　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

土耳其施打中國科興疫苗在即　稱有效率91.25%

▲▼土耳其疫情，新冠肺炎，。（圖／路透）

▲土耳其新冠肺炎疫情嚴峻。（圖／路透）

記者陳政錄／綜合報導

為抑制新冠疫情，土耳其11月曾大動作宣布，向中國採購5000萬劑疫苗。在宣布將親自接種後，土耳其衛生部長克扎（Fahrettin Koca）12月24日表示，按志願者數據分析，中國疫苗有效性達91.25%，無嚴重副作用，可以確定是安全有效且可信的。

11月25日，土耳其宣布向中國科興生物技術公司，採購5000萬劑新冠疫苗，目前，該疫苗於巴西、土耳其和印尼三個國家，進入第三期臨床試驗階段。

▲▼ 新冠肺炎,土耳其,安卡拉,口罩 。（圖／達志影像／美聯社）

▲土耳其首都安卡拉的民眾，戴上口罩出門購物 。（圖／達志影像／美聯社）

原預計首批科興疫苗於12月11日到貨土耳其，但因許可證問題推遲後，克扎24日說明，首批300萬劑疫苗將於27日發貨，並於28日抵達土耳其，政府將優先為醫護人員等900萬人接種疫苗，目標平均每日接種近200萬人。

他補充，「我也將與醫護人員一起，成為疫苗的首批接種者。」除此之外，土耳其還將簽署協議，購買輝瑞新冠疫苗，預計年底前獲得450萬劑，並擁有追加購買3000萬劑的選擇權。

路透社報導，土耳其752名自願接種中國疫苗的志願者中，有3例新冠檢測呈陽性，其中有1例表現出了輕微症狀。在另外570名註射安慰劑的志願者中，有26人新冠檢測為陽性。研究人員說，除一名患者出現過敏反應外，試驗過程中沒有出現其他嚴重不良反應。

克札在記者會上說，試驗期間確診感染的29人中，有26人是在對照組，後續試驗將繼續進行直到有40人感染。但他表示，數據顯示疫苗是安全的，這些志願者在註射疫苗後的副作用很小，「儘管存在風險，但我們對情況非常樂觀，試驗中呈陽性的3人沒有出現發燒或呼吸問題」，認為中國疫苗安全有效。

據土耳其衛生部官網公佈的數據，截至當地時間12月24日，土耳其累計新冠肺炎感染病例2100712例，死亡19115例，治愈1935292例。

►我該答應女友嗎？

► 欸~妳過來一下！妳過來一下

ET快訊
首例！胎盤驗出「塑膠微粒」　醫師憂：新生兒恐成「塑膠寶寶」
握拳寶寶13歲了「驚人變化近況」曝！　網誤會12年
余天萊豬表決一度投錯票　被抓包忙玩手遊麻將
范瑋琪道歉文「8分鐘重新編輯3次」！　又提敏感字眼尷尬秒刪除
全劇組都表兄弟！女星「每間脫光睡」　呻吟隔壁全聽到
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

