　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

前總統李明博危險了！首爾私宅傳「10名保全確診新冠」　報告出爐

▲▼南韓前總統李明博進入首爾東部看守所服刑，篩檢結果呈陰性。（圖／達志影像）

▲南韓前總統李明博進入首爾東部看守所服刑，篩檢結果呈陰性。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓進入新冠肺炎（COVID-19）全國第3波疫情後，首都圈形勢嚴峻，位於首爾市松坡區的「首爾東部看守所」先前傳出囚犯與工作人員共215人集體確診，因收賄等罪嫌被判處17年徒刑的前總統李明博可謂危在旦夕，沒想到其私人住宅卻傳出10名保全確診，目前當局仍在釐清感染途徑。

根據《韓聯社》報導，南韓中央防疫對策本部今（24）日表示，李明博位於首爾市江南區論蜆洞的私宅警備人員組中有10名保全確診，防疫當局正全力投入相關疫調與控管工作，其他25名同事的篩檢結果呈現陰性，目前在家中接受隔離。

報導指出，東部看守所在爆發群聚感染後，李明博隨即接受新冠篩檢，所幸結果呈現陰性，並於21日住進首爾大學醫院。

據統計，南韓今（24）日通報985起病例，其中境內感染高達955例、境外移入為30例。目前南韓共累計53533例確診、756例死亡。

►南韓看守所爆群聚感染！184人染新冠...前總統李明博篩檢報告出爐
►全國餐廳禁5人↑同桌！南韓新冠再增985例...又傳軍營群聚感染

南韓現行防疫措施（年底加強防疫專案）
禮拜、彌撒、法會等宗教儀式以「線上遠距」為原則，限20人以內參加，同時禁止舉辦聚會與聚餐；餐廳禁止5人以上訂位與同時進場，且禁止5人以上聚餐，違規業者罰金300萬韓元以下、消費者為10萬韓元以下；電影院晚間9時至翌日上午5時禁止營業，採取梅花座，同時禁止飲食；表演場所需間隔2個座位、禁飲食；百貨公司與大型超市須量測體溫，禁止試吃（喝），且禁止試用樣品，禁止開放遊客休憩空間；冬季運動設施（滑雪場）等禁止營業；住宿設施業者禁止舉辦派對，同時勸導個人勿舉辦派對，限制只能接受總體客房50%以內之預約，每間房禁超收規定內旅客數量；觀賞日出日落之主要觀光名勝、國立公園等一律關閉。

聽Podcast掌握美選及國際局勢

►量身訂做洗髮精，洗完可以「3天不洗頭」！

ET快訊
快訊／明天要開幕　高雄萬豪酒店突改名「朕豪酒店」
館長槍擊案寶和會花「25萬買命」！　2煞遭起訴
獨／控中信兄弟陳江和掐脖嗆「供沙小」　體能教練嘆：不敢留台灣
快訊／北市跨年防疫措施出爐！設3處管制點　完成實聯制才能入場
紐籍機師足跡要大家「不要再問了」　陳時中道歉：沒有嗆的意思
去餐廳不用公開！指揮中心2張圖解釋「足跡公布原則」
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

