投入偏鄉公共運輸服務　一粒麥子基金會在滿州率先響應

▲財團法人一粒麥子社會福利慈善事業基金會成為全國第一個NGO申請偏鄉運輸服務的社會團體 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東導

財團法人一粒麥子社會福利慈善事業基金會配合交通部放寬偏運修法，率先響應投入，成為全國第一個NGO申請偏鄉運輸服務的社會團體，讓偏鄉可以獲得更多的交通資源，落實行的正義。

▲▼公路總局許鉦漳局長做一日接線生、一粒麥子社會福利慈善事業基金會接手滿州偏鄉交通。



為改善偏鄉交通問題，交通部近期修法放寬偏鄉汽車運輸業營運限制，放寬讓社會團體或個人可參與偏鄉公共運輸服務。

交通部公路總局許鉦漳局長今（23）日特地參訪一粒麥子基金會屏東服務中心，瞭解一粒麥子基金會的相關服務及運作情形，實地觀摩平台操作與慰勞相關服務同仁，更親自擔任「一日接線生」，接受電話預約運輸服務，體驗服務流程及第一線工作人員的辛勞。

公路總局表示，這次與一粒麥子基金會合作在滿州鄉推動的幸福巴士2.0整合示範服務，主要是希望為偏鄉的交通問題找尋更好的解方，透過科技平台來整合相關資源及服務外，也配合近期的法規鬆綁，同時藉由基金會的服務熱忱與專業，讓幸福巴士再升級，提供民眾想去哪裡，就可以去哪裡的公共運輸服務，未來也希望有更多的團體或個人，共同加入服務偏鄉的行列，讓偏鄉交通持續改善進步。

公路總局說，2020年12月24日，已在100個鄉鎮區推動243條路線（含45個偏鄉）幸福巴士或幸福小黃，偏鄉公路公共運輸涵蓋率已經達86.88%，未來將持續透過公私協力及資源整合，把幸福巴士服務做得更好更到位，也期盼未來有更多的單位加入，讓幸福無所不在。

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