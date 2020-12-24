台籍長榮機師羞愧「對不起國人」！華航同業力挺：該道歉的不是我們

▲長榮航空爆外籍機師確診，造成台灣本土253天零確診破功。（圖／翻攝自長榮航空粉專）



記者柯振中／綜合報導

長榮航空紐西蘭籍機師（案765）確診新冠肺炎，傳染給廣達集團女員工（案771），台灣本土253天零確診破功，台籍長榮航空機師為此出面道歉。對此，有華航機師出面聲援，該道歉的並不是機師，也不是機組人員，他們現在需要的是繼續面對疫情的勇氣。

紐西蘭籍機師與廣達集團女員工密切接觸，雙雙確診新冠肺炎，台灣253天零本土確診案例也因此宣告破功，引起台灣社會熱議。對此，有長榮航空機師出面致歉，身為長榮航空的一份子，他們十分羞愧，深感對不起國人。

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對此，華航機師陳建財指出，從3月的機組員管理措施發佈後，所有機組員都兢兢業業，遵守相關規定，唯恐連累到家人，甚至害整個產業受到衝擊，雖然有許多人羨慕他們能出國、搭飛機，但若真的明白機組員的處境，絕對不會繼續保持羨慕的心態。

陳建財說，先前出任務到外站時，若有足夠的休息時間，還能到附近散心、與同事約吃飯，但現在真的出任務了，也只能窩在旅館內，吃著外送餐點，獨自關在房內打發時間，連健身房都不能去，「一直到上班前出門坐車前才能短暫的呼吸一下新鮮空氣，感嘆著原來外面的風景仍舊美麗迷人。」

▼長榮航空紐西蘭籍機師確診，引起許多社會議論。（圖／資料照／長榮航空官網）



雖然許多人認為，機組員也要隔離14天，但陳建財說明，若真的這樣執行，網購商品、防疫物資等重要物品要如何運輸，「疫苗可以靠船運嗎」，就算民眾有辦法不購買國外的物品，國內外的經濟體也不可能接受沒有航空、貨運。

陳建財說，台灣不能沒有航空貨運，身在航空業裡，他的使命感更強，在兼顧營運與人身安全的夾縫中遵守規定，將風險降到最低，回家後還要繼續隔離，甚至還要與家人、小孩分居，否則會影響到另外一半的生活。

目前事情一經發生了，未來航空業要面臨更嚴格的把關，機組人員的壓力更大，但陳建財所在的機組至今仍無人染疫。因此，他認為，航空業不需要道歉，該道歉的也不是他們，「我們需要的是勇氣、是洪荒之力！ 請繼續堅強的抬起頭、驕傲的迎向挑戰、繼續這段疫情下的傳奇！」

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