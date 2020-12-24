　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

涉詐領980萬助理費遭訴　桃市議員舒翠玲：一定捍衛清白

▲桃檢偵辦國民黨籍市議員舒翠玲以虛報助理人頭方式涉嫌詐領補助費高達980萬餘元，24日偵結依貪汙、偽造文書等罪嫌提起公訴。（圖／翻攝自舒翠玲臉書）

▲桃檢偵辦國民黨籍市議員舒翠玲以虛報助理人頭方式涉嫌詐領補助費高達980萬餘元，24日偵結依貪汙、偽造文書等罪嫌提起公訴。（圖／翻攝自舒翠玲臉書）

記者沈繼昌／桃園報導

有「議會戰將」稱號、六連霸的桃園市國民黨市議員舒翠玲今年2月間遭桃檢以涉嫌詐領助理人頭費用案指揮桃園市調處搜索，後來遭地院羈押禁見，隔天以200萬元被裁定交保；桃檢歷經10個月偵辦查出，舒以虛報人頭方式詐領助理補助費，從2011年1月起至今年2月間，詐領金額高達980萬3037元，檢方24日偵查終結依「貪污治罪條例」、「偽造文書罪」，將舒翠玲、辦公室張姓主任（舒之丈夫），人頭林姓、陳姓友人等共4人提起公訴。

桃檢指出，舒翠玲從1998年起當選4屆縣議員與2屆市議員，張姓丈夫則擔任其服務處辦公室主任，舒、張2人從2011年1月起至今年2月間，以舒的哥哥（罹患思覺失調症），甚至中風的母親，陳姓女子與林姓友人為人頭助理，由張男保管4人存摺、印鑑，並製作聘書。

▲桃檢偵辦國民黨籍市議員舒翠玲以虛報助理人頭方式涉嫌詐領補助費高達980萬餘元，舒於今年2月間被200萬元交保後向媒體說明原委。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃檢偵辦國民黨籍市議員舒翠玲以虛報助理人頭方式涉嫌詐領補助費高達980萬餘元，舒於今年2月間被200萬元交保後向媒體說明原委。（圖／記者沈繼昌翻攝）

檢方還查出，舒則在「桃園縣議會議員自公費助理遴聘異動表」、「桃園市議會議員自公費助理遴聘異動表」，都有在聘書上簽名、署押，再將文件送交至議會，致使議會承辦人員陷於錯誤，按月核發助理薪資、每年春節慰勞金等至人頭助理開設之帳戶，4人擔任人頭時間則從4個月到6年不等，加上勞健保費、勞工退休提撥費，檢方統計總計詐領人頭助理費用高達980萬3037元。

桃檢今年2月指揮桃園市調處兵分多路搜索並約談舒、張到案，檢方依貪污罪嫌向地院申請羈押禁見，舒、張遭羈押一晚後翌日分獲地院各200萬元交保，陳姓助理則獲30萬元交保；檢方歷經10個月偵查，認為舒、張、林、陳等4人犯罪事證明確，其中舒、張2人依貪污罪嫌提起公訴，陳、林2人則依偽造文書罪嫌提起公訴，並建請地院沒收舒、張2人之犯罪所得。

針對檢方起訴，舒翠玲則回應，她在晉用助理的相關規定，完全遵照內政部針對民意代表支給條例之相關規定辦理，絕無不法。

此外，她的母親在服務處工作了十餘年，「怎能因為在前年年底中風後，恢復狀況良好繼續工作2個月，就說我母親是人頭？她哥哥患有思覺失調症，狀況時好時壞，但他依然具有工作能力，不能說他是一位思覺失調的人，就說是我的人頭。」舒翠玲強調，詐領助理費是個誤會，她是被冤枉的，一定會捍衛自己的清白。

►「美麗最大的祕密」「就是買進來變美麗」

【更多新聞】

►影／「重量級」通緝犯拒捕犯拒捕賴車上　7警合力抬下車...他喘吁吁喊沒力

►旭富先罰70萬...空汙水汙還要再罰　桃市清查600多家列管工廠

►桃園深夜當街擄人！車主現身「全程裝傻」　警急衝嘉義救人

ET快訊
快訊／「大到不能倒」銀行新增第六家　　一銀上榜！
快訊／立院通過美牛行政命令：30月齡以上牛肉明年1月開放
「廣達妹」與紐籍機師住院　2人現況曝光
快訊／立院通過萊豬第一道行政命令　豬肝萊劑殘留量放寬為0.0
快訊／太想念老婆！　受刑人驚傳逃獄：我忍不住
快訊／紐籍機師害爆出本土案例　交通部拍板重罰長榮100萬
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