回顧年度10大國際新聞！新冠疫情肆虐居首　Kobe驟逝全球粉絲不捨

尼泊爾班機載乘客到「錯的機場」　相反方向差了400公里

加拿大「英國旅遊禁令」延至明年1月　所有機場由公衛局託管

墨西哥美豔黑幫超兇！　深邃大眼熱褲妹「握大支槍」露刺青洩底

前總統李明博危險了！首爾私宅傳「10名保全確診新冠」　報告出爐

神父「廚房激戰」小14歲修女被抓包！冷血滅口屍拋水井：我無辜的

台灣「掌握病毒突變」奪全球第3名！　僅次紐澳…美國遠遠落後

「黑水部隊」殺17平民獲川普特赦！　受害家屬：我們的血比水廉價

日整形醫深夜闖女同事閨房　趁熟睡「摸臉輕撫」喊：好刺激

2021年將有巨大悲劇！龍婆驚世預言：川普會得神秘病、普丁將遭暗殺

信爆與「交往17年女友」WeiWei分手！　經紀人證實了

小S讚女兒根本碧昂絲！　「許老三眼神」她嚇傻：這是孩子嗎

高雄20歲女隔離14天「無症狀」！　爽揪9人吃火鍋後確診

高雄20歲女隔離14天「無症狀」！爽揪9人吃火鍋後確診

染疫亂跑、騙公司...害0本土破功 長榮開除紐籍機師！40萬月薪飛了

高雄20歲女自主健康管理第一天　爽揪9人吃火鍋後確診！遭罰1萬

不明「X疾病」疑出現0號病患　致死率90%！專家：世紀奪命病毒

出去玩！橘貓搭捷運全程靜悄悄　出站秒鑽出袋子「瞇眼找爸討抱」

爸在家工作乖巧黃金獵犬求陪玩 叼心愛玩偶「站衛兵」安靜等待

9秒奪命影片！情侶左切遭撞飛 噴火花滑行...驚悚真相曝光

回顧年度10大國際新聞！新冠疫情肆虐居首　Kobe驟逝全球粉絲不捨

尼泊爾班機載乘客到「錯的機場」　相反方向差了400公里

加拿大「英國旅遊禁令」延至明年1月　所有機場由公衛局託管

墨西哥美豔黑幫超兇！　深邃大眼熱褲妹「握大支槍」露刺青洩底

前總統李明博危險了！首爾私宅傳「10名保全確診新冠」　報告出爐

神父「廚房激戰」小14歲修女被抓包！冷血滅口屍拋水井：我無辜的

台灣「掌握病毒突變」奪全球第3名！　僅次紐澳…美國遠遠落後

「黑水部隊」殺17平民獲川普特赦！　受害家屬：我們的血比水廉價

日整形醫深夜闖女同事閨房　趁熟睡「摸臉輕撫」喊：好刺激

2021年將有巨大悲劇！龍婆驚世預言：川普會得神秘病、普丁將遭暗殺

巴鈺接嘉義跨年晚會　「不希望老公再娶」拒搭夜車回台北

超前部屬跨年通訊需求　台灣大新增800行動基站

替女客按摩！推拿師手伸進衣褲狂摸私處…詭笑喊：借我摸一下啦

台北W飯店也取消跨年派對！　將由專人聯絡消費者「可全額退費」

快訊／台中豪宅水溝「男屍已蠟化」！臉部朝下　死亡超過3周

韓瑜拍戲「弄到手瘀青」被猜影射黃少祺！　急曝真相：我深感抱歉

操作槍納管期限到　全台扣85支黑槍...宜蘭模型店闆娘送辦

便利商店有「大隻泰迪熊」！客人抱去結帳　網暴動：哪裡團購？

CP3加盟好穩！　太陽開幕戰力克強敵獨行俠

捷運萬大中和線「潛盾隧道」曝光 !　侯友宜：朝2025年完工邁進

搭客運到宜蘭！大嬸司機頭上「搓揉交疊」飄羞羞濃腥味　隔壁辣媽全傻了

國際熱門新聞

龍婆預言2021「一條龍將稱霸全球」

「X疾病」疑出現0號病患　專家：世紀奪命病毒來了

0本土破工　紐網友喊：丟臉！該撤護照罰5萬美元

4光年外「地球」傳來無線電信號！

川普否決「挺台抗中」國防授權法案　國會下周重新表決

大眼妹約到壯壯男　慘成裸屍被塞箱

爆頭鄰居母子　女喊：我爸是警察

龍婆驚世預言：川普會得神秘病、普可遭暗殺

剛過50歲　英貴族超模Stella Tennant驚驟逝

實測5類口罩「這款最母湯」

新加坡出現「英國變種病毒」確診

他用瞳孔反射　抓包女友約砲

印度神童預言成真！變種病毒現...災難「沒結束」

英國發現南非新變種病毒　更具傳染力

更多熱門

相關新聞

案771接觸者結果全出爐！匡列176人全陰性

案771接觸者結果全出爐！匡列176人全陰性

國內時隔253天再度確認有本土病例，為與紐西蘭籍機師（案765）密切接觸的廣達集團女員工(案771)，中央流行指揮中心指揮官陳時中今日公布該女接觸者匡列176人，檢驗結全數陰性。

唐斯替亡母取勝：過去的我已死

唐斯替亡母取勝：過去的我已死

陳時中宣布新防疫政策　指揮中心說明

陳時中宣布新防疫政策　指揮中心說明

台灣「掌握病毒突變」全球第3　僅次紐澳！

台灣「掌握病毒突變」全球第3　僅次紐澳！

染疫廣達集團女員工被爆跑台北馬　莊人祥斥「不實報導」

染疫廣達集團女員工被爆跑台北馬　莊人祥斥「不實報導」

關鍵字：

日韓要聞南韓新冠肺炎李明博首爾東部看守所江南區論蜆洞私宅

讀者迴響

熱門新聞

五月天深夜驚喜送「時隔2年大禮」

龍婆預言2021「一條龍將稱霸全球」

兒子狂丟東西下樓　媽破門心碎：他在求救

今年首波寒流恐探6°C！急凍時程出爐

桃園+1確診！全台病例分布地圖

「廣達妹」確診前2天傳參加台北馬拉松　印刷大廠要求員工清查

KID突PO合照宣布「我跟李佳穎決定公開」

剛送完老婆上班…31歲尪高架橋尋死！

小A辣開機了！男友不戴套驗貨「緊到不行」

市集遇暗黑萌獸！一排人跪地搶拍

高雄20歲女隔離14天「無症狀」！揪9人吃鍋後確診

紐籍機師遭開「40萬月薪飛了」！

女兒抱怨麵店沒給水「好爛」　萁萁生氣了

弟弟整夜抱「100%天然羽絨」甜睡

紐籍機師同班空服百人趴照片曝

更多

最夯影音

更多
信爆與「交往17年女友」WeiWei分手！　經紀人證實了

信爆與「交往17年女友」WeiWei分手！　經紀人證實了
小S讚女兒根本碧昂絲！　「許老三眼神」她嚇傻：這是孩子嗎

小S讚女兒根本碧昂絲！　「許老三眼神」她嚇傻：這是孩子嗎

高雄20歲女隔離14天「無症狀」！　爽揪9人吃火鍋後確診

高雄20歲女隔離14天「無症狀」！　爽揪9人吃火鍋後確診

高雄20歲女隔離14天「無症狀」！爽揪9人吃火鍋後確診

高雄20歲女隔離14天「無症狀」！爽揪9人吃火鍋後確診

染疫亂跑、騙公司...害0本土破功 長榮開除紐籍機師！40萬月薪飛了

染疫亂跑、騙公司...害0本土破功 長榮開除紐籍機師！40萬月薪飛了

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面