麋鹿呢？街上衝出20名「重機版」聖誕老公公　網嗨翻：禮物來囉

▲聖誕老公公來了！（圖／網友授權使用，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

記者曾筠淇／綜合報導

12月25日是一年一度的聖誕節，在西方文化中，聖誕節前夕會有聖誕老公公慷慨的給孩童發送禮物；雖然聖誕老人只是虛擬的人物，但還是有很多小朋友期待收到禮物。一名女網友PO出照片，從畫面可見，竟有一大群聖誕老公公在平安夜出沒！照片曝光後，立刻引發熱議，不少網友嗨喊，「好讚喔」、「台中也有！白天也出沒」。

這名女網友在臉書社團「新．路上觀察學院」上發文驚呼，「孩子們！禮物來囉～聖誕快樂！」從她PO出的照片可以發現，三重的街上有至少20個聖誕老公公、老婆婆，且還騎乘著重機，好似是要趁著平安夜發送禮物般，相當新奇、有趣。

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不少網友看到照片後，紛紛留言回應，「他們其實要去打群架吧？老人幫」、「加入他們」、「哈哈真可愛」、「台中12/26晚上也會有哦～約200台」、「帥」、「聖誕禮物來囉」、「好棒啊」、「那個走在路中央的是不是直接把機車當禮物送出去了」、「現代問題要用現代手法」、「其中一隻麋鹿跑掉了！快去追回來」、「請支援聖誕老公公」。

此外，也有人透露自己曾經撞見聖誕老公公，「我剛剛也有看到！在忠孝東路上」、「之前遇過穿成聖誕老人的樣子在發一包一包小糖果給路人，雖然不是很精緻，但拿到的時候超高興的」、「剛剛在中正紀念堂那邊有看到！超快樂！聖誕大車隊」、「我今天在路上遇到一個」、「高雄也有耶」、「西門町也有遇到」、「23:00左右在環河北路有遇到」、「每年都有」。