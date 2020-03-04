40年無法開通的瓶頸道終於通車　桃市府再完成一「開瓶」道

▲大園區中山南路二段56巷交叉路口開通並完成鋪柏通車。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

真的不容易，幾達40年無法開通的瓶頸道，終於通車了！桃園市大園區中山南路二段56巷瓶頸道路，經市府工務局多方協調後，終於開通並完成鋪柏通車。工務局說，該條道路通車後，居民再也不用經過大園市區擁塞路段，有效提升道路運轉效率，而該工程總經費約458萬元，再度發揮「小工程、大效益」功能。

▲大園區中山南路二段56巷交叉路口未開通及鋪柏前。（圖／市府提供）

工務局指出，市長鄭文燦上任以來，推動「開瓶」計劃(打開瓶頸道路)，而大園區中山南路二段56巷瓶頸道路，是條幾達40年無法開通的瓶頸道，在市府團隊不斷努力下，透過各方協調終在日前完成瀝青混凝土鋪設，提供當地居民舒適且安全的用路環境。該路段橫向兩端分別銜接田溪路及大竹南路，係連結縱向中山南路與華興路之主要道路之一，作為中壢區、蘆竹區、大園區及觀音區之間往來聯絡要道，通車後將有助於強化大園區田心里道路運輸機能，健全聯外道路的運輸網。



由於，該工程屬非都市計畫道路，位在大園區華興路二段與中山南路二段56巷交叉的瓶頸路段，經用地取得後委請大園區公所施作，打通為寬8公尺、長60公尺之雙向車道，通車後西起自華興路二段、田溪路口可接往溪海花卉園區，東至大園區華興段可通往航空城方向，不用經過市區擁塞路段，有效提升道路運轉效率，改善都市邊緣土地利用，滿足整體發展需要。

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