賴素如將在獄中跨年　雙子星案索賄判刑定讞下週發監

寶和會買兇價碼曝光！最高額500萬　館長金額「25萬」排名最後

夜店撿屍女同事…台北男完事後「房門鑰匙給別人」！她清醒崩潰了

瓦斯沒了改用「電磁爐炸雞排」！台中飲料店慘被火噬…濃黑煙狂竄

涉詐領980萬助理費遭訴　桃市議員舒翠玲：一定捍衛清白

狂刷別人健保卡只為一夜好眠　他多次獲「萬靈丹」..檢批惡劣

快訊／太想老婆！嘉義看守所受刑人逃獄　剩11個月獲釋竟喊：忍不住

替女客按摩！推拿師手伸進衣褲狂摸私處…詭笑喊：借我摸一下啦

快訊／台中豪宅水溝「男屍已蠟化」！臉部朝下　死亡超過3周

操作槍納管期限到　全台扣85支黑槍...宜蘭模型店闆娘送辦

信爆與「交往17年女友」WeiWei分手！　經紀人證實了

小S讚女兒根本碧昂絲！　「許老三眼神」她嚇傻：這是孩子嗎

高雄20歲女隔離14天「無症狀」！　爽揪9人吃火鍋後確診

高雄20歲女隔離14天「無症狀」！爽揪9人吃火鍋後確診

染疫亂跑、騙公司...害0本土破功 長榮開除紐籍機師！40萬月薪飛了

高雄20歲女自主健康管理第一天　爽揪9人吃火鍋後確診！遭罰1萬

不明「X疾病」疑出現0號病患　致死率90%！專家：世紀奪命病毒

出去玩！橘貓搭捷運全程靜悄悄　出站秒鑽出袋子「瞇眼找爸討抱」

爸在家工作乖巧黃金獵犬求陪玩 叼心愛玩偶「站衛兵」安靜等待

媽吃泡麵「吃貨貓」狂碰筷子！　 牠偷撈麵被阻止：大便手不要來

賴素如將在獄中跨年　雙子星案索賄判刑定讞下週發監

寶和會買兇價碼曝光！最高額500萬　館長金額「25萬」排名最後

夜店撿屍女同事…台北男完事後「房門鑰匙給別人」！她清醒崩潰了

瓦斯沒了改用「電磁爐炸雞排」！台中飲料店慘被火噬…濃黑煙狂竄

涉詐領980萬助理費遭訴　桃市議員舒翠玲：一定捍衛清白

狂刷別人健保卡只為一夜好眠　他多次獲「萬靈丹」..檢批惡劣

快訊／太想老婆！嘉義看守所受刑人逃獄　剩11個月獲釋竟喊：忍不住

替女客按摩！推拿師手伸進衣褲狂摸私處…詭笑喊：借我摸一下啦

快訊／台中豪宅水溝「男屍已蠟化」！臉部朝下　死亡超過3周

操作槍納管期限到　全台扣85支黑槍...宜蘭模型店闆娘送辦

期交所歲末送愛超暖心　與爺爺奶奶同樂提前過聖誕

明年228連假「澎金馬航線」7.8萬個座位　12/28統一開放訂位

超想念日本！回信「福岡給台灣的情書」　霞海城隍廟發起拍片超暖

三洋紡7.75億元買上鋌營造　拚明年財報大逆轉

賴素如將在獄中跨年　雙子星案索賄判刑定讞下週發監

高虹安「留言」遺憾五月天演唱會延期　網嗆：委員請好好上班

8工具8步驟！修理破洞、換紗窗自己DIY「省下一張千元鈔」

勞團痛批「勞動基金8年4弊案」　要求監理會應有抽查稽核權　

國民黨牌子「禁止反萊豬」？　網友：嘴巴說不要標語很誠實

曾莞婷動物園曬恩愛　一進「猛獸區」緊抓男友嬌嗔：好可怕！

38秒狂轟26槍！短褲妹嚇到跳起 「以為放鞭炮」淡定撥髮繼續自拍

社會熱門新聞

兒子狂丟東西下樓　媽破門心碎：他在求救

獨／控中信兄弟「紅龜」掐脖　他嘆：不敢留台灣

即／桃園深夜傳街頭擄人　男遭3惡煞押走

