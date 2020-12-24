旭富先罰70萬...空汙水汙還要再罰　桃市清查600多家列管工廠

▲桃園市旭富製藥大火波及4四家工廠燒掉18億元，市長鄭文燦表示將依消防法、危險物品管理法等開罰70萬元。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

旭富製藥大火延燒案造成5家工廠逾18億元財損，市長鄭文燦23日主持市政會議時表示，旭富向市府申請存放金屬鈉超出申報量的5倍多，將依消防法開罰10萬元、違反危險物品管理辦法開罰60萬元，共70萬元；另外，旭富也違反空汙、水汙法，最高可處罰500萬元，市府將加強清查全市600多家列管存有公共危險物品工廠。

鄭文燦指出，除對旭富依法開罰外，為保障勞工權益，勞檢處已勒令旭富停工受檢，旭富未來申請復工需由勞檢處依程序查證合格後才會同意，職災檢查報告書將送職安署核定，勞動局將與旭富進行後續協商。

▲桃園市旭富製藥大火延燒3天，圖為消防人員在現場處理殘火。（圖／記者沈繼昌翻攝）

消防局長謝呂泉說，旭富大火在第2天發生劇烈爆炸案，消防局詢問廠方才知未誠實存放金屬鈉存放資訊，廠區單日僅獲准處理金屬鈉200公斤，但現場卻存放多達1050公斤，已超量5倍多，廠內還剩下2桶半、約375公斤的金屬鈉；環保局長呂理德報告時也提出，環保局進行空氣與水質稽查，消防廢水雖經過圍堵仍有外溢至廠外汙染排水系統，酸性物質檢測超標，可開罰3萬至300萬元，空氣品質雖符合標準，但因火警造成粒狀物飄散，將依違反空汙法開罰10萬至500萬元。

鄭文燦還說，勞動局則掌握業者並無裁員計畫，因年關將屆，業者允諾農曆春節前薪資與年終都會如期發放，勞動局將持續追蹤後續勞動條件；此外，針對全市工廠存放危險物品風險疑慮，鄭文燦則強調，全市列管600多家存有公共危險物品的工廠，除年度檢查外，已委請消防、環保、勞動、建管與經發等局處等針對公共危險物品存量、申報種類分批清查，呼籲業者應做好自主管理，依公共危險物品消防防災計畫做好各項安全維護。

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