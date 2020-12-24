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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民進黨：開放美豬是為國家最大利益　不是要求國人一定要吃

▲▼民進黨發言人、新聞部主任顏若芳。（圖／民進黨提供）

▲民進黨發言人、新聞部主任顏若芳。（圖／民進黨提供）

記者陶本和／台北報導

針對立法院院會24日表決通過萊豬、30月齡以上美牛的9項行政命令審查。民進黨發言人顏若芳晚間表示，放寬美豬牛進口就是為了國家整體最大的利益，而且美豬牛開放，是讓市場多一個選擇，並不是要求國人一定要食用。

顏若芳表示，特別感謝，所有為了國家整體經貿戰略發展，共同承擔且堅持到最後的民進黨立院黨團立委們的付出；這段時間以來，對於許多美豬不實謠言的紛擾，協助行政部門與社會進行溝通，並在今日共同促成台美關係更進一步的發展，使得台灣在國際經貿上有更寬廣的空間，來爭取更多國際支持。

顏若芳表示，面對今年疫情影響，世界各國經濟普遍受挫的情況下，雖然今年台灣的經濟有不錯表現，但面對未來全球供應鏈的重組，對台灣而言，是很大的機會，也是很大的挑戰，如何站上國際貿易的舞台，讓經濟持續成長，台灣一定要積極面對，努力尋求更多經貿發展的機會。

顏若芳指出，當台美關係正穩定往更好的方向發展的時刻，尤其是美國國內，從國會到產業界都明確傳達，期待與台灣有更廣泛且深化的經貿往來；因此，放寬美豬牛進口就是為了國家整體最大的利益。

顏若芳表示，今年台灣終於從口蹄疫區除名，台灣優良豬肉不只能在國內銷售，也可以外銷到國際，帶給豬農更大的利潤。因此，政府在衡諸國際經貿情勢、國內養豬產業的需要，以及維護國人健康的最高原則下，依國際標準開放美豬牛，不僅有助於達成台美雙邊貿易的進展，為雙方帶來更多的商機，加速國內產業與國際接軌、拓展台灣國際經貿地位，讓台灣脫胎換骨，創造雙贏的發展。

顏若芳強調，為了提升國內養豬產業競爭力，政府已經編列百億養豬產業基金，4年總經費130億元，將全力輔導養豬場現代化升級、推動屠宰場導入HACCP及肉品市場導入冷鏈設備、策略性擴大出口拓銷台灣豬、保障豬農收益及產銷秩序、擴大補助豬隻死亡強制保險等措施。

顏若芳重申，台灣是自由市場，美豬美牛的開放，是讓市場多一個選擇，並不是要求國人一定要食用。她強調，明年開放進口後，政府一定會盡最大的努力，以最嚴謹的態度為國人的健康把關，保障國人選擇自由，同時保護豬農生計。

顏若芳說，從過去非洲豬瘟的防範、肺炎的防疫，在在證明民進黨政府有能力做好把關，政府也已提出五大管理措施，包括赴美查廠、新增貨號、逐批查驗、清楚標示、嚴格稽查，就是政府強化食安管制、確保食安管理，讓國人能夠安心的具體作法。

顏若芳表示，衷心期盼社會各界不分朝野黨派，一起為國人健康與國家長遠利益努力，讓台灣在變動局勢裡面能穩定前進、走向國際，並讓國際繼續肯定台灣。

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