快訊／台南安平「1人突然自焚」

台中啃老男扛「水泥石墩」當街砸死爸！　媽目擊哭暈

即／台中七期豪宅水溝「驚見男屍」！

疑到台南依親女兒不成…高雄翁「女婿家門口」自焚亡！

即／台中豪宅水溝「男屍已蠟化」

外送員逼車想拔警密錄器遭壓制　馬尾妹：他真的卡到！

鴨肉店同事裝醉硬來…她不敢回家見女友！崩潰輕生

救難員垂降懸崖2天　警：訊號進太魯閣前已消失

即／正修科大傳跳樓　21歲男學生墜10樓亡

即／太想老婆！嘉義看守所受刑人逃獄

蹲了30多年剛出來！基隆男跟老婆又被逮

更多熱門

相關新聞

桃檢會勘旭富火場　檢視爆炸與起火原因

桃檢會勘旭富火場　檢視爆炸與起火原因

桃園旭富製藥大火釀成1死1傷與5家廠區高達18億餘元重大財損，桃園地檢署檢察官謝咏儒23日上午前往現場會勘了解起火原因，初步針對起火點、金屬鈉存放、延燒範圍、爆炸原因等展開調查，聽取消防局人員說明，以釐清是否有人為疏失，本案應朝過失致死等罪嫌方向偵辦。

勞動基金淪炒股提款機　統一投信副總遭羈押禁見

勞動基金淪炒股提款機　統一投信副總遭羈押禁見

大叔：日本遊代辦僅4萬8！小鮮肉剖心揪10好友

大叔：日本遊代辦僅4萬8！小鮮肉剖心揪10好友

即／蘇震清、廖國棟續押　要在看守所過年

即／蘇震清、廖國棟續押　要在看守所過年

勞金局檢討報告出爐　明年起禁買興櫃股、提高抽查比率

勞金局檢討報告出爐　明年起禁買興櫃股、提高抽查比率

關鍵字：

舒翠玲桃檢貪汙起訴

讀者迴響

熱門新聞

龍婆預言2021「一條龍將稱霸全球」

五月天深夜驚喜送「時隔2年大禮」

兒子狂丟東西下樓　媽破門心碎：他在求救

KID突PO合照宣布「我跟李佳穎決定公開」

今年首波寒流恐探6°C！急凍時程出爐

小A辣開機了！男友不戴套驗貨「緊到不行」

「廣達妹」確診前2天傳參加台北馬拉松　印刷大廠要求員工清查

桃園+1確診！全台病例分布地圖

剛送完老婆上班…31歲尪高架橋尋死！

市集遇暗黑萌獸！一排人跪地搶拍

高雄20歲女隔離14天「無症狀」！揪9人吃鍋後確診

女兒抱怨麵店沒給水「好爛」　萁萁生氣了

弟弟整夜抱「100%天然羽絨」甜睡

紐籍機師同班空服百人趴照片曝

紐籍機師遭開「40萬月薪飛了」！

更多

最夯影音

更多
信爆與「交往17年女友」WeiWei分手！　經紀人證實了

信爆與「交往17年女友」WeiWei分手！　經紀人證實了
小S讚女兒根本碧昂絲！　「許老三眼神」她嚇傻：這是孩子嗎

小S讚女兒根本碧昂絲！　「許老三眼神」她嚇傻：這是孩子嗎

高雄20歲女隔離14天「無症狀」！　爽揪9人吃火鍋後確診

高雄20歲女隔離14天「無症狀」！　爽揪9人吃火鍋後確診

高雄20歲女隔離14天「無症狀」！爽揪9人吃火鍋後確診

高雄20歲女隔離14天「無症狀」！爽揪9人吃火鍋後確診

染疫亂跑、騙公司...害0本土破功 長榮開除紐籍機師！40萬月薪飛了

染疫亂跑、騙公司...害0本土破功 長榮開除紐籍機師！40萬月薪飛了

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面