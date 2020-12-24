前總統李明博危險了！首爾私宅傳「10名保全確診新冠」　報告出爐

▲南韓前總統李明博進入首爾東部看守所服刑，篩檢結果呈陰性。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓進入新冠肺炎（COVID-19）全國第3波疫情後，首都圈形勢嚴峻，位於首爾市松坡區的「首爾東部看守所」先前傳出囚犯與工作人員共215人集體確診，因收賄等罪嫌被判處17年徒刑的前總統李明博可謂危在旦夕，沒想到其私人住宅卻傳出10名保全確診，目前當局仍在釐清感染途徑。

根據《韓聯社》報導，南韓中央防疫對策本部今（24）日表示，李明博位於首爾市江南區論蜆洞的私宅警備人員組中有10名保全確診，防疫當局正全力投入相關疫調與控管工作，其他25名同事的篩檢結果呈現陰性，目前在家中接受隔離。

報導指出，東部看守所在爆發群聚感染後，李明博隨即接受新冠篩檢，所幸結果呈現陰性，並於21日住進首爾大學醫院。

據統計，南韓今（24）日通報985起病例，其中境內感染高達955例、境外移入為30例。目前南韓共累計53533例確診、756例死亡。

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南韓現行防疫措施（年底加強防疫專案）

禮拜、彌撒、法會等宗教儀式以「線上遠距」為原則，限20人以內參加，同時禁止舉辦聚會與聚餐；餐廳禁止5人以上訂位與同時進場，且禁止5人以上聚餐，違規業者罰金300萬韓元以下、消費者為10萬韓元以下；電影院晚間9時至翌日上午5時禁止營業，採取梅花座，同時禁止飲食；表演場所需間隔2個座位、禁飲食；百貨公司與大型超市須量測體溫，禁止試吃（喝），且禁止試用樣品，禁止開放遊客休憩空間；冬季運動設施（滑雪場）等禁止營業；住宿設施業者禁止舉辦派對，同時勸導個人勿舉辦派對，限制只能接受總體客房50%以內之預約，每間房禁超收規定內旅客數量；觀賞日出日落之主要觀光名勝、國立公園等一律關閉。

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