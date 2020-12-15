靈鷲山佛教基金會捐贈白米及食用油　邱瑞朝：落實大普施精神

▲靈鷲山佛教基金會捐贈白米及食用油給八德區公所，照顧弱勢。（圖／八德區公所提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市八德區長邱瑞朝、15日於出席2020「靈鷲山第27屆水陸空大法會」中，代表區所接受靈鷲山佛教基金會捐贈1043包白米及1043桶食用油。邱瑞朝區長並致贈感謝狀給基金會表示：靈鷲山愛心贊普已行之多年，受惠民眾無數，該基金會每年募集大量愛心物資，於水陸空大法會後，捐贈弱勢，落實大普施精神。

▲靈鷲山佛教基金會捐贈白米及食用油給八德區公所，照顧弱勢。（圖／八德區公所提供）

邱瑞朝說，一包米、一桶油對一般民眾而言，也許感受不大，但對基本生活條件較差的民眾來說，無異是天降下來的好禮。考量部份弱勢民眾為獨居老人、或因年邁、或因上班不便，無法親至公所領回愛心物資，特別召集熱心服務里民的48位里長，16日下午3時在八德區所一樓大廳，由各里里長代表接受，並由里長領回轉發里內低收入戶。

邱瑞朝亦表示，為讓弱勢民眾過好年，八德區公所預定於2021年1月30日辦理寒冬送暖活動，擬結合各界愛心，運用公私部門資源共同關懷本區低收入戶。在此歡迎各企業團體、慈善團體及各方善心人士共襄盛舉。來電請洽八德區公所社會課課長邱玉鳳，電話：3683155-168。

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