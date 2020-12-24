　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

旭富先罰70萬...空汙水汙還要再罰　桃市清查600多家列管工廠

▲桃園市旭富製藥大火波及4四家工廠燒掉18億元，市長鄭文燦表示將依消防法、危險物品管理法等開罰70萬元。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市旭富製藥大火波及4四家工廠燒掉18億元，市長鄭文燦表示將依消防法、危險物品管理法等開罰70萬元。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

旭富製藥大火延燒案造成5家工廠逾18億元財損，市長鄭文燦23日主持市政會議時表示，旭富向市府申請存放金屬鈉超出申報量的5倍多，將依消防法開罰10萬元、違反危險物品管理辦法開罰60萬元，共70萬元；另外，旭富也違反空汙、水汙法，最高可處罰500萬元，市府將加強清查全市600多家列管存有公共危險物品工廠。

鄭文燦指出，除對旭富依法開罰外，為保障勞工權益，勞檢處已勒令旭富停工受檢，旭富未來申請復工需由勞檢處依程序查證合格後才會同意，職災檢查報告書將送職安署核定，勞動局將與旭富進行後續協商。

▲桃園市旭富製藥大火延燒3天，圖為消防人員在現場處理殘火。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市旭富製藥大火延燒3天，圖為消防人員在現場處理殘火。（圖／記者沈繼昌翻攝）

消防局長謝呂泉說，旭富大火在第2天發生劇烈爆炸案，消防局詢問廠方才知未誠實存放金屬鈉存放資訊，廠區單日僅獲准處理金屬鈉200公斤，但現場卻存放多達1050公斤，已超量5倍多，廠內還剩下2桶半、約375公斤的金屬鈉；環保局長呂理德報告時也提出，環保局進行空氣與水質稽查，消防廢水雖經過圍堵仍有外溢至廠外汙染排水系統，酸性物質檢測超標，可開罰3萬至300萬元，空氣品質雖符合標準，但因火警造成粒狀物飄散，將依違反空汙法開罰10萬至500萬元。

鄭文燦還說，勞動局則掌握業者並無裁員計畫，因年關將屆，業者允諾農曆春節前薪資與年終都會如期發放，勞動局將持續追蹤後續勞動條件；此外，針對全市工廠存放危險物品風險疑慮，鄭文燦則強調，全市列管600多家存有公共危險物品的工廠，除年度檢查外，已委請消防、環保、勞動、建管與經發等局處等針對公共危險物品存量、申報種類分批清查，呼籲業者應做好自主管理，依公共危險物品消防防災計畫做好各項安全維護。

►「美麗最大的祕密」「就是買進來變美麗」

【更多新聞】

►「重量級」通緝犯拒捕賴車上　7警合力抬下車...他喘吁吁喊沒力

►快訊／桃園深夜傳街頭擄人！騎士遭押走消失「慘剩一輛腳踏車」

►旭富大火燒掉18億...桃檢赴爆炸現場檢視　追有無人為疏失

ET快訊
快訊／明天要開幕　高雄萬豪酒店突改名「朕豪酒店」
館長槍擊案寶和會花「25萬買命」！　2煞遭起訴
獨／控中信兄弟陳江和掐脖嗆「供沙小」　體能教練嘆：不敢留台灣
快訊／北市跨年防疫措施出爐！設3處管制點　完成實聯制才能入場
紐籍機師足跡要大家「不要再問了」　陳時中道歉：沒有嗆的意思
去餐廳不用公開！指揮中心2張圖解釋「足跡公布原則」
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

