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慧眼看天下／2021全球市場 股匯市、基金利多在哪？

新聞節目中心／綜合報導

2020年就要在下週畫下句點，全球投資人都關注著美國老大哥的一舉一動，本來各方預料年底前美國會過關的9000億疫情紓困案，能為美股帶來更多活力，誰知道川普總統竟然在推特上宣布將「拒簽」這項紓困案；而歷經近9個月的談判，歐盟跟英國終於選在平安夜這一天，敲定脫歐貿易協議，明年歐洲股市預料會有另一波看頭。面對全球市場的瞬息萬變，究竟2021年投資人該如何與時俱進，化危機為轉機？《慧眼看天下》第128集，就邀請到野村投信投資策略部張繼文副總經理以及台灣大學國際企業學系盧信昌副教授，與主持人黃寶慧一起深度討論到底2021年，投資人該如何在高風險、不確定的年代，依然能抓準時機，為自己累積財富。

▲英國脫歐。（圖／路透）
▲英國脫歐。（圖／路透）

美國救經濟萬年老招:弱美元.零利率?
新冠肺炎重創全球經濟，美國不只受到疫情拖累，連纏鬥多時的中美貿易戰，表面上川普是佔盡上風，讓中國大陸不敢稍有懈怠，但回歸實質面，2020年，最早對新冠肺炎疫情實施封城措施的中國大陸，卻是全球經濟成長最多的國家。面對美國經濟疲弱的現狀，即將走馬上任的拜登，第一優先要進行的絕對是搶救美國經貿大作戰。根據美國聯準會今年最後一場的利率會議，主席鮑爾已經宣佈，將基準利率維持在逼近0的水準不變，而且會一直持續到2023年。

面對零利率的時代，投資人到底該如何錢進市場？野村投信投資策略部張繼文副總經理認為，在目前這種零利率甚至日本、歐洲都是負利率的時代下，投資人如果選擇把錢單純放在銀行只求保本，可能會被通膨吃掉，所以建議投資人或許可以選擇投資有價證券，這點台灣大學國際企業學系盧信昌副教授也認為，零利率的時代保持錢的滾動，勇於在此時選擇未來有錢景的投資項目做持有，逢低佈局絕對是很重要的事。

至於目前弱美元的格局，手上握有美元的投資人又該如何調整，降低損失，甚至賺進風險財？張繼文以2008年金融風暴下，美國採取的措施就是零利率與量化寬鬆政策為例，當時美元走弱長達七年，投資人要是想在貨幣市場上獲利，宜留意新興市場的各項題材，而盧信昌教授則是看好英鎊，認為在脫歐議題下，英鎊應該會有不錯的表現。事實上，當英國跟歐盟確定分手日期後，英鎊就呈現漲勢，未來英鎊表現還要視疫情與歐洲市場的後續發展，但歐洲貨幣市場確實受到不少財經專家的看好，想賺風險財的投資人還是宜多看、多聽、多分析，審慎理財永遠是投資的不二法門。 

▲▼野村投信投資策略部副總經理張繼文提醒投資人注意聯準會發言。（圖／慧眼看天下）

弱美元翻揚訊息:經濟復甦.公債殖利率回升.聯準會發言?
預期2021年是弱美元格局，不少投資人已經開始摩拳擦掌，準備錢進美元市場打算賺利差，但是弱美元格局到底會持續多久？美元究竟還會跌多少？跌多深？從各方預測來看，美元的跌幅從4%到35%都有人提出看法，面對跌跌不休的美元，盧信昌教授認為，從歷史來看，美元的暴跌是有跡可循，但是一般投資人是否有管道做貨幣避險規劃？張繼文副總經理提出他的看法，他認為面對美元的跌勢，一般投資人其實可以做的是透過共同基金來做海外佈局。

但如果是握有美元的投資者，要如何分辨美元翻揚的訊息，張繼文副總經理提醒投資人多關注美國聯準會的訊息，以2008年金融風暴為例，美元翻揚的時間點是在聯準會對量化寬鬆政策收手、並決定升息後開始，以投資角度來看，當美國經濟夠強的時候，就會有升息的動作，所以投資人如果想要搶先一步得知美元翻揚的訊息，多關注聯準會的新聞、美國經濟市場的發展現狀，就能搶得先機。

▼完整節目內容，將會於12月26日晚間9時首映播出，播吧、臉書、Youtube 請搜尋《慧眼看天下》。慧眼看天下第128集顯圖

更多精彩內容，請上Youtube搜尋『慧眼看天下』：

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關於《慧眼看天下》

東北亞情勢、中美角力戰，國際發展瞬息萬變，而中國大陸政經情勢、經貿發展，也牽動兩岸的未來。《ETtoday新聞雲》推出國際視野節目《慧眼看天下》，由資深媒體人黃寶慧擔任主持人。

資深媒體人黃寶慧，曾採訪美國前總統老布希、柯林頓、新加坡建國總理李光耀，以及菲律賓前總統羅慕斯，還有馬來西亞總理馬哈迪等重要國際領袖，這樣的經歷，在台灣是唯一一人，而《慧眼看天下》，就是以如此宏觀的國際視野，寬廣的思維角度，帶您掌握國際，剖析兩岸情勢。

節目內容包括國際重要新聞解讀，世界財經脈動，大陸發展趨勢；同時也邀請重量級學者專家面對面訪談。《ETtoday新聞雲》新聞節目中心資深團隊製作—《慧眼看天下》台灣時間每周六晚間9點至10點，在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP、ETtoday新聞雲Youtube頻道線上同步播出，敬請鎖定。

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