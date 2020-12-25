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紐西蘭機師大鬧負壓病房！嗆醫護「台人陷害我」…見到他秒變乖

衛福部部長陳時中。（圖／記者趙于婷攝）

▲紐西蘭籍機師確診，密切接觸者也中鏢，陳時中聽到嘆了口氣。（圖／記者趙于婷攝）

記者柯振中／綜合報導

長榮航空紐西蘭籍機師確診新冠肺炎，密切接觸者也跟著感染，台灣本土0確診維持253天破功。紐西蘭籍機師入住負壓病房，還在裡面大鬧，認為「遭到台灣人陷害」，被強制關在病房裡，直到後來關鍵人物出現，才漸漸接受事實，心情恢復平和。

紐西蘭籍機師確診新冠肺炎，是台灣第765例境外移入案例，他跟一名廣達集團女員工密切接觸，導致女員工確診，是台灣第771例病例，本土0確診維持253天破功，引起社會各界議論。

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中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中得知本土案例，第一時間大嘆一口氣，當時進行疫調，紐西蘭籍機師還裝失憶，不說去了哪裡、交通方式，以及跟誰在一起，後來經過調查，才知道廣達集團女員工與機師密切接觸。

紐西蘭籍機師入住負壓病房，卻不乖乖接受治療，不斷大吵大鬧，指控「遭台灣人陷害」，還覺得檢驗報告是假的，自己是被強制關在醫院裡。

▼紐西蘭籍機師染疫，導致台灣本土0確診破功，還在隔離病房大鬧。（資料照／記者林敬旻攝）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者林敬旻攝）

此外，紐西蘭機師還說，不想吃醫院提供的餐點，因為他是外國人，吃不慣中餐，鬧了好一陣子，最後由長榮的關懷小組買西餐，送到醫院去，才讓事件和平落幕。

機師情緒不穩定，讓院方十分傷腦筋，所幸這時醫福會執行長王必勝出面，向機師分析利害情況，告知機師「若辱罵醫療人員會被起訴」，軟硬兼施，才讓對方漸漸接受了事實。

對此，衛福部呼籲，人都有情緒，民眾不需刻意妖魔化紐西蘭籍機師，對方目前也知道自己鑄成大錯，也認清了自己真的患病了，現在還沒有出現症狀，抱怨是人之常情，不必多加著墨。

►控油款甚至是「3天不洗頭都可以」

▼紐西蘭機師大鬧病房，全靠王必勝安撫情緒。（資料照／記者趙于婷攝）

醫福會執行長王必勝回應樂生抗議事件。（圖／記者趙于婷攝）

 
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