管嚇哭

小孩感冒不要就醫吃藥？網紅醫師打臉

花8千住羅東溫泉酒店　小夫妻裸體躺床被闖門

點奶茶備註珍珠少！店家回1句尷尬又貼心

徵剪片只匯20元！男逼求分期看傻千人

無法標價的叫「人格」　他賠維修費感慨

女童留長髮　園方未過問直接剪掉

敢開窗丟垃圾！賓士哥「撿起甩回」13秒影片網嗨翻

高雄番茄節中斷學童表演！民政局道歉了

頂新和德共襄盛舉千人high翻永靖街

更多熱門

相關新聞

台鐵台北往東部列車估延誤15-20分

台鐵台北往東部列車估延誤15-20分

元旦連假將至，交通部台鐵局規劃12月31日至1月4日為疏運期間，全線加開163班次，運能每日平均較平日增加8.2%。交通部今（15）日舉行元旦連假疏運記者會，台鐵指出，12/31、1/1為最尖峰時段，預計單日最高運量可達72.2萬人次，不過，受到猴硐走山影響，猴硐=瑞芳段以單線雙向通車，因此台北往東部有行經該區段的列車，將採慢速行駛，預估每班次會延誤15到20分鍾。

汽燃費補繳31日到期　逾期最高罰3千

汽燃費補繳31日到期　逾期最高罰3千

台鐵猴硐續搶通　林佳龍令先確認土質穩定

台鐵猴硐續搶通　林佳龍令先確認土質穩定

台鐵3個月內重新檢討危險邊坡分級

台鐵3個月內重新檢討危險邊坡分級

宜花鐵路中斷　台鐵今列車行駛計畫

宜花鐵路中斷　台鐵今列車行駛計畫

關鍵字：

汽燃費公路總局自用汽機車燃料費

讀者迴響

熱門新聞

好市多熱食區經典食物停賣　網全崩潰

年收200萬女「聯誼」竹科男　急婚GG

阿公阿嬤將2歲孫丟進火爐　爸媽見焦屍崩潰

郭主義曾「負債」養大3孩…痛失愛女哭斷腸

台男上傳不雅照美國秒通報！網驚呆

逃不了疫情海嘯！2020全台熄燈飯店

愛上離婚女房東　小鮮肉「曝近況」！網歪樓

陳建州一聽「范瑋琪聲音」　籃球場上哭翻！

科羅旺最快今成颱　全台周一變天！清晨11.8度新低溫

蘋果宣布：暫緩下新單給緯創

韋禮安唱一半突「崩潰大哭中斷演出」！

扮正妹騙球星自慰　2嫌聲押禁見

小S激動快大哭！許老三「倒立咬金牌」得冠軍

中將忘了一箱肉！ 車神小兵20分新店到苗栗

即／郭主義「愛女輕生亡」　小女兒發80字聲明

更多

最夯影音

更多
高爾宣坦言新北耶誕城唱到「很沮喪」　朋友虧：2020心最累男人

高爾宣坦言新北耶誕城唱到「很沮喪」　朋友虧：2020心最累男人
勇兔拍《婆婆》第一次體驗工作滿檔　黑澀會誰交往過敖犬？「我們不紅的怎知道」

勇兔拍《婆婆》第一次體驗工作滿檔　黑澀會誰交往過敖犬？「我們不紅的怎知道」

蕭敬騰自彈自唱《說好不哭》合作余文樂！　看林俊傑彈周杰倫歌曲…調皮「掀JJ帽子」

蕭敬騰自彈自唱《說好不哭》合作余文樂！　看林俊傑彈周杰倫歌曲…調皮「掀JJ帽子」

A-Lin高雄開唱「消瘦10KG又曬黑」！　她滿意陽光身材：是我很喜歡的樣子

A-Lin高雄開唱「消瘦10KG又曬黑」！　她滿意陽光身材：是我很喜歡的樣子

球星不雅片風破！2男嫌上銬現身　警查獲3行動硬碟

球星不雅片風破！2男嫌上銬現身　警查獲3行動硬碟

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面