替女客按摩！推拿師手伸進衣褲狂摸私處…詭笑喊：借我摸一下啦

快訊／台中豪宅水溝「男屍已蠟化」！臉部朝下　死亡超過3周

操作槍納管期限到　全台扣85支黑槍...宜蘭模型店闆娘送辦

南投男子要再斷1指才有殘障手冊　殘障聯盟：身分認定應從寬

旭富先罰70萬...空汙水汙還要再罰　桃市清查600多家列管工廠

A暖冬補助捐百萬物資換緩起訴　中檢代捐中市府助弱勢

寶和會25萬買館長命！2煞遭起訴　幕後藏鏡人成謎

疑到台南依親女兒遭拒…高雄翁「女婿家門口」自焚亡！妻接通知心碎

工人兼職「改鐵仔」買零組件自學改槍　慘遇天敵科偵小隊

獨／控中信兄弟陳江和掐脖嗆「供沙小」　體能教練嘆：不敢留台

信爆與「交往17年女友」WeiWei分手！　經紀人證實了

小S讚女兒根本碧昂絲！　「許老三眼神」她嚇傻：這是孩子嗎

高雄20歲女隔離14天「無症狀」！　爽揪9人吃火鍋後確診

高雄20歲女隔離14天「無症狀」！爽揪9人吃火鍋後確診

染疫亂跑、騙公司...害0本土破功 長榮開除紐籍機師！40萬月薪飛了

高雄20歲女自主健康管理第一天　爽揪9人吃火鍋後確診！遭罰1萬

不明「X疾病」疑出現0號病患　致死率90%！專家：世紀奪命病毒

出去玩！橘貓搭捷運全程靜悄悄　出站秒鑽出袋子「瞇眼找爸討抱」

爸在家工作乖巧黃金獵犬求陪玩 叼心愛玩偶「站衛兵」安靜等待

9秒奪命影片！情侶左切遭撞飛 噴火花滑行...驚悚真相曝光

替女客按摩！推拿師手伸進衣褲狂摸私處…詭笑喊：借我摸一下啦

快訊／台中豪宅水溝「男屍已蠟化」！臉部朝下　死亡超過3周

操作槍納管期限到　全台扣85支黑槍...宜蘭模型店闆娘送辦

南投男子要再斷1指才有殘障手冊　殘障聯盟：身分認定應從寬

旭富先罰70萬...空汙水汙還要再罰　桃市清查600多家列管工廠

A暖冬補助捐百萬物資換緩起訴　中檢代捐中市府助弱勢

寶和會25萬買館長命！2煞遭起訴　幕後藏鏡人成謎

疑到台南依親女兒遭拒…高雄翁「女婿家門口」自焚亡！妻接通知心碎

工人兼職「改鐵仔」買零組件自學改槍　慘遇天敵科偵小隊

獨／控中信兄弟陳江和掐脖嗆「供沙小」　體能教練嘆：不敢留台

守護台灣漁業資源 　林姿妙、江聰淵反對海上風電進駐北方三島海域

陳江和遭體能教練控告傷害　球團回應：已內部懲處

巴鈺接嘉義跨年晚會　「不希望老公再娶」拒搭夜車回台北

超前部屬跨年通訊需求　台灣大新增800行動基站

替女客按摩！推拿師手伸進衣褲狂摸私處…詭笑喊：借我摸一下啦

台北W飯店也取消跨年派對！　將由專人聯絡消費者「可全額退費」

快訊／台中豪宅水溝「男屍已蠟化」！臉部朝下　死亡超過3周

韓瑜拍戲「弄到手瘀青」被猜影射黃少祺！　急曝真相：我深感抱歉

操作槍納管期限到　全台扣85支黑槍...宜蘭模型店闆娘送辦

便利商店有「大隻泰迪熊」！客人抱去結帳　網暴動：哪裡團購？

搭客運到宜蘭！大嬸司機頭上「搓揉交疊」飄羞羞濃腥味　隔壁辣媽全傻了

社會熱門新聞

兒子狂丟東西下樓　媽破門心碎：他在求救

即／桃園深夜傳街頭擄人　男遭3惡煞押走

快訊／台南安平「1人突然自焚」

台中啃老男扛「水泥石墩」當街砸死爸！　媽目擊哭暈

即／台中七期豪宅水溝「驚見男屍」！

獨／控中信兄弟「紅龜」掐脖　他嘆：不敢留台灣

外送員逼車想拔警密錄器遭壓制　馬尾妹：他真的卡到！

鴨肉店同事裝醉硬來…她不敢回家見女友！崩潰輕生

救難員垂降懸崖2天　警：訊號進太魯閣前已消失

即／正修科大傳跳樓　21歲男學生墜10樓亡

蹲了30多年剛出來！基隆男跟老婆又被逮

9秒奪命影片曝光！情侶左切撞飛雙亡

新北騎士視線不良自摔　頭重創亡

高雄2屁孩尿襲家樂福被逮：我們一時尿急

更多熱門

相關新聞

旭富大火釀1死1傷　鄭文燦：開罰70萬

旭富大火釀1死1傷　鄭文燦：開罰70萬

桃園旭富製藥大火釀成1死1傷的慘劇，共動員505人次消防人員以及義消，救災車輛125輛次。對此，桃園市長鄭文燦表示，依法對旭富開罰70萬。

本土確診案例　鄭文燦：五月天演唱會暫時照辦

本土確診案例　鄭文燦：五月天演唱會暫時照辦

旭富金屬鈉存放量多6倍　鄭文燦：依法開罰

旭富金屬鈉存放量多6倍　鄭文燦：依法開罰

北市主委選舉擾動2022年綠佈局

北市主委選舉擾動2022年綠佈局

旭富還有350kg金屬鈉！　存放桶加套多層塑膠袋

旭富還有350kg金屬鈉！　存放桶加套多層塑膠袋

關鍵字：

旭富大火鄭文燦依法開罰

讀者迴響

熱門新聞

五月天深夜驚喜送「時隔2年大禮」

龍婆預言2021「一條龍將稱霸全球」

兒子狂丟東西下樓　媽破門心碎：他在求救

今年首波寒流恐探6°C！急凍時程出爐

桃園+1確診！全台病例分布地圖

「廣達妹」確診前2天傳參加台北馬拉松　印刷大廠要求員工清查

KID突PO合照宣布「我跟李佳穎決定公開」

剛送完老婆上班…31歲尪高架橋尋死！

小A辣開機了！男友不戴套驗貨「緊到不行」

市集遇暗黑萌獸！一排人跪地搶拍

高雄20歲女隔離14天「無症狀」！揪9人吃鍋後確診

紐籍機師遭開「40萬月薪飛了」！

女兒抱怨麵店沒給水「好爛」　萁萁生氣了

弟弟整夜抱「100%天然羽絨」甜睡

紐籍機師同班空服百人趴照片曝

更多

最夯影音

更多
信爆與「交往17年女友」WeiWei分手！　經紀人證實了

信爆與「交往17年女友」WeiWei分手！　經紀人證實了
小S讚女兒根本碧昂絲！　「許老三眼神」她嚇傻：這是孩子嗎

小S讚女兒根本碧昂絲！　「許老三眼神」她嚇傻：這是孩子嗎

高雄20歲女隔離14天「無症狀」！　爽揪9人吃火鍋後確診

高雄20歲女隔離14天「無症狀」！　爽揪9人吃火鍋後確診

高雄20歲女隔離14天「無症狀」！爽揪9人吃火鍋後確診

高雄20歲女隔離14天「無症狀」！爽揪9人吃火鍋後確診

染疫亂跑、騙公司...害0本土破功 長榮開除紐籍機師！40萬月薪飛了

染疫亂跑、騙公司...害0本土破功 長榮開除紐籍機師！40萬月薪飛了

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面