港口罩一天生產8000萬個　供過於求爆倒閉潮

土耳其施打中國科興疫苗在即　稱有效率91.25%

睡夢中聞到燒焦味！　9歲童冷靜救援「幾分鐘內」救了整棟鄰居

北京點名43款APP「適老化改造」　含支付寶、微信

大陸多地陸續爆發疫情　吳尊友：是一種正常現象

手腕被鐵柵欄刺穿！　貪玩男大生深夜翻牆「懸掛門上2小時」

拜登要贏得中美競賽　美學者點名台灣是「潛在爆發點」

菜鳥護理師喝醉遭院長性侵！絕望自殺…下秒帳戶多出26萬原諒他

海外疫情怕爆　22年逃犯搭機回中國被逮

向華強和向佐申請依親來台！　向太陳嵐證實申請中「原因曝光」

KID扛起李佳穎放閃宣布「我決定公開」！　PO合照告白：她很棒

女兒抱怨麵店沒給水「好爛」　萁萁生氣了：從今後都不會買給妳！

紐籍機師同班空服員參加百人趴　長榮航空：未入境不用居家檢疫

控中信兄弟「紅龜」掐脖嗆聲　體能教練嘆：不敢留在台灣！

小蠻結婚9月懷孕了！！　曬超音波照報喜：現在是一家參口

染疫亂跑、騙公司...害0本土破功 長榮開除紐籍機師！40萬月薪飛了

染疫機師趴趴走、拒配合口風緊　陳時中：怎會忘記跟案771一起？

控中信兄弟陳江和掐脖嗆「供沙小」　體能教練嘆：不敢留台

柴犬聽見呼喚「自行打包」進袋　乖巧模樣超萌融化網：我要帶走

首波寒流達標！跨年夜急凍　「最低探6°C」將發低溫特報

港口罩一天生產8000萬個　供過於求爆倒閉潮

土耳其施打中國科興疫苗在即　稱有效率91.25%

睡夢中聞到燒焦味！　9歲童冷靜救援「幾分鐘內」救了整棟鄰居

北京點名43款APP「適老化改造」　含支付寶、微信

大陸多地陸續爆發疫情　吳尊友：是一種正常現象

手腕被鐵柵欄刺穿！　貪玩男大生深夜翻牆「懸掛門上2小時」

拜登要贏得中美競賽　美學者點名台灣是「潛在爆發點」

菜鳥護理師喝醉遭院長性侵！絕望自殺…下秒帳戶多出26萬原諒他

海外疫情怕爆　22年逃犯搭機回中國被逮

向華強和向佐申請依親來台！　向太陳嵐證實申請中「原因曝光」

超美燈籠隧道、雪人世界！台南市府藏絕美燈區　週末演唱會有瘦子

周杰倫聖誕收賓士千萬豪禮！　爽躺「移動式套房後座」：真的誇張

S.H.E平安夜合體開趴！Ella現場熱舞…爆「無法PO文」原因網笑翻

恭喜！陳零九、邱鋒澤「九澤CP」明年確定開唱　時間地點曝光

港口罩一天生產8000萬個　供過於求爆倒閉潮

差幾秒就碾碎！垃圾場員工拆塑膠袋抱出黑貓　獸醫：有人養過

高雄「超薄紙片屋」佇立10年↑　他傻：能住人？網見3層樓賺歪了

首例！胎盤驗出「塑膠微粒」　醫師憂：新生兒恐成「塑膠寶寶」

南韓新冠疫情告急刷新高！單日「暴增1241例」　看守所淪病毒煉獄

乾癟、不對稱都能救的「矯正唇型」教學　搭配奶茶色口紅畫出嘟嘟嘴

大陸熱門新聞

女大生2小時賺1個月生活費　包養內幕逼退3年男友

向華強和向佐申請依親來台　向太陳嵐證實申請中

剛送完老婆上班…31歲尪高架橋尋死！

台男逾期逗留澳門　15年靠賭博維生

高材生縝密計劃殺死母親：幫她解脫

菜鳥護理師喝醉慘遭院長性侵！　結局超反轉

退伍阿兵哥戀上高一妹！5月後屍骨無存

青海神秘火球　專家：撞擊點爆炸

兒子和你不像！尪聽友一句話殘忍手段砍死妻

向華強申請依親居留　陸委會證實

巨大火球爆炸墜落！10秒閃爆地表

大陸多地陸續爆發疫情　吳尊友：是一種正常現象

中美潛在爆發點　美學者點名台灣

北京淪陷？恐懼禽流感微博現謠言

更多熱門

相關新聞

陸點名43款APP改造　含支付寶微信

陸點名43款APP改造　含支付寶微信

大陸官方近期除積極整頓「平台經濟」，針對人口老齡化，工信部於25日宣布，將於明年1月起，優先對8大類115家網站、6大類43個App進行「適老化及無障礙改造」，解決特殊群體在使用新技術時遇到的困難。

大陸多地陸續爆發疫情　吳尊友：是一種正常現象

大陸多地陸續爆發疫情　吳尊友：是一種正常現象

中美潛在爆發點　美學者點名台灣

中美潛在爆發點　美學者點名台灣

包裹空運病毒？醫曝「7材質存活期」　玻璃竟可留5天

包裹空運病毒？醫曝「7材質存活期」　玻璃竟可留5天

英「最大檢測實驗室」交叉感染　爆隔離20人！

英「最大檢測實驗室」交叉感染　爆隔離20人！

關鍵字：

土耳其中國大陸新冠肺炎疫苗科興疫苗新冠疫苗

讀者迴響

熱門新聞

紐西蘭機師大鬧病房　碰到他秒變乖

KID突PO合照宣布「我跟李佳穎決定公開」

「大隻蜜蜂」突狂咬媽衣角網笑翻

「5年沒恩愛」老公偷吃　網一面倒挺男方

生肉上「躺一片綠葉」好謎　神人解釋用途

女兒抱怨麵店沒給水「好爛」　萁萁生氣了

范瑋琪深夜紅眼崩潰：放過我家人！

長輩振興券不花　月底拿一疊求救

瑪莎拉蒂左轉硬上分隔島　撞爆路燈車半毀

向華強申請「依親移民來台」定居！爆暗黑內幕

小鬼平安夜來電報平安　私下對話曝光

龍婆預言2021「一條龍將稱霸全球」

經血沾裙！後方女生「直接脫外套」幫綁腰上擋住

快訊／再增4例境外移入！

飯島愛猝逝前最後身影曝光！獨死12年仍為謎

更多

最夯影音

更多
KID扛起李佳穎放閃宣布「我決定公開」！　PO合照告白：她很棒

KID扛起李佳穎放閃宣布「我決定公開」！　PO合照告白：她很棒
女兒抱怨麵店沒給水「好爛」　萁萁生氣了：從今後都不會買給妳！

女兒抱怨麵店沒給水「好爛」　萁萁生氣了：從今後都不會買給妳！

紐籍機師同班空服員參加百人趴　長榮航空：未入境不用居家檢疫

紐籍機師同班空服員參加百人趴　長榮航空：未入境不用居家檢疫

控中信兄弟「紅龜」掐脖嗆聲　體能教練嘆：不敢留在台灣！

控中信兄弟「紅龜」掐脖嗆聲　體能教練嘆：不敢留在台灣！

小蠻結婚9月懷孕了！！　曬超音波照報喜：現在是一家參口

小蠻結婚9月懷孕了！！　曬超音波照報喜：現在是一家參口

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面