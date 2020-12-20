汽燃費最後補繳期限只到12/31　又忘繳最高罰3000元再送強制執行

▲今年汽燃費最後補繳期限只到109年12月31日止，逾期未繳最高開罰3000元。（圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／台北報導

還未繳納今年度汽燃費的車主注意！公路總局各區監理所已寄出催繳通知書，最後補繳期限只到109年12月31日止，逾期未繳納將開罰並移送執行，最高開罰3000元。

公路總局表示，自用汽車及機車燃料使用費於每年7月開徵，營業車則於3月、6月、9月及12月分季開徵，對於未依期限繳納之車主，公路總局所屬監理機關已寄出催繳通知書，補繳期限至12月31日止。逾期未繳納，除依公路法第75條處以罰鍰300元至3,000元外，所欠費額後續將移送強制執行。

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▲公路總局鼓勵車主申辦活期帳戶約定轉帳扣繳，不用再擔心忘繳而受罰。（圖／台中監理所提供）

收到催繳通知書可持單至金融機構、郵局、超商臨櫃繳納，或透過電話語音、監理服務網或手機下載「監理服務APP」、嗶嗶繳、LINE Pay Money、橘子支付及元大行動APP，免出門就能線上繳納。

若沒有收到催繳通知書又不確定自己愛車是否已繳納汽燃費的車主，除了向監理機關洽詢外，也能透過「監理服務網」、「監理服務App」即時查詢，或於超商使用多媒體設備查詢、補單及繳費。

公路總局特別呼籲尚未繳納汽燃費的車主，務請依期限儘速補繳，以免受罰，同時也鼓勵車主申辦活期帳戶約定轉帳扣繳，不必擔心遺忘繳費而受罰。

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