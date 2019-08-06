公園也要適性發展　桃園舉辦公園遊戲場設計與維護座談

▲公園是親子互動的所在，也要適性發展。（圖／資料照／市府提供）



記者楊淑媛／桃園報導

台灣公園遊戲場長期依賴型錄遊具，導致國內遊戲場設計產業鏈不足，無法與在地文化聯結？桃園市工務局6日邀請榮總復健醫學部職能治療師曾威舜、還我特色公園行動聯盟秘書長張雅琳，假市府綜合會議廳演講「兒童遊戲與身心發展大有關係」、「能遊戲的孩子才能好好長大」等有關遊戲場的議題，以示保障與重視兒童遊戲權。

工務局指出，市府於今年成立桃園市公園適性發展審議會，6月召開第一次會議，邀請景觀規劃、休閒遊憩、建築(含都市設計、土木)、身心障礙福利(含兒童發展、特殊教育)、公民參與、環境營造及公園設計等8大領域的專家學者及相關單位代表，審查重要公園設計、期以擴大民眾參與等等，讓未來重要公園規劃設計有良好的適性發展。

▲「能遊戲的孩子才能好好長大」。（圖／資料照／市府提供）

截至目前，桃園市包含已啟用、施工中、設計規劃中共計有35座共融式或具有特色與多樣性遊戲場，今年度工務局正辦理7座公園共融式遊戲場施工，分別為平鎮乙未公園、八德兒35公園、桃園大有梯田公園、龜山中正公園、大溪埔頂公園、楊梅頭重溪柚子公園、大園橫山書法公園，期待未來各區計畫陸續更新或新闢公園時，甚至校園更新兒童遊具、開放空間設置遊戲場時，能尊重兒童遊戲權利、擴大公民參與，打造為提供年長者、成人、兒童不同年齡和行動不便者可以一同共享的友善共融式遊戲場。