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陳時中證實「紐籍機師曾帶廣達妹搭北捷」　不公布原因曝光

記者黃翊婷／綜合報導

紐西蘭籍機師（案765）染疫卻隱瞞活動史，引發全台民眾憤怒。對於網傳的「進階版足跡圖」，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中24日證實，案765與廣達集團女員工（案771）的確曾搭過台北捷運，不過他們全程都有確實戴上口罩，所以才選擇不公布足跡，以免造成社會混亂。

▲▼台北車站試辦增設紅外線熱顯像儀。（圖／記者陳家祥攝）

▲案765搭乘捷運全程都有戴口罩。（資料照／記者陳家祥攝）

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網路傳聞案765與案771除了去過指揮中心公布的3個地點，天母新光三越、SOGO以及南崁好市多之外，還曾前往日本台灣交流協會、台鐵台北車站等7個地點，甚至搭過台北捷運，一度掀起民眾熱議。對此，指揮中心23日並未證實傳聞，直到24日，陳時中才在記者會上說出不證實以及不公布的原因。

陳時中解釋，足跡是否公開是有相關原則的，只要是具有隱私性的地點就不會公布，主要是接觸對象可以確定的，加上如果是開放性地點，包括百貨公司、賣場和長途交通工具，才會公開，之所以沒有公布案765與案771去過台北車站、搭過捷運，是因為他們全程都有戴口罩，若指揮中心間接證實，可能會造成社會混亂，導致資訊更加混雜。

1222指揮中心記者會,陳時中,周志浩,莊人祥,陳宗彥。（圖／指揮中心提供）

▲陳時中說明公布確診者足跡的原則。（圖／指揮中心提供）

陳時中強調，相關疫調已經運作超過10個月，接觸者掌握也做得越來越好，感謝所有接受疫調的人，大多是誠實以對，對於不誠實以告者，也可以透過足跡掌握，加以疫調判斷。

陳時中表示，案765足跡公布後，12月22日1922有接獲不到10人反應自己去過上述相關地點，有症狀的話都會進行採檢，12月23日也有30多人反應，但沒有特別異常的增加，至今也沒有陽性個案通報。

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