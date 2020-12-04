國1南下328km貨車載硫酸漏滿地「閥門沒關好」...警消急洗路面

▲國道1號南向328.4公里處，一台載運「硫酸」的貨車滲漏硫酸，國道警察第四大隊及台南市消防局據報派員處理。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國道1號南向328.4公里處，4日上午發生載運危險物品「硫酸」的1部中型貨車，所載硫酸滲漏，國道警察第四大隊及台南市消防局據報派員查處，發現是裝硫酸的塑膠筒「開關閥未關妥」所致，消防人員以大量清水沖洗，未危及行車安全。

國道警察第四大隊指出，4日上午9時54分許，在國道1號南向328.4公里處一部由蘇姓男子所駕駛中型貨車，行駛外線車道時，駕駛由後照鏡發現所載運化學物品（大型塑膠筒裝硫酸的第1桶）疑似有滲漏，於是將車輛停於國道1號南向328.4公里避車彎後，向警方報案，經蘇姓駕駛查看後，稱因載運硫酸之塑膠桶開關閥未關妥，導致洩漏。

國道警察第四大隊警網於上午9時56分，會同台南市消防局消防分隊抵達後，由警方警戒交通，消防人員以清水清理現場，駕駛人本身未受傷，現場無影響行車安全，駕駛人酒測值均為0.00mg/l。

現場所滲漏之危險物品硫酸在消防分隊人員清理完畢，確保無安全疑慮，交通恢復正常。國道警察第四大隊指出，將持續宣導貨車駕駛人，請務必將其貨物裝妥後再行駛高速公路，維護自身及其他用路人之安全。



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