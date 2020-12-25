土耳其施打中國科興疫苗在即　稱有效率91.25%

▲土耳其新冠肺炎疫情嚴峻。（圖／路透）

記者陳政錄／綜合報導

為抑制新冠疫情，土耳其11月曾大動作宣布，向中國採購5000萬劑疫苗。在宣布將親自接種後，土耳其衛生部長克扎（Fahrettin Koca）12月24日表示，按志願者數據分析，中國疫苗有效性達91.25%，無嚴重副作用，可以確定是安全有效且可信的。

11月25日，土耳其宣布向中國科興生物技術公司，採購5000萬劑新冠疫苗，目前，該疫苗於巴西、土耳其和印尼三個國家，進入第三期臨床試驗階段。

▲土耳其首都安卡拉的民眾，戴上口罩出門購物 。（圖／達志影像／美聯社）

原預計首批科興疫苗於12月11日到貨土耳其，但因許可證問題推遲後，克扎24日說明，首批300萬劑疫苗將於27日發貨，並於28日抵達土耳其，政府將優先為醫護人員等900萬人接種疫苗，目標平均每日接種近200萬人。

他補充，「我也將與醫護人員一起，成為疫苗的首批接種者。」除此之外，土耳其還將簽署協議，購買輝瑞新冠疫苗，預計年底前獲得450萬劑，並擁有追加購買3000萬劑的選擇權。

路透社報導，土耳其752名自願接種中國疫苗的志願者中，有3例新冠檢測呈陽性，其中有1例表現出了輕微症狀。在另外570名註射安慰劑的志願者中，有26人新冠檢測為陽性。研究人員說，除一名患者出現過敏反應外，試驗過程中沒有出現其他嚴重不良反應。

克札在記者會上說，試驗期間確診感染的29人中，有26人是在對照組，後續試驗將繼續進行直到有40人感染。但他表示，數據顯示疫苗是安全的，這些志願者在註射疫苗後的副作用很小，「儘管存在風險，但我們對情況非常樂觀，試驗中呈陽性的3人沒有出現發燒或呼吸問題」，認為中國疫苗安全有效。

據土耳其衛生部官網公佈的數據，截至當地時間12月24日，土耳其累計新冠肺炎感染病例2100712例，死亡19115例，治愈1935292例。

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