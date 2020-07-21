桃園兒十一公園綠美化工程動土　打造鄰里型公園經費少效益高

▲桃園兒十一公園綠美化工程動土。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「桃園區兒十一公園綠美化工程」21日舉行動土典禮，市府指出，桃園升格後積極開發鄰里型公園，本次選定約463坪的閒置空地進行公園開發工程，總經費約453萬元，預計於今年10月中旬完成第一階段開發，未來市府也會持續與地主協調取得更完整土地，將公園做更完整的規劃，提升桃園幸福指數。

▲桃園兒十一公園綠美化工程動土。（圖／市府提供）



出席動土典禮的市長鄭文燦說，兒十一公園在工程設計上特別設計了入口廣場意象空間、環型步道以及各種綠化設施，並設置了多功能的三角廣場及體健設施；未來市府更進一步研擬在公園內設置民富社福館，將涵蓋公托中心、日照中心、幼兒園及市民活動中心等設施，期盼在市府的規劃之下，持續打造更多元性的遊憩場所，提供市民朋友更友善的親子同樂共享場域。

▲桃園兒十一公園綠美化工程動土。（圖／市府提供）

而鄰里型公園可及性較高，不論是在休閒、運動或舉辦活動上，皆帶給市民朋友很高的便利性；而過去鄰里型公園開發較少，主要是因為土地徵收款較高，市府會持續與地主協調採土地容移方式，期盼加速公園開發速度，為市民朋友帶來更完善的休閒運動空間。

桃園市議會副議長李曉鐘表示，兒十一公園的動土啟用，將能帶給地方鄉親朋友更好的休閒散步環境。感謝市府用最少的經費做出最好的工程品質，未來議會也會持續支持桃園的各項建設，並替市民朋友做好監督，期盼能讓大家看到桃園的進步，讓桃園的市民朋友有更好的生活環境。包括桃園市議會副議長李曉鐘、市議員李光達、林政賢、陳美梅、簡智翔、蘇家明、桃園區長陳玉明等均一同出